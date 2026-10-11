Měch(ura) plný gólů. Kometa v údivu, jak přišla o výhru. Svozil? Máme plán, řekl kouč
Jeden bod místo tří. Špatná nálada místo euforie. Kometa těžce vstřebává, jak jí na konci utekl duel s Plzní (1:2p) v 10. kole hokejové Tipsport extraligy. V prodloužení jí sudí odvolali Ilomäkiho gól a vzápětí dal svůj druhý Adam Měchura. „Na hlavu to doléhá. Mysleli jsme si, že je zápas ukončený. Musel to být maličký ofsajd, kousíček,“ povzdechl si útočník Jakub Brabenec k neuznané rozdílové trefě svého mužstva.
Góóól! Finský útočník Arttu Ilomäki slavil úspěšný bekhendový blafák v nastaveném čase, spoluhráči ho přijeli k mantinelu poplácat. Fanoušci jásali, tleskali a zvedali se ke spokojenému odchodu ze zimáku domů. Následně ale přišla trenérská výzva ze střídačky Plzně. „Dostali jsme docela rychlou reakci od video trenérů, že tam byl ofsajd. Takže jsme byli poměrně v klidu. Děkujeme jim,“ ocenil útočník Adam Měchura.
Ve finále to tak byl on, kdo rozhodl. „Video trenéři už nás zachránili několikrát,“ přidal se ke chvále i asistent Václav Pletka. „Gratulujeme klukům, že to nevzdali,“ doplnil. „Je složité, když se radujete z vítězného gólu a vzápětí musíte jít znovu do hry,“ ulevil si brněnský asistent Kamil Pokorný. „Musíme se pořád zlepšovat. Od půlky zápasu jsme nehráli to, co bychom chtěli.“
Domácí opět nastoupili bez útočníka Kristiána Pospíšila a obránce Stanislava Svozila. První jmenovaný je na marodce, druhý v procesu hledání nového angažmá. „Je u týmu, trénuje, máme nějaký plán. Uvidíme, jak se to do konce týdne vyvine,“ sdělil neurčitě Pokorný. Přibyli další dva absentéři – zadák Jan Ščotka a forvard Silvester Kusko. „Kusko je na tom hůř,“ informoval asistent.
První velký moment patřil kapitánovi Jakubu Flekovi, který ujel obraně hned při prvním střídání, ale ve finále přenechal slávu brankáři Nicku Malíkovi. Od startu zápasu uběhlo osmnáct sekund…
Fanoušci už odcházeli, ale...
Pak napálil Flek tyčku, což bylo v době, kdy se hrálo předlouho bez přerušení. Přesně 11:48 minuty, což je mimořádné číslo. Sudí mohl písknout od Malíkova zákroku lapačkou proti Flekově nájezdu zase až ve 13. minutě po icingu hostů. Bitva měla spád, ale málo gólů. První ze tří vstřelil exportní přesilovkovou ránou z mezikruží „bumper“ Hynek Zohorna.
Plzeň zvyšovala tempo a našla svého hrdinu. Urostlý bombarďák Adam Měchura se nejprve zastřeloval do tyče, ale ve 48. minutě už mířil přesně pod horní tyčku a nakonec rozhodl i prodloužení, když propálil výborného Aleše Stezku. Předtím už odcházeli někteří fanoušci ze stadionu v domnění, že domácí vyhráli.
Po brejku totiž zavěsil Arttu Ilomäki, jenže Západočeši si vzali coach´s challenge kvůli ofsajdovému postavení střelce. Videozáznam, který si prohlídli čároví rozhodčí, jejich názor podpořil. Finský centr vjel do útočného pásma dříve než nahrávač Flek s pukem. Vítězný úder se tak konal záhy na druhé straně. „Bylo těžké přepnout zpátky a dostali jsme blbý gól,“ ulevil si brněnský Brabenec. „Věřili jsme v naši sílu, a že to můžeme otočit,“ prohlásil Měchura. „Výborní byli oba gólmani. Víme, jakou má Nick (Malík) kvalitu, u něj ani překvapení nejsme,“ dodal.
Domácí nezačali vůbec špatně, měli slušný pohyb, šance i tlak do brány. Ale postupně začali strádat, do hry se řádně vložil stále sebevědomější protivník. „Nebyl to úplně zápas, který umíme hrát. Musíme jít do dalšího utkání trošku jinak nastavení a urvat to,“ nabádal Brabenec, který podruhé povýšil do druhé formace k Robertu Leinovi a Hynku Zohornovi. „Vezmu jakoukoliv roli,“ řekl. „Jsem hrozně rád, že jsem dostal šanci hrát s Bobym a Hynkem. Snažím se jim pomáhat, co nejlíp to jde, být bojovný, jezdit tam. Vyhovuje mi to skvěle,“ pochvaloval si. Ale bod je málo…
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž