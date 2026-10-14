Jsi moc malý, slýchal. Teď šokuje extraligu! Šámal vyskočil ze třetí dorostenecké ligy
Devatenáctiletý Viktor Šámal se stal objevem úvodu extraligové sezony, když v deseti zápasech za Litvínov třikrát skóroval.
Kvůli pomalejšímu biologickému vývoji musel před lety sestoupit do dorostu Letňan, načež zvolil netradiční rozvoj na americké střední škole.
Svými výkony si získal plnou důvěru trenéra Roberta Reichela a nyní usiluje o nominaci na nadcházející mistrovství světa juniorů.
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Když hrajete třetí dorosteneckou ligu, vyhlídky, že si jednou vybojujete nejvyšší soutěž mužů, bývají mizivé. Sotva od vás někdo čeká, že byste v 19 letech vzal extraligu útokem. Viktor Šámal prognózy zlomil. Dost možná nejpřekvapivější objev startu sezony je po deseti zápasech na třech gólech a získal místo ve druhém útoku Litvínova. Prosadil cestu, jaká nemá obdoby. „Jestli na sobě bude dál pracovat, čeká ho skvělá budoucnost,“ říká pro deník Sport hráčův agent Jaroslav Bednář.
Na ledě ho povětšinou okamžitě zaznamenáte. Parádní pohyb na bruslích, důmyslná řešení s pukem a nebezpečná střela. Útočník Viktor Šámal v posledních týdnech předává extralize vlastní vizitku. Příležitost v Litvínově čapl naplno, přesvědčil trenérský štáb kolem Roberta Reichela, aby mu poskytl více času na hřišti.
Dospíval v pozdějším věku
„Asi nikdo moc nečekal, že bych dostal takový prostor. Je to vlastně celkově i trochu náhoda, jelikož se nám zranilo pár hráčů, takže jsem dostal šanci. A já se ji snažím využít pokaždé, když jdu na led nebo jsem v tréninku,“ popisuje Šámal osobní nastavení.
„Řekli jsme, že budeme zapojovat mladé hráče, což taky děláme. Týká se to Šámala, Tittla, Berana nebo Bednaříka. Snažíme se je dostávat do týmu. A co se týče Viktora, dostal šanci, využil ji. Řekl si o místo v sestavě a zatím podává výborné výkony,“ chválí litvínovská legenda a současný kouč Vervy Reichel.
Naposledy v Mladé Boleslavi mu nadaný svěřenec ukázal parádu par excellence. Navedl si kotouč na střed, ránu práskl brankáři Vojtěchu Mokrymu přímo pod vikýř. Devatenáctiletý mládenec se radoval ze třetího zásahu mezi muži, vykřesal hostům naději na body, byť nakonec prohráli těsně 1:2. Šámal měl každopádně v zápase více než patnáctiminutovou stopu, dosud nejvýraznější.
Jeho cesta mezi elitu se přitom neubírala běžnými stezkami. Ještě před třemi lety hrál až třetí dorosteneckou ligu. Odchovanec pražské Slavie musel sestoupit o dvě úrovně níž do Letňan, neboť ještě nebyl fyzicky připravený, aby se měřil s nejlepšími vrstevníky.
„Je to kluk, který dospíval v pozdějším věku. Proto o něm nebylo tolik slyšet jako o jiných. Jeho biologický vývoj byl pomalejší než u ostatních, které měl v ročníku. Musel si o rok počkat, ale pak to v něm bouchlo, dneska stejné kluky dohání. Čím víc bude makat, tím spíš je může předběhnout,“ myslí si agent Jaroslav Bednář.
„Já už to moc zpětně nevnímám, ale bylo to tak,“ vzpomene si na sešup v dorostu Šámal. „Když jsme byli malí kluci, tak rychle jsem nevyspíval. Nedostal jsem ve Slavii šanci, tak jsem šel níž, abych se vyhrál. Další sezona už zase byla dobrá. Potřeboval jsem vyrůst, nevzdávat to, pořád makat. Trénoval jsem na sobě i své hlavě, což se pak ukázalo.“
Americká cesta pomohla
Ústupek pomohl, když se Šámal hned v dalším ročníku ve Slavii činil a za 47 zápasů kategorie do 17 let nashromáždil 68 bodů (32+36). Poté dal na volání USA. Jenže ani tohle rozhodnutí nezapadalo do běžných hokejových šablon. Teenager si totiž vybral střední školu ve městě Holderness. Soutěž s názvem USHS-Prep má přitom výrazně zkrácený zápasový program.
Aby její hráči mohli získat více herní praxe, převlékají dres! Pod názvem Islanders Hockey Club Prep West totožná sestava ze střední školy objíždí turnaje do 18 let. Ty jsou v rámci amerického hokejového programu méně sledovanou záležitostí, takže se v nich ani nevedou statistiky…
I s tímto podhoubím se však Šámal dokázal vyšplhat mezi zajímavé extraligové objevy v Litvínově. „Amerika mi dala hodně, poznal jsem lidi i celý systém. Jak se tam pracuje, jak velká je konkurence. To vám dá do kariéry dost. Snažím se teď na sobě pracovat opravdu každý den,“ říká útočník, který má za cíl probojovat se na nadcházející mistrovství světa juniorů.
Možností, kudy se do extraligy mohl dostat, měl víc. Při návratu do vlasti pečlivě přemítal, kde by našel nejlepší uplatnění a zároveň ideální místo pro další hokejový rozvoj. Sázka na Litvínov se přitom ukázala jako správná. Mužstvo mimo první dvě formace nedisponuje takovou hráčskou kvalitou, místečka se otevírají. A majitel stříbra z Hlinka Gretzky Cupu současné situace působivými výkony náležitě využil ve vlastní prospěch.
„Když se Viktor vracel z Ameriky, primárně jsme chtěli, aby dostal prostor v mužském hokeji. S pokorou jsme řešili, že by měl určitě hrát i juniorku. Musí nabrat zkušenosti, rozehrát se. Ale díky tomu, jak je nastavený, se vědělo, že si dospělý hokej uhraje. Objížděli jsme týmy, řešili jsme, který bude nejvhodnější. A Litvínov se jevil jako největší zájemce, stáli o něj. Šli jsme na jistotu a věděli, že Robert Reichel rád hraje mladé hráče. Pracovité, kteří se chtějí zlepšovat,“ říká Bednář.
Právě dřina je jedna ze stěžejních vlastností, které na Šámalovi vypíchne. „Má skvělý charakter i pracovní morálku. Svým pohybem a šikovností vždycky bouchnul do očí. Musím říct, že bruslení, jaké má on, se málokdy vidí. Potenciál je obrovský,“ tuší hráčův zástupce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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