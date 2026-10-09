Dva body a porážka. Hyka začal v Boleslavi s chutí: Přišla s ním hokejovost, chválil kouč
Poprvé po devíti letech naskočil v zeleném dresu Mladé Boleslavi do extraligového zápasu a hned ho byl plný led. Tomáš Hyka po přestupu ze Sparty viditelně pookřál, na ledě Kladna bral dva body za gól a asistenci, ale musel kousat těsnou porážku 3:4. „Body bych vyměnil za vítězství. Zase jsme si to nechali utéct a je to škoda. Měli jsme to dobře rozehrané,“ litoval po utkání třiatřicetiletý útočník.
V přečíslení dostal luxusní přihrávku od Dávida Grígera, puk poslal za Adama Brízgalu v brance Kladna a emotivně slavil. Tomáš Hyka naskočil poprvé od výměny ze Sparty v prvním útoku Bruslařů a po boku Grígera s Pavolem Skalickým rovnou ukázal přínos pro hru Mladé Boleslavi.
„Grigy je skvělý hráč a dneska ukázal, že když si věří, hraje skvěle. S kluky jsem si to užil a doufám, že to bude zápas od zápasu lepší,“ pochvaloval si někdejší hráč NHL.
Zkraje druhé třetiny sám srovnal, pak na další vyrovnání nahrával v přesilové hře. První zápas po návratu zakončil s dvěma body, čtyřmi střelami a mínus bodem do statistiky účasti na ledě. „S příchodem Tomáše přišla hokejovost. Má výhodu, že dobře bruslí, umí využít svoji rychlost. S kluky v lajně si sedl a doufám, že to bude jenom lepší a lepší,“ vykládal po utkání asistent trenéra František Ptáček.
Hyka se na rozhodčí zlobil po právu
Na Hykovi byla při prvním startu znát velká chuť. Už při prvním střídání dohrál Michala Kempného za brankou a pomohl vybojovat puk. V soubojích byl znát i ve zbytku zápasu, hrál přesilovku, podíval se na oslabení. S rozhodčími hodně vášnivě debatoval na konci druhé třetiny, když dostal trest za podrážení. Zlobil se po právu. Kelly Klíma šlápl bruslí na hokejku Šimona Kubíčka, nikoliv Hyky. Rytíři po přestávce brzy udeřili a přesilovku využili, což pravděpodobně rozhodlo o osudu utkání.
„Stane se. Rozhodčímu jsem to říkal, ale oni taky nevidí všechno. Za to mu určitě nedávám vinu, že to udělal schválně,“ říkal už s chladnou hlavou Hyka. „Byly tam určitě chyby, ale výkon se zlepšoval. A pak dostaneme takový gól na začátku třetí třetiny. To nás určitě zlomilo,“ dodal.
Westerlund všechny překvapil
Důležitou trefu pro Rytíře obstaral obránce Filip Westerlund. Minule v Litvínově rozsekl prodloužení, tentokrát všechny překvapil, když v přesilové hře projel celé kluziště a prostřelil Vojtěcha Mokrého. „Udělal to dobře. Ale na začátku třetiny se nám to nemůže stát,“ věděl Hyka.
Přes porážku ukázali Bruslaři potenciál pro další kola. Hyka jim dodal více šťávy, dopředu byli nebezpečnější a do závěru sahali po srovnání. „Chci hrát, s tím jsem sem přišel. Chci týmu pomoct. Na Spartě jsem neměl prostor, jaký jsem si představoval. Je samozřejmě příjemné, když je člověk v tempu a dostává prostor. Zase se za to musí nějak odvděčit. Jsem hrozně rád, že mi trenér důvěru dal a doufám, že příští zápas vyhrajeme,“ hlásila nová tvář v kabině Boleslavi.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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