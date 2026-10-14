Frodl otevřeně nejen o své fazóně: V nároďák doufám osm sezon. A věřit budu dál
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Válí a hokejová Tipsport extraliga s ním má problém. U karlovarské jedničky Dominika Frodla najdete po sedmi partiích znamenitou hodnotu 0,72. Což logicky přináší i nejcennější cifru: šest výher ze sedmi možných. „Bez týmu bych nebyl nic, pomáháme si navzájem,“ říká v podcastu Zimák nejlepší extraligový gólman.
S manželkou Klárou vychovává tři ratolesti, možná o to víc vynikne jeho fazona. Můžeme říci aktuální, nicméně velmi vysoké hodnoty a renomé si 30letý gólman drží dlouhodobě. On, fanoušci i experti napjatě čekají na nominaci pro první listopadový turnaj od nových náčelníků reprezentace. Protože dosud pražský rodák sbíral jen štěky. Dočká se konečně výraznější šance?
Jaké to je jít do zápasu s vědomím, že jeden inkasovaný gól vám shodí celkový průměr?
„Je to úsměvný. Ale pro mě osobně je zásadní kolonka výher a proher. A je jedno, pokud za údajem plus 1 za vítězství jsou schované tři góly nebo kolik. Pro výhry hokej hrajeme. Pokud je úspěšný tým, úspěšní jsou i jednotlivci. A když není tým úspěšný, jedinci vynikají hůř. Jsou to spojené nádoby. Z mého pohledu v bráně: pokud budeme vyhrávat 6:5 a podobně, všem to bude jedno. Trenérům možná úplně ne, jasně, ale pokud vyhrajete sedmkrát po sobě 6:4, budou v pohodě. Samozřejmě, pro gólmana jsou příjemnější výhry 1:0 nebo 2:1, ale výhra je pořád výhra.“
Stále se nemůžeme pasovat do role favorita
Rozebíráte sám v sobě podrobně inkasované góly?
„Všechno si rozebírám. Sám sobě jsem největším kritikem a moc dobře vím, co jsem kdy mohl udělat líp či jinak. U všech gólů, které jsem dostal, šlo něco udělat jinak. Možná v Bolce… Zkoumalo se video, jestli jsem puk chytil před brankovou čárou, nebo ne. Ještě mě tam trochu zablokoval bek. U ostatních jsem mohl udělat něco líp. Ale o tom to je, učit se z inkasovaných gólů.“
Přesto, přijdou vám všechna vaše osobní čísla normální?
„Co na to říct? Poslouchá se to hezky. Jsem si však naprosto jistý, že tohle je dlouhodobě neudržitelné. Důležité je vědomí, že si umíme navzájem pomoci. Za ty roky vím, že když se mi tolik nedaří, podrží mě mužstvo. Dostanu třeba víc gólů, ale oni jsou schopni jich i víc dát. A obráceně to platí taky, že to klukům vrátím, pokud se jim vepředu nedaří. Snažíme se celý tým. Vím, že horší období přijde. Ale pro mě a pro tým je důležité, že jsme chytli začátek. Všichni víme, že když se vám nepovede, těžko se dotahuje. A pro jednotlivce to platí taky.“