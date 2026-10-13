V Česku o něj byl zájem. Místo toho končí kariéru! Syn Modrého (27) se v Hradci nenakopnul
Jacob Modrý neuspěl na měsíční zkoušce v Hradci Králové a rozhodl se definitivně ukončit hokejovou kariéru.
Syn legendárního Jaroslava Modrého odehrál za Mountfield HK jen pět utkání bez bodového zápisu.
Odmítl atraktivní nabídky z první ligy a chystá se na návrat do zámoří za novou profesní dráhou.
Přicházel s velkou pompou, třebaže jen na zkoušku. Obránce Jacob Modrý měl v extralize oprášit slávu příjmení otce Jaroslava, bývalého vynikajícího beka na úrovni NHL. Syn dostal nabídku z Hradce a během měsíčního try-outu se měl poprat o stálé angažmá pod Bílou věží. Výsledek? Záměr nevyšel. A další kroky bezmála dvoumetrového pořízka se teď stáčí dost nečekaným směrem. Na bruslích už pokračovat nebude.
Rodilý Američan odehrál za Mountfield HK pět utkání, jeho zápasová stopa nebyla výrazná. Nedokázal bodovat a ve statistice plus/minus skončil na hodnotě -2 při průměrném vytížení šest a půl minuty na utkání. „Kubovi děkujeme za odvedené služby, přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do budoucí kariéry,“ ukončil krátkou kapitolu Hradec v oficiálním vyjádření na sociálních sítích.
Hradec jako poslední možnost
Konečné východisko je v tomto případě ovšem ještě posunuté, zajímavější. Syn šampiona české extraligy a majitele 725 zápasů v NHL se rozhodl definitivně zanevřít na hráčskou kariéru.
Po čtyřletém působení v nižší zámořské East Coast Hockey League byla česká extraliga poslední možností, jak hodlal téměř stokilový obr nakopnout vlastní potenciál. V Hradci ovšem nepřesvědčil, po měsíci musel sbalit kufry.
V Maxa lize neviděl šanci
To neznamená, že by o Modrého nebyl v Česku nadále zájem. O obránce podle informací iSportu usilovali na několika prvoligových adresách, v některých případech dokonce s velmi atraktivními nabídkami. Jenže sedmadvacetiletý zadák s poděkováním odmítl. Neviděl šanci, že by se ve svém věku odtud mohl znovu prokousat výš.
Výsledkem je rozhodnutí o definitivním konci hráčské kariéry. Po domluvě s rodinou se Jacob Modrý chystá na jinou profesní dráhu. A také na návrat zpátky do zámoří. Česká kapitola nesplnila obráncovy předpoklady.
V záložní ECHL Modrý celkově odehrál 117 utkání s bilancí 4+9, platil za řízného a defenzivního beka, což měli s otcem Jaroslavem společné. Čtyři roky předtím strávil Modrý junior v univerzitní NCAA, a to na elitní i ve druhé výkonnostní úrovni. Někdejší člen mládežnických výběrů Los Angeles Jr. Kings už ovšem další starty v profesionálním hokeji nepřidá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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