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Zimák ŽIVĚ: Šlágr podzimu a úžasný Mandát! Tvrdá ruka v Kometě, Olomouc se topí. Co Sparta?

Šlágr podzimu a úžasný Mandát! Tvrdá ruka v Kometě, Olomouc se topí. Co Sparta? | Zimák ŽIVĚ • Zdroj: .
Jan Mandát se raduje z vítězného gólu
Jan Mandát se raduje z vítězného gólu
Radost hráčů Pardubic
Radost pardubických hráčů po rozhodujícím gólu
Krize olomouckých hokejistů se prohlubuje
Krize olomouckých hokejistů se prohlubuje
Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
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Byl to zápas jako hrom. Pardubice a Třinec svedly dosud nejatraktivnější extraligovou bitvu, šlágr prvního s druhým nezůstal fanouškům vůbec nic dlužný. Půjde o stěžejní téma živého vysílání podcastu Zimák v pondělí od 11.30, kdy se redaktoři iSportu Patrik Czepiec, Michal Koštuřík, Daniel Fekets a Filip Ardon vyjádří také ke žhavému dění (nejen) v moravských klubech nebo na Spartě. Bonusový materiál pro věrné fanoušky Zimáku se ponoří do zákulisí Komety a výměny Tomáše Hyky za Vojtěcha Hradce.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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