Třinec píše další výhru, Hradec vytáhl 15letého mladíka. Koukal: Byl vidět a nebál se
Třinecká gramofonová deska se zasekla. Zbytek extraligy se ji snaží vypáčit, leč marně. Oceláři vyhráli i devátý zápas. Natáhli sérii, jakou měli jen v úvodu sezony 2020/21, příště mohou opět posunout vlastní hranice. Nezastavují, válcují. Naposledy Hradec poměrem 5:2. „Kluci makají za každého stavu. Je radost chytat, když tým dává tolik gólů. Třinci se zase daří, vážíme si toho,“ řekl brankář Ondřej Kacetl. V zápase kryl 26 střel včetně čtyř pokusů patnáctiletého Marka Domkáře.
Je to pořád stejná písnička. Ocelářům se dobře poslouchá. Devíti protivníkům ještě nedovolili ani bod, v neděli se chystají do Pardubic. Šlágr se vším všudy, střetnou se odskočení lídři extraligy. Slezané jsou ovšem stále vysoko nade všemi.
Hradci nedovolili uspět, třebaže hosté v herním projevu výrazně nezaostávali. Musel je těšit i příspěvek útočníka Marka Domkáře, talentovaného dorostence, který se mezi dospělé vetřel ve věku 15 let a 312 dnů. V historickém srovnání se dostal na sedmé místo před klubového „kolegu“ Adama Novotného, nejvýše zvoleného Čecha posledního draftu NHL. Předehnal ho o 15 dnů.
Mluvit o druhém Novotném je předčasné
„Myslím, že to je odměna za práci, můj celkový přístup k tréninkům a zápasům. Jsem rád, že jsem něco takového dokázal. Byl jsem trošku nervózní na rozbruslení, ale pak to opadlo. Nic mě jen tak nerozhodí. Jsem rád, že tohle mám v genech,“ hodnotil vlastní debut nadaný teenager.
„Bylo to pro něj samozřejmě těžké utkání, ale obstál výborně, nebál se. Určitě byl vidět. Když byl na puku, zkoušel tvořit, dávat nahrávky, nezbavoval se kotouče. Za mě určitě povedená premiéra. Nabádali jsme ho, ať hraje svoji hru, pohybem vytvoří šance. Je na začátku kariéry,“ dodal asistent Petr Koukal, mluvit o „druhém Novotném“ mu ovšem přijde předčasné.
Hráče s mřížkou na obličeji si všiml také Ondřej Kacetl. Gólman, který v předchozí základní části odchytal 16 utkání, už je skoro na polovině minulé zápasové porce. Je rád, že může do branky zase nakukovat častěji. A jeho čísla jsou pádným argumentem, když si při sedmi startech udržel úspěšnost 93,5 procenta. Průměrně dostává pod dva góly.
Výhru zařídilo zkušené duo
„Snažil jsem se vloni stejně, ale Mazi (Mazanec) měl neskutečnou fazonu. Když jsem šanci dostal, inkasoval jsem hodně gólů, padalo mi to tam. Teď je to těžké hlavně v tréninku, kluci místečka trefujou. Je to taková, jak to říct slušně… Vyčůrávaná! Snažím se střelcům nechávat pastičku, všichni se známe. Hrajeme si mezi sebou,“ pověděl Kacetl.
Vítězství s Mountfieldem domácím opět zařídilo zkušené duo Libor Hudáček (36 let) a Martin Růžička (40). Matadoři zaznamenali po dvou bodech a dostali se do elitní pětky soutěžní produktivity. Prvně jmenovaný Slovák sklidil pochvalu Marka Daňa zejména za nahrávku na pátý gól. Za Hradec korigovali cizinci Jordan Perret a T.J. Melancon.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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