Okolo Hradce vyrostly růže, Sparta ubránila pět oslabení. Frustrující, prohlásil Abdul
Poprvé v této sezoně šla Sparta doma jako první do vedení a skórovala v první třetině. Poprvé se za ni trefil Vojtěch Hradec. V 55. minutě zahnal chmury, že by se ještě něco mohlo zvrtnout, a pečetil na 3:0. „Strašně jsem si to užil a jsem moc rád, že jsme konečně vyhráli za tři body. Doufám, že teď už to přinese větší klid,“ řekl útočník, který hrál za Spartu druhý zápas po příchodu z Mladé Boleslavi.
Sparta se dál souží v koncovce, ale tentokrát odskočila dost brzy na to, aby se opět začala trápit. Úvodní třetina byla nejlepší, jakou v O2 areně v této sezoně předvedla. Oba góly obstaral první útok. Napřed Filip Chlapík nahrál Michaelu Špačkovi poté, co se zadrbal puk pod nohama Joshi Wesleymu. Před druhým se kotouč nahozený na zadní mantinel odrazil k Pavlu Kousalovi a ten dal svůj 100. extraligový gól.
„Přijde mi, že proti nám se daří každému. Nastartujeme každého soupeře. Samozřejmě trochu to zlehčuju, ale je to frustrující. Přijeli jsme si pro tři body a jsme bez bodu. Nechytli jsme začátek, pak se to těžko obrací. Nehráli jsme úplně špatný venkovní zápas, navíc proti tak kvalitnímu soupeři. Šance jsme měli, ale chybí nám lehkost v zakončení a kus štěstíčka,“ hodnotil vítkovický Jindřich Abdul.
Útočník hostů vykoledoval dva tresty pro sparťany. Michal Řepík pak dostal dvakrát dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí a Ronald Knot další dvojku za stejný prohřešek. Nebylo o čem diskutovat. Jestli se Vítkovicím něco dařilo, byly to přesilovky. Ostravský celek přijel do Prahy s úspěšností 26 procent. Spartu zase zdobí skvělá hra v oslabení. Ubránila všech pět.
Spartě vyrostl útok pichlavý jak tři růže
Trenér Patrik Augusta chodí na tiskovky po prohraných zápasech. Po vítězstvích mluví jeho asistenti. „Byl to ubojovaný zápas. Ale uhrávali jsme souboje v obranném pásmu. Ve třetí třetině jsme soupeři darovali několik šancí, po většinu zápasu jsme však bojovali. Pomohlo nám, že jsme vedli 2:0. V několika posledních utkáních jsme vždycky dotahovali. Z tohohle pohledu to bylo tentokrát super. Zároveň jsme hráli výborně v oslabení, což nás udrželo v zápase. Nedovolili jsme soupeři dotáhnout se k nám na jeden gól. Výborný výkon podal i Pepa Kořenář v brance. Když jsme potřebovali, tak tam byl,“ shrnul Ladislav Šmíd.
Nejméně oblíbeným soupeřem Vítkovic je Hradec Králové, prohrály s ním třináctkrát za sebou. Na Spartě se nechytily a postaral se o to i Hradec. Tentokrát Vojtěch. Obstaral třetí gól. „Byl tam forček, Vesa to výborně zachytil. Jen jsem si najel před bránu a on mi to krásně hodil vlastně do prázdné. Takže výborný Vesa s Džerkym,“ vracel se ke spolupráci s Kristianem Vesalainenem a Martinsem Dzierkalsem. Spartě vyrostl útok pichlavý jak tři růže, co rostou okolo Hradce jako v písničce.
„Řekl bych, že nám to sedlo. Každému se uleví, když dá první gól. Ale chce to pokračovat v aktivitě, střílet na bránu a hrát zodpovědně. Prostě dodržovat plán. To nás může dovést k vítězství. Jsem nadšený, že to tam spadlo, že nám to pomohlo, ulevilo se nám. Pak už jsme byli v klidu a dokráčeli k vítězství,“ dodal 21letý útočník.
Pohled Pavla Bárty: Druhý sled přinesl energii
Díky rychlým gólům Sparta nespadla do křeče, která hrozí, jakmile to nejde. Vedení dokázala udržet. Tentokrát už ji nic nezradilo. V koncovce opět dělali soupeři největší nepořádek její nejproduktivnější hráči, ale důležitý byl i vzestup dolní šestky útočníků. Pražané ubránili pět oslabení, velký kus práce odvedla třetí lajna. Dodávala hře energii, výtečně bránila, vypracovala si i šance. Dosud nevýrazný Kristian Vesalainen patřil k nejlepším na ledě. Dostal pobídku od Matěje Blümela, ale nevyužil. Tlačil se do dorážek, přichystal akci, z níž nedávno příchozí Vojtěch Hradec dal třetí trefou Sparty štempl na její vítězství nad Vítkovicemi. Hráči druhého sledu přinesli týmu přesně to, co potřeboval. I proto vyhrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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