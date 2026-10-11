Krize trvá, nejhorší začátek Mory od roku 2014. Kouč: Jsme ve srabu, puky se neodrážejí
- Olomoučtí hokejisté prohráli v Hradci Králové 1:3. Zapsali tak už osmou porážku v sezoně.
Trenér Petr Svoboda označil za hlavní příčinu zbytečná vyloučení. Týmu se navíc nedaří proměňovat šance.
Hanáci zažívají nejhorší extraligový start za deset let. Zůstávají na samém chvostu tabulky.
Osmnáct vstřelených gólů, pět získaných bodů. Olomoučtí hokejisté zažívají nejhorší začátek sezony od návratu do extraligy v roce 2014. Negativní dojem z předešlých týdnů nenapravili ani v duelu 10. kola v Hradci Králové, kde prohráli 1:3. „Sráží nás zbytečná vyloučení. Máme je v útočném pásmu, dvakrát zbytečně vyhodíme kotouč a tím soupeře dostaneme na koně,“ smutnil olomoucký asistent Petr Svoboda.
Jako by jim odešlo srdce. Pryč jsou doby, kdy Hanáci budili respekt napříč celou republikou enormní bojovností i příkladným entuziasmem. Časy se nenávratně mění, generace kolem Branislava Konráda, Jana Knotka, Lukáše Nahodila či Martina Vyrůbalíka je prostě fuč.
Pět proher za sebou
Odpovědnost musí převzít jiní, ti mladší a méně okoukaní. To se ovšem neděje. Nově sestavený tým stále hledá tvář a po deseti odehraných kolech se krčí na chvostu. Osmkrát prohrál, Plzeň porazil v prodloužení a tříbodový zisk si odvezl jen z kladenského ledu.
Od té doby ale mančaft trenérů Fialy a Svobody padl pětkrát za sebou. V posledních čtyřech zápasech navíc skóroval jen dvakrát. „Jsme trošku ve srabu a puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, ale bohužel jsme je nevyužili,“ povzdechl si Svoboda.
Dlouho to vypadalo, že s nulou v počtu vstřelených gólů odjedou jeho svěřenci i z Hradce Králové. Kontaktní trefa Carla Berglunda sice přišla, avšak příliš pozdě. Jakýkoli náznak úsměvu byste v táboře Kohoutů hledali marně. Nálada je na bodu mrazu, byť herně Mora vyloženě nepropadla.
Hradec trestal nevyužité přesilovky
„Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas. Soupeř dostal v první třetině vteřinu navíc a svou šanci proměnil. Jsme rádi, že jsme přečkali oslabení tři na pět, ale když jsme měli ve třetí třetině přesilovky, nepomohli jsme si jimi. Proto je výsledek, jaký je,“ hodnotil Svoboda.
Přitom utkání s Mountfieldem se mohlo vyvíjet jinak. Na první trefu domácího Roberta Kousala odpověděl v čase 34:32 Zach Senyshyn, který však zasáhl kotouč vysokou hokejkou. Když Mora nevyužila ani další početní výhody, Martincův soubor trestal. Definitivní uklidnění mu přinesli až Radovan Pavlík s Kevinem Klímou.
„Jeden z klíčových okamžiků byla ubráněná oslabení čtyři na pět a tři na pět. Bylo to ještě za stavu 1:0, takže to byla klíčová pasáž, která se nám naštěstí povedla,“ těšilo hradeckého asistenta Petra Koukala.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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