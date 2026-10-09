Vyhrnout rukávy a zabrat! Od Sparty se čeká víc už teď, měl se řešit další trejd
- Hokejová Sparta podlehla Kometě Brno 3:4 v prodloužení a připsala si již třetí domácí porážku v novém ročníku extraligy.
- Sportovní manažer Jaroslav Hlinka zdůraznil, že za neuspokojivé výsledky nesou odpovědnost především hráči na ledě.
- Pražský klub se potýká s nízkou produktivitou svých opor a vedení již přistoupilo k prvním změnám v kádru.
Některé věci se nemění. Aleš Stezka po návratu ze zámoří se Spartou ještě neprohrál. A pražský tým prožívá další nevlídný podzim. Ani obrovská střelecká převaha a tlak v závěru nestačily ve čtvrtek k vítězství nad Kometou (3:4p). V prodloužení k němu chybělo po výpadu Ronalda Knota pár centimetrů, vzápětí však zahřmělo na opačné straně. Výsledkem byla třetí porážka ze čtyř domácích utkání. „Nemyslím si, že to byla frustrace. Pro nás bylo důležité, že jsme hru zvedli a dařilo se nám držet momentum. Dostávali jsme se do obrovského tlaku,“ mínil bek Knot.
Po devíti kolech má Sparta na kontě tři výhry a 11 bodů. To je o tři méně, než nasbírala za stejnou dobu v úvodu minulé sezony. S Kometou prohrála ve čtvrtek na den přesně rok poté, co skončil tehdejší sparťanský trenér Pavel Gross. U mužstva působil 17 měsíců. Nešlo o unáhlený tah, k jeho odchodu se podle různých indicií schylovalo. Stalo se tak ale až měsíc po zahájení extraligy, po nepovedeném vstupu do soutěže.
Tentokrát je jiná situace. Není to krize, ale jakási zatuhlost. Nejde ani o důsledek něčeho, k čemu se určitou dobu schylovalo. Patrik Augusta sotva začal a problémy Sparty nejdou za koučem. Začít se musí jinde. Ve stejném duchu mluvil i sportovní manažer klubu Jaroslav Hlinka.
„Výsledky napovídají, že si to ještě sedá. Tedy doufáme. Patrik Augusta a jeho štáb pracují, začít pracovat musí hlavně hráči na ledě. Oni hrají. Ne trenéři, ne fanoušci. Hráči na ledě musí odvést své maximum. Od toho se můžeme odrazit. Jestliže dělá maximum trenérský štáb, což jsem přesvědčený, že ano, je potřeba to přenést na hráče a do zápasů,“ uvedl v rozhovoru pro ČT sport.
Hlinka: Je to hlavně o našem výkonu
Sparta se na góly nadře, zatímco někdy dost lacino inkasuje po chybách. Pak ji dohánění soků stojí hodně sil a sráží sebevědomí, nepřeklopí zápas na svou stranu. Všech šest porážek bylo většinou těsných, nejvíc prohrála o dva góly.
Filip Chlapík a Michael Špaček jsou v desítce extraligové produktivity. S velkým odstupem za nimi následují další, od nich se rovněž očekává bodový přísun. Jen dva zásahy Matěje Blümela v devíti zápasech přišly zatím dost draho. Další lídři se trápí, jiní nepředvádějí, na co mají, nebo co by předvádět měli.
„Máme starosti s vlastní hrou a je jedno, jestli přijela Kometa, nebo v neděli přijedou Vítkovice. Je to hlavně o našem výkonu a na ten se teď musíme zaměřit. V první řadě se musíme chytit tvrdé práce na ledě. Dělat jednoduché věci, které potom dělají ty větší věci. To je stará pravda, která platí a vždycky platila. Takže tvrdá práce, nic jiného nás z toho nedostane,“ prohlásil Hlinka.
I zblokovaná střela nebo bitka dokáže mužstvo nabudit. Sparta takové úseky ve hře mívá. Ale nevydrží jí to celý duel. Zabere, až když opravdu musí. V základní části není prohra tak zásadní jako v play off, kde může znamenat vyřazení a konec sezony. Možná tenhle strašák týmu chybí. Hráči se taky občas nezastanou sebe navzájem. Jednoho sestřelí, druhý odjede z místa činu pryč. V duelu s Pardubicemi se popral kapitán Chlapík. S Jiřím Smejkalem se domluvili. Ale proč se do toho nepustil někdo jiný? I na tuhle práci v týmu přitom borce mají.
Na spadnutí prý měl být další trejd s Kometou
V mužstvu jako Sparta nejde hrát hokej bez emocí. Hrát za ni se vším, co to obnáší, od velkých očekávání, pozornosti a tlaků po zaujatost až nenávist soupeřů, k tomu je nutné mít i povahu. Pro mnohé celky jsou v sezoně z 52 zápasů nejdůležitější právě ty čtyři proti celku z hlavního města. Sparta sama čelí takové výzvě v každém kole. A když to nelepí, nebo tým nenechá na ledě, co je potřeba, mají protivníci důvod k radosti.
Už po svém nástupu chtěl trenér Augusta do mužstva sáhnout, všichni hráči však byli pod smlouvami. Věci se daly do pohybu, až když se ukázalo, jak to drhne. Útočník Tomáš Hyka zamířil za vidinou většího vytížení do Mladé Boleslavi. Výměnou přišel Vojtěch Hradec, kterého kouč dobře zná. Bek Aaron Irving už válčí za Brno, na spadnutí prý měl být další trejd s Kometou, který vypadá jako pošetilost, pokud to tedy byla pravda: Kristián Pospíšil za Ondřeje Najmana a Kryštofa Hrabíka, o němž se mluví nejčastěji.
Augusta se snaží svůj hokej naroubovat na hráče, které do sparťanského sadu vybrali a zasadili jiní. V klubu nemají důvod propadat malomyslnosti. Nicméně od nabušeného týmu se čeká víc. Vzchopí se jedině tak, že vyhrne rukávy a zabere. „Je to hodně rozpačité, ale snad se z toho brzy dostaneme. Spadli jsme do toho sami, sami si z toho musíme pomoct,“ řekl manažer Hlinka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|5
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|6
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|7
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|8
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|9
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|10
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|11
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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