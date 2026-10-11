Mladý tahoun Varů Tomek potrestal dáreček Kladna. Nám takhle soupeř nenahrává, lituje Rulík
Karlovy Vary porazily Kladno 3:1 i díky vítězné trefě a asistenci sedmnáctiletého útočníka Petra Tomka. Letos mladá hvězda nasbírala už pět bodů.
Rozhodující branka zápasu padla po hrubé chybě kladenského Ryana McGregora, kterou pohotově potrestala dvojice Robin Sapoušek a Petr Tomek.
Energie se díky dalším třem bodům udržela na třetím místě extraligové tabulky za Třincem a Pardubicemi, nejlépe tak odpověděla na páteční výprask v Liberci.
Zase ukázal, co v něm Karlovy Vary mají. Petr Tomek obstaral proti Kladnu vítěznou trefu, navrch asistoval u gólu Haraldse Egleho. Po devíti odehraných zápasech má na kontě už pět kanadských bodů (2+3) a i díky němu se Energie vyhřívá na třetím místě tabulky. „Za individuální výkony jsem rád, ale budu radši, když se bude dařit týmu,“ říkal skromně sedmnáctiletý talent. Při triumfu 3:1 dal gól po velké chybě Rytířů.
Nenechal se rozhodit prohraným soubojem, pokračoval ve hře a byl odměněný. Petr Tomek v polovině zápasu narazil za kladenskou brankou do zdi s číslem 16 na zádech. Kanaďan Ryan McGregor získal puk, ale pak ho nepochopitelně poslal přímo na hokejku Robina Sapouška. Útočník Energie přihrál k protější tyčce a pohotový Tomek už střílel do prázdné branky.
„Úplně jsem to nevnímal, ale byl jsem z toho trošku překvapený,“ usmíval se Sapoušek, když přišla otázka na to, jak se dostal k puku. „Hlavně to vyplynulo z dobrého forčeku, který jsme měli. Na tom máme založenou hru. Jsem rád, že mě Sapi našel a padlo to tam,“ pochvaloval si Tomek.
Hrubá chyba posily
V danou chvíli zvyšoval už na 2:0, předtím v první třetině asistoval u trefy Haraldse Egleho. Tomkův gól byl nakonec rozhodující, protože Kladno jen snížilo v oslabení a posléze po dlouhém tlaku inkasovalo do prázdné branky. „Ve druhé třetině byli domácí lepším týmem a taky to potvrdili brankou po naší hrubé chybě,“ připustil trenér hostů Radim Rulík.
McGregorovi, který přišel Rytířům vypomoct na zkoušku při rozsáhlé marodce, podle svých slov za minelu nevyčinil. „Nic jsme mu neřekli, věděl to moc dobře. Bohužel nám takhle soupeř nenahrává. To je hokej,“ krčil rameny Rulík.
S Rytíři padl po dvou výhrách v řadě, Energie naopak poslala pádnou odpověď po posledním nevydařeném vystoupení v Liberci. „Něco jsme si k tomu řekli, ale nerýpali jsme se v tom dlouho. Byl jenom jeden den na odpočinek, dneska se zase hrálo. A ukázala se síla týmu, že jsme se z toho dokázali odrazit a předvést výborný výkon s dobrým výsledkem,“ těšilo Tomka. „Byl to úplně jiný výkon než minulý zápas,“ potvrdil asistent trenéra Miloslav Hořava mladší.
Vítězstvím se Energie udržela na třetím místě za dominantním duem Třinec, Pardubice. Vary navazují na představení z předchozí sezony a daří se i Tomkovi. Během léta se očekávalo, jak se s druhým ročníkem mezi chlapy vypořádá, a zatím si vede velice dobře. Na nejproduktivnější hráče týmu už ztrácí jen bod.
Jiné zbraně
„Je to zase další sezona v mojí kariéře. Doufám, že bude zase o něco lepší, že se budu posouvat hlavně herně, osobnostně, naberu další zkušenosti. Zase jsem vyrostl, zesílil,“ vyjmenovával Tomek po výhře nad Kladnem.
Po sezoně s 13 nastřílenými góly už se musí vypořádat s tím, že ho nikdo nepodcení. Každý si proti Energii bude dávat pozor na přidrzlého kluka s košíkem na obličeji a bude se ho snažit nepustit ke střele. Tomek nachází i jiné zbraně.
„Už jsem říkal několikrát, že jsem odmalička hru spíš tvořil. Loni to tam napadalo, přeměnil jsem se do role střelce. Ale dokážu hru i tvořit a udělat místo pro spoluhráče, kteří dokážou zakončit,“ vysvětlil mladík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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