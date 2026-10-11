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Třinec už sahal po výhře, Dynamo srovnalo 16 sekund před sirénou! Šlágr rozhodl Mandát

Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů PardubicZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Malcolm Subban
David Tomášek otevřel skóre
Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů Pardubic
Střelec druhého gólu Jiří Smejkal
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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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To bylo drama! Třinci už putovaly další tři body do tabulky, ale v čase 59:44 Peter Čerešňák v přesilovce a při risku bez gólmana propasíroval kotouč za Ondřeje Kacetla. Deset tisíc lidí v aréně explodovalo nadšením, šlo se do prodloužení. V něm luxusním sólem a pětihvězdičkovou otočkou znovu rozjásal arénu Jan Mandát. Oceláři po devíti tříbodových výhrách poprvé v sezoně padli 4:5 po prodloužení. 

Šlágr sliboval plnou baterii menších duelů. Tak třeba: která přesilovková brigáda bude lepší? Oba týmy jsou v tomto směru ustřelené od konkurence. Dokáže Roman Červenka bodovat i v jedenáctém sezonním zápase? A co předvede Matěj Stránský proti týmu, s nímž vyhrál před pěti roky titul?

Dynamo se prosadilo v převaze v každém z deseti duelů (úspěšnost 39 %), Oceláři byli před šlágrem na 33 procentech, nikdo se dvěma lídrům ani nepřibližuje. Jenže Východočeši museli po pátečních Vítkovicích (3:2) narychlo měnit seskupení elitní speciální formace, neboť z ní vypadly dvě klíčové spojky: Lukáš Sedlák a Jan Košťálek. Kapitán týmu se vrátil z Ostravy pobouchaný a produktivní bek (3+6) dostal od disciplinární komise stopku na dva zápasy za kontakt s rozhodčím v duelu s Riderou. A ze sestavy vypadl i defenzivní centr Vladimír Sobotka.

Místo Sedláka nastoupil v první formaci Kondelík

Sedlákova absence do prvního útoku vynesla spolehlivého univerzála Jáchyma Kondelíka, jeho křídelní pozici ve třetí formaci zaujal Jan Stránský z pardubické rezervy.

O důležitosti prvního vstřeleného gólu věděl každý. Znáte Třinec, jakmile vede, už se do něj těžko zavrtáte. Jenže naposledy stříbrný tým je v takové fazoně, že se dokáže vyškrábat ze všech možných lapálií.

Dynamu se v první části povedlo udeřit hned dvakrát, v obou případech zakolísala ocelářská defenziva. Napoprvé David Tomášek (5.) zakončil náhlé přečíslení, aby v 11. Jiří Smejkal využil u brány slabého důrazu hostů a zvedl na 2:0. Hosté se k první vážnější akci dostali až dvě minuty poté, kdy Andrej Nestrašil nechal vyniknout kumšt Malcolma Subbana.

Třinec ve druhé třetině srovnal

O co váhavější vstup hosté předvedli, o to lepší byli v další fázi bitvy. Po návratu z kabiny jim stačilo 37 sekund k tomu, aby po brejku zvedal ruce nad hlavu Ondřej Kovařčík, jenž využil i toho, že Tomášek přestal hrát kvůli zlomené holi a musel střídat.

Za necelé čtyři minuty už bylo srovnáno, kdy přesilovku využil Matěj Kubiesa. Šance v tu dobu horších domácích? Jen v přesilovce, kdy to před Ondřejem Kacetlem lítalo zleva zprava, ovšem hosté se ubránili. Aby současně se sirénou vstřelili Liborem Hudáčkem třetí branku. Sudí šli k videu a na pardubickou střídačku poslali velkou úlevu, ze záznamu vyplynulo, že kotouč přeťal brankovou čáru po uplynutí hrací doby, tady šlo o desetiny sekundy.

V prodloužení rozhodl Mandát

S mentálním nastavením Slezanů to pranic neudělalo, přestáli i třetí gól ve své síti od Miloše Kelemena (45.) a následné oslabení. Namísto pardubické pojistky přišel úder na druhé straně! Ondřej Kovařčík žabkou vybídl ke skórování Mariana Adámka (47.). Momentum se rázem ocitlo na třinecké straně. A pak přišla chvíle hladového Voženílka, který skvěle a neohroženě manévroval v útočném pásmu, z čehož vyplynul tlak a finální střela svátečního kanonýra Davida Musila v 53. minutě.

Konec? Kdeže, v hektickém závěru domácí srovnali a velkou gólovou euforii si přenesli i do prodloužení. Mistr se tak stal prvním týmem ročníku, jenž obral Oceláře o body. „Je to škoda, chyběl kousíček. Přišli jsme o výhru zbytečnými fauly, ale i k tak jsme tu až na prvních deset minut odvedli skvělý výkon,“ mrzelo obránce Mariana Adámka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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