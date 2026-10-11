Pardubice - Třinec 5:4p. Oceláři poprvé prohráli, rozhodl Mandát. Uspěla Sparta i Plzeň
Třinec v Tipsport extralize poprvé prohrál. Na ledě Pardubic padl 4:5 po prodloužení. Sparta zabrala a na domácím ledě porazila Vítkovice 3:0. Po šesti nezdarech v řadě vyhrála i Mladá Boleslav. Karlovy Vary pokračují v dobrých výkonech a proti Kladnu uspěly 3:1. Plzeň otočila utkání v Brně a vyhrála po prodloužení. Hradec Králové porazil Olomouc 3:1 a České Budějovice Liberec 4:3.
Pardubice - Třinec 5:4p
Mistrovské Pardubice vyhrály nad Třincem 5:4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních devíti zápasech bez ztráty od začátku sezony. O výhře Dynama rozhodl v čase 62:57 Jan Mandát. Další útočník David Tomášek v utkání zaznamenal gól a dvě přihrávky.
Sparta - Vítkovice 3:0
Sparta porazila Vítkovice 3:0 a v domácím prostředí si připsala teprve druhou výhru v pátém utkání. Premiérovým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Josef Kořenář, stým gólem v extraligové kariéře Pavel Kousal. Vítkovice si připsaly čtvrtou porážku za sebou. Více ZDE>>>
Kometa - Plzeň 1:2p
Plzeň otočila vývoj zápasu v Brně a zvítězila 2:1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna, za hosty vyrovnal ve 49. minutě Adam Měchura a stejný hráč v čase 62:00 rozhodl o dvoubodovém zisku hostí. Plzeň tak vyhrála druhé utkání za sebou, Kometa nenavázala na vítězství na Spartě v minulém kole. Více o utkání ZDE>>>
České Budějovice - Liberec 4:3
České Budějovice zvítězily nad Libercem 4:3 a doma uspěly počtvrté za sebou. Ve 47. minutě rozhodl útočník Marek Zachar, který je odchovancem Bílých Tygrů a do Motoru zamířil ze severu Čech před touto sezonou. Liberec neuspěl poprvé po sérii tří vítězství.
Karlovy Vary - Kladno 3:1
Karlovy Vary zdolaly doma Kladno 3:1 a připsaly si páté vítězství z posledních šesti zápasů. Ve vzájemných soubojích ukončily sérii tří porážek. Rytíři prohráli pátý z uplynulých sedmi duelů. Ohlasy ZDE>>>
Hradec Králové - Olomouc 3:1
Hradec Králové porazil Olomouc 3:1 a dosáhl na čtvrté domácí vítězství za sebou. Důležitou roli v zápase hrálo video, dva body za gól a asistenci zaznamenal Kevin Klíma. Poslední Hanáci prohráli popáté v řadě.
Mladá Boleslav - Litvínov 2:1
Mladá Boleslav uspěla proti Litvínovu 2:1 a ukončila sérii šesti proher. Doma se Bruslařský klub dočkal v pátém utkání v sezoně vůbec prvních bodů. Rozhodl o tom v čase 36:49 obránce Šimon Kubíček, který po 48 sekundách odpověděl na vyrovnání Viktora Šámala. Verva prohrála třetí z posledních čtyř zápasů.
Hity kola
- Wesleyho zámotek rozvázal Spartu
Spartu poslali do vedení proti Vítkovicím její nejproduktivnější hráči. Joshi Wesleymu se zamotal před brankou puk mezi bruslemi, čehož skvěle využil Filip Chlapík. Přistrčil Michaelu Špačkovi a ten dorazil do branky. Inkasovaný gól v čase 5:06 hosty nalomil a Pražany odvázal. Od té doby převzali iniciativu, brzy přidali další zásah. Náskok udrželi i díky ubráněným oslabením.
- Senyshyn se nedočkal
Radost mu překazil přezkum u videa. Olomoucký útočník Zach Senyshyn v čase 34:32 sklepl puk za Stanislava Škorvánka, jenže jak sudí Úlehla s Kikou vzápětí odhalili, bylo to vysokou holí. Patnáctka draftu 2015 tak stále čeká na svou první extraligovou branku i kanadský bod. Zkraje sezony upadla v nemilost trenérů, když dorazila s nadváhou. Po úvodních dvou kolech proto Kanaďan usedl na tribunu, z níž ho vysvobodil až debakl s Třincem. Pořád ale předvádí málo…
- Šňůra zranění se táhne dál
Zkraje sezony řešili Rytíři kalamitu zranění v útoku, proto přivedli Kanaďana Ryana McGregora. Někteří hráči už se na soupisku vrátili, ale smůla se zdravím postupuje klubem dál. Naposledy nedohrál obránce Michal Houdek, ve Varech odstoupil další bek Filip Westerlund. Po předchozím návratu z marodky rozhodl dva duely pro Kladno důležitými góly, na západě Čech už odehrál jen necelých 12 minut, než skončil kvůli zranění v horní části těla.
- Předčasný odchod fanoušků
V čase 60:49 se v „Rondu“ slavilo a někteří fanoušci Komety vyrazili juchat ven. Jenže předčasně. Úspěšný bekhendový blafák v podání Arttu Ilomäkiho nakonec neplatil, proti byla trenérská výzva ze střídačky Plzně, jejíž videokouč odhalil těsný ofsajd. A nakonec urvali druhý bod Indiáni, které od porážky zachránil skvělý Nic Malík v brance a hlavně dvougólový střelec Adam Měchura.
- Třinec poprvé přišel o body
Poprvé v sezoně se stalo, že Třinec nebral všechny tři body. Přitom mu k jedenácté tříbodové výhře stačilo udržet posledních 16 sekund třetí třetiny. Jenže přesilovka a šest hráčů v poli nakonec přemohlo ocelářskou čtyřku. Peter Čerešňák srovnal a v nastavení parádním únikem urval dvoubodový triumf Jan Mandát.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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