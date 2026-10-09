Pardubice vyhrály, ale počítají ztráty. Ludvig se porval s Kalusem: Je zábava se prát
Mělo to opravdu všechno. Utkání 9. kola Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Pardubicemi přineslo góly, emoce, bitku i jeden zkrat. Postaral se o něj Jan Košťálek, jenž v průběhu třetí třetiny postrčil čárového sudího. Po trestu do konce utkání mu hrozí i disciplinární trest. „On ví, že to neměl dělat,“ uvedl pardubický asistent Václav Kočí po vítězství 3:2. Z utkání navíc předčasně odstoupili i Vladimír Sobotka s Lukášem Sedlákem.
Věhlasného soka se rozhodně nezalekli. Vítkovičtí hokejisté odehráli jeden z nejlepších zápasů v sezoně, jenže na body to znovu nestačilo. Po osmi odehraných duelech jich mají na kontě jen sedm. „Jsem frustrovaný, protože nedostaneme žádnou odměnu a máme z toho nula bodů. To je ale hokejový život, musíme se zvednout a učit se,“ povzdechl si trenér Ostravanů Yorick Treille.
Zápasu emoce nescházely. Vůbec nejvypjatější moment? Bitka mezi Markem Kalusem a Johnem Ludvigem. Navrch v ní měl navrátilec z marodky, jenž vítkovického forvarda uzemnil dvěma tvrdými údery.
„Je zábava se prát. Bitce nikdy neříkám ne, tahle vyplynula ze situace,“ usmál se šestadvacetiletý ranař. „Kalus trefil mého parťáka z obrany při napadání, což se mi nelíbilo. Tak jsem se ho zeptal, jestli jde do bitky. A on řekl, že jde.“
K pěstnímu souboji dvou urostlých chasníků se vrátili i trenéři. „Je to součást hokeje. Už od doby, než jsem ho já sám začal sledovat. Když je na to ten správný čas, je to dobrý způsob, jak si určité věci vyřešit,“ komentoval Treille. „Já si nemyslím, že by to měla být úplná součást extraligy,“ oponoval Václav Kočí.
Ze zápasu odstoupili Sobotka i Sedlák
Svár Kaluse s Ludvigem fanoušky rozproudil. Totéž platí o ataku Jana Košťálka na čárového rozhodčího hned po souboji s Krzysztofem Maciasem. „On ví, že to neměl dělat. Zápas je ale takový. Možná jen chtěl sebrat hokejku, která byla pod rozhodčím. Rozhodčí to asi neviděl, ale Honza to prostě přehnal,“ neskrýval Kočí.
Atraktivní špíl v Ostravě zvládly Pardubice jen dva dny po zastávce v Bordeaux. „Měli jsme docela těžký program,“ pokračoval Kočí. „Hned po zápase jsme letěli, dorazili jsme někdy ve tři a podle mě se kluci dostali tak ve čtyři ráno domů. Ve čtvrtek jsme měli volný den, v pátek ráno jsme si dali rozbruslení a poté jsme vyrazili do Vítkovic. Náročný program,“ zopakoval bývalý zadák.
Vrásky na čele udělalo Pešánově trenérskému štábu i brzké odstoupení Vladimíra Sobotky, k němuž se později přidal i Lukáš Sedlák. „Jak to s nimi vypadá? To teď nedokážu odpovědět. Byl jsem v šatně opravdu jenom chvilku. Ve finále jsme si řekli jenom něco k zápasu a pak jsme si zakřičeli,“ popsal Kočí.
Už v neděli čeká Dynamo duel s dosud neporaženým Třincem. Repríza dubnového finále láká. „Musíme se soustředit sami na sebe. Samozřejmě Třinec je teď v laufu, určitě to bude zajímavé. Hrajeme doma, takže na utkání se těším,“ dodal útočník Tomáš Nosek, jenž bodoval počtvrté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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