Litvínov rozhodl během minuty. Ondřej Kaše: Věděli jsme, že to bude o dvou třech gólech
Litvínov odskočil během 62 sekund druhé třetiny do dvougólového vedení a došel si pro vítězství nad Olomoucí 3:1. Ale všechno začalo neuznaným gólem Ondřeje Kašeho. Rozhodčí hned ukázali, že branka nepadla. Nefunkční video jejich tvrzení potvrdit nemohlo. Ale i kdyby měli k dispozici všechny záběry, nedalo by se asi bezpečně prokázat, kde přesně se kotouč nacházel. Po přezkumu naopak prošel třetí zásah Davida Kämpfa. Tentokrát byl puk za čárou celým objemem.
Olomouc prohrála pošesté z posledních sedmi zápasů. Klíčovým momentem přitom byla jediná minuta v prostřední části. V předchozích dvou duelech nedala gól. V Litvínově skórovali Hanáci poprvé po 177 minutách a 23 vteřinách. O nulu připravila skvělého Pavla Čajana chytrá teč Jakuba Kose šest a půl minuty před koncem. To bylo z jejich strany všechno.
„O té bilanci jsem popravdě vůbec nevěděl. Šli jsme do zápasu s tím, že potřebujeme urvat tři body. To se povedlo,“ prohlásil Ondřej Kaše, k němuž se do útoku vrátil bratr David. Slavit gól mohl už ve 12. minutě po fantastické zadovce Davida Kämpfa. Na úvodní trefu se však čekalo 36 minut, až do závěru prostřední části. Přestože se hrálo nahoru dolů a o šance nebyla nouze.
Věděli jsme, že to bude o dvou třech gólech
„Rozhodčí neviděli puk, a tím pádem ho neuznali. Byl někde pod gólmanem, když ho odkryl, ležel na čáře. Nevím, jestli byl gól, nebo nebyl, ale oni řekli, že ne. Tak jsme se k tomu nějak postavili,“ dodal litvínovský útočník. Ani domácí střídačka po verdiktu neprotestovala.
Olomouc v předchozím utkání dostala devítibrankový výprask od Třince. K úspěchu pomohl Litvínovu trpělivý výkon. „Posledně vybouchli, ale věděli jsme, že to bude o dvou třech gólech. Myslím, že nám pomohl ten druhý od Špíny (Jan Šprynar). To byl klíčový moment zápasu. Během minuty jsme odskočili o dva góly, což rozhodlo,“ vracel se Ondřej Kaše.
Vyloučení v závěru? Musíme být vyspělejší
Šprynar pálil z levé strany naprosto precizně, po Kämpfově střele v přesilovce rozhodčí nerozpažili, ale zásah si potvrdili u videa. Verva měla zápas rozehraný tak, že mohla v klidu dokráčet za jasným vítězstvím., Jenže v závěru se o něj připravila kvůli dvěma vyloučením. „Naštěstí nás Čája podržel, ale v tomhle musíme být vyspělejší. Zbytečně nás to stojí hodně sil, mohlo tam být zase zranění z blokované střely. Musíme být chytřejší a do dalších zápasů to změnit,“ prohlásil Kaše.
Hanáci mají ze tří posledních utkání celkové skóre 1:14., „Pro nás je důležitá hlavně výhra, i když zápasy předtím nebyly vůbec zlé. Nemáme tolik bodů, kolik jsme chtěli, ale tentokrát se to povedlo,“ pravil autor úvodní branky Litvínova. Připsal si ještě asistenci, bodoval v sedmém z devíti zápasů. Olomouc v podstatě porazila první litvínovská pětka. „Od toho tady jsme, trochu se to od nás čeká. Doufám, že se bude takhle dařit. Ale kdyby dal gól jenom Špína a vyhráli jsme 1:0, brali bychom to všema deseti,“ řekl Ondřej Kaše.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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