Naštvaný Patera po výprasku: Našemu gólmanovi jsme plivli do tváře. Strašně mi to vadí!
Ne, fantom Dominik Frodl nechytal, jak ostatně napovídá výsledek. Ovšem jeho kolegovi Danielu Královi nic nevyčítejte, není co. Za nečekaným karlovarským výpraskem 0:5 v Liberci v 9. kole Tipsport extraligy hledejte těžce prolajdanou první třetinu od hráčů v poli, hladoví Tygři ji ovládli 4:0. Západočeši se v ní absolutně nechytali. Sice se pak zvedli, ale zase narazili na skvěle koncentrovaného Petra Kváču. „Chytal fantasticky, hodně nás podržel,“ chválil čtyřbodový (2+2) Jakub Rychlovský.
Bílí Tygři se už vynořili z bláta a jsou zpátky na očekávaných pozicích. Šesté místo odpovídá ambicím o dost víc než nedávno předposlední flek. Co se všechno změnilo? Obětavost na jiné, vyšší úrovni. Mnohem neprostupnější obrana, daleko výraznější oddanost v předbrankovém prostoru na obou stranách. Taky lepší oslabení. A ve formě je i Petr Kváča, proti Energii skutečně vynikající.
Poražení vystřihli nejhorší první dějství za hodně dlouhou dobu. A nešlo jen o gólový déšť během necelých sedmi minut mezi 11. a 18. minutou. Kolikrát vám přišlo, že hosté hrají v papučích a místo hokejek používají košťata. Tam nebylo nic, lautr nic. Jen do očí bijící přihlížení náruživému dobývaní dobře naladěných Tygrů. Co například předváděla karlovarská pětice před třetím inkasem od Serváce Petrovského, to bylo na ručník.
Hráči před Danielem Králem jen stáli a bez pohybu nechali soupeře rozehrát i dohrát celou akci. Jakub Rychlovský měl v 17. minutě nabráno už 2+1, hýřil aktivitou. Nebyl sám… Co si o tom všem myslel kouč Varů, bylo jasné z jeho výrazu po utkání. Vypadal hodně zaraženě. Nejvíc mu vadilo, jak v tom jeho hráči vymáchali brankáře Krále. Pozor, ten si nakonec připsal spoustu těžkých zákroků. Ale ta první dvacka v podání týmů v černém…
Kdo zná Králův přístup, ví, jak v tréninku dře, aby byl pokaždé co nejlépe nachystaný při záskoku za Dominika Frodla. Od týmu dostal nulovou podporu. „On za to nemohl, co měl dělat? Štve mě, když vím, jak se připravuje. A my jsme mu takhle plivli do tváře. Strašně mi to vadí!“ pustil se do hráčů Pavel Patera. Obránce Matteo Kočí musel s trenérem souhlasit. „Nechali jsme ho v tom vykoupat,“ mrzelo jej. „Dneska to tady vůbec nebylo ono.“
Čtvrtá výhra v řadě pro Tygry
Patera neměl pro blackout vysvětlení. „Do první reklamy, nějakých sedm, osm minut to byl vyrovnaný zápas. Pak nám to tam naprosto správně napadalo. Liberec vyhrával před naší bránou všechny souboje, my k té jejich vůbec nechodili. Zasloužená první třetina rozhodla o výsledku. V sobotu si to rozebereme, pak to musíme rychle spláchnout a vrátit se k tomu, co nás zdobilo.“
Král se bezprostředně po čtvrtém gólu ve vlastní síti ihned podíval na střídačku, zda přijde pokyn střídat. Ale Pavel Patera zůstával v klidu. Tedy v tomto směru. Exlibereckého gólmana ponechal na pracovišti i při návratu z přestávky, čímž mu dal najevo, že za inkasa nemohl.
Karlovarský kouč zareagoval proházením hráčů v útocích, Davida Šťastného vytáhl do elitní lajny. Hra se vydatně zlepšila, především však díky naprosto odlišnému nasazení hostů.
Tygři zaznamenali čtvrtou výhru v řadě, do téhle série započítejte i hodně cenný úterní triumf v Lize mistrů, kdy Tygři svalili 3:2 v prodloužení evropský gigant švédskou Frölundu. Tahle výhra zapadá do celkového progresu svěřenců Jiřího Kudrny.
Kdo viděl, s jakým úsilím v poslední minutě domácí skákali do střel, aby Kváčovi poděkovali za výkon, musel zatleskat. Však se také z tribun linul hřmotný aplaus. „V první třetině jsme hráli přesně hokej, jakým se chceme prezentovat. Ve druhé jsme měli trochu výpadek, jezdili nám sami na bránu, ale Kvaky nás skvěle podržel. Až třetí jsme odehráli přesně tak, jak jsme si přáli,“ zhodnotil Rychlovský, v sezoně už pětigólový.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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