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Pietroniro zase chytil střeleckou slinu: Přes léto jsem udělal změny. Co řekl o Židlickém?

Kladenský bek Phil Pietroniro
Kladenský bek Phil PietroniroZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Phil Pietroniro má italské kořeny a zahraje si na olympiádě
Hráči Kladna se radují z gólu
Hráči Kladna se radují z gólu
Hráči Kladna se radují z gólu
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Filip Ardon
Tipsport extraliga
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  • Obránce Phil Pietroniro v úvodních deseti kolech nasázel čtyři góly a zapomněl na loňské trápení.

  • K návratu formy mu pomohla utajená letní příprava i cenné lekce od nového asistenta Marka Židlického.

  • Kanaďan s italským pasem aktuálně vládne extraligovým zadákům a útočí na hranici dvaceti vstřelených branek.

Po příchodu do extraligy se zařadil mezi nejlepší extraligové střelce mezi obránci. Phil Pietroniro v Kladně sypal puky do branek soupeřů, v minulé sezoně se ale zasekl a zůstal za očekáváním. Až teď se zdá, že je zase zpátky v módu, na jaký byli Rytíři zvyklí. V deseti zápasech dal čtyři góly a je na děleném prvním místě mezi kanonýry ze zadních řad. „Ale není to individuální sport. Musíme zůstat pozitivní jako celá parta, dát se dohromady a připravit se na další zápas,“ velel skromně po porážce v Karlových Varech.

V hokejové kariéře toho procestoval hodně. Phil Pietroniro po působení v mládeži hrál v zámořské ECHL, později se přesunul do Itálie, kde má kořeny, zahrál si ve Francii i na Slovensku. Právě v Trenčíně, kde se prezentoval jako produktivní zadák, si ho před dvěma lety vyhlédlo Kladno. Kanaďan s italskými předky do extraligy vletěl a v trápícím se klubu nasázel 14 gólů. Lepší byl jen nedostižný rekordman Aaron Irving s 21 zásahy.

Už zase skóruje

Podobně jako Irving ale i Pietroniro zažil mezisezonní propad. V minulém ročníku se trefil za základní část jen pětkrát, v play off už se z gólu neradoval. Až zkraje nové sezony si účastník únorové olympiády rozpomněl na někdejší formu. Střelecká slina je zpátky, v úvodních deseti kolech skóroval Pietroniro hned čtyřikrát. Spolu s Filipem Pyrochtou a Lukášem Kachlířem momentálně vede střeleckou tabulku obránců.

„Udělali jsme s mým skills koučem pár drobných změn během léta,“ prozradil dvaatřicetiletý bek, když přišla řeč na zlepšené statistiky. „Nechám si to ale pro sebe,“ nechtěl být konkrétní, co změnil.

Po návratu do Kladna si zvykal na nový realizační tým. Na lavičce vládne Radim Rulík, obránce má na starost Marek Židlický. A na jeho konto míří od zadáků jen slova chvály.

Je to privilegium

„To, že za sebou máme Židlického, je úžasné. Je skvělý trenér obránců, má hodně zkušeností z NHL. Pamatuju si, že jsem ho sledoval, když jsem vyrůstal. Všechno, co nám k tomu říká, je úplně přesné. Každý den je privilegium, že můžeme pracovat s takovým chlápkem. I s ostatními trenéry,“ vyzdvihoval Pietroniro.

„Je to úžasné. Nejsem tak ofenzivní, teď mám trenéra, který mě učí, jak se pohybovat po modré čáře, jako to dělal on v NHL. Je to skvělé. Dává nám sebedůvěru, abychom hráli s pukem na modré čáře,“ přisadil si další zámořský bek Griffin Mendel.

V NHL patřil Židlický dlouhé roky mezi výrazné tvůrce hry. Právě on měl za úkol podporovat útok zezadu a sbírat body. Stejná úloha připadá u Rytířů Švédovi Filipu Westerlundovi a Pietronirovi. „Užívám si ofenzivní stránku hry, to je jasné. Ukázal mi pár triků a já se je snažím využít každý den. Zatím to funguje dobře, takže chci, aby to tak pokračovalo,“ dodal Kanaďan s italským pasem na konto Židlického.

Jejich spolupráce zatím zjevně funguje. Pietroniro rozhodl první kolo ve Vítkovicích, skóroval proti Plzni, Litvínovu i Karlovým Varům. K zápisu z minulého ročníku mu schází jediný zásah. Pokud by nastavené tempo udržel, mohl by se přiblížit až ke dvaceti nastříleným gólům v základní části. 

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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