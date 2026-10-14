Extraliga prodloužila spolupráci s agenturou BPA do roku 2032, její role se oproti nynější změní
Kluby hokejové extraligy prodloužily pro roky 2028 až 2032 spolupráci se společností BPA sport marketing, která bude nově servisním partnerem a bude se podílet na obchodování vybraných práv soutěže. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) o tom informovala v tiskové zprávě.
„Podpisem smlouvy naplňujeme další konkrétní krok strategie, kterou schválily extraligové kluby. BPA má v obchodování sportovních práv i v prostředí českého hokeje mimořádné zkušenosti, které chceme využít také v novém modelu,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma.
Doplnil, že strategická rozhodnutí a kontrolu nad právy budou mít přímo kluby. „Jednotlivá práva budeme nabízet na trhu samostatně a jejich hodnotu chceme ověřovat v transparentní konkurenci,“ řekl.
Co bude po roce 2032?
BPA je výhradním marketingovým partnerem extraligy již od sezony 1995/96, zástupci klubů si ale v budoucnosti chtějí obchodování s právy řídit sami. Plnou kontrolu by měli převzít po skončení nové čtyřleté smlouvy v roce 2032. Do té doby má BPA poskytovat asociaci obchodní, konzultační a servisní podporu ve vybraných oblastech.
„Vážíme si důvěry extraligových klubů a jsme rádi, že můžeme na více než třicetiletou spolupráci s nejvyšší domácí soutěží navázat i v novém uspořádání. Vnímáme, že se role BPA mění a že větší odpovědnost za strategické řízení marketingových práv přebírá samotná asociace,“ uvedla předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.
APK LH již v současnosti připravuje samostatná výběrová řízení na jednotlivá marketingová práva spojená s nejvyšší domácí soutěží od sezony 2028/29 a vše chce prodávat formou takzvaných balíčků.
Dědkův návrh už předtím neprošel
„Jsme připraveni poskytnout APK LH naše zkušenosti, profesionální tým s již vybudovanými assety, znalost trhu i dlouhodobé vztahy s partnery. Společným cílem je pracovat na co nejlepším zhodnocení jednotlivých práv,“ dodala Obermajerová.
Zájem odkoupit kompletní práva na extraligu měl v minulých měsících majitel extraligových Pardubic Petr Dědek, asociace ale nabídku jeho společnosti Relmost odmítla.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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