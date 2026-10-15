Jak si vedou noví cizinci v extralize: bek úderník a žolík z univerzity. Kdo strádá?
Každou sezonu nastoupí v extralize zhruba stovka cizinců. Kluby si žádají hotové hráče, kterých domácí trh tolik nenabízí. Proto hledají v zahraničí, což je někdy jako lovit v batohu peněženku. Víte, že tam je, ale vytáhnete něco jiného. Deník Sport provedl inventuru nově příchozích cizinců. Nejvíc vyniká Kanaďan Carter Robertson v obraně Plzně, lotyšský útočník Felikss Gavars se stal žolíkem Mladé Boleslavi. Jiní se zatím tolik neukázali, dva krajánci v extralize už nejsou. V Českých Budějovicích skončil norský bek Ole Andersen, v Hradci Králové Jacob Modry.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Kdo se povedl
Carter ROBERTSON
obránce, 26 let, Kanada
Škoda Plzeň
Zápasy: 10
Body: 9 (3+6)
Čas na ledě: 17:35
Ze slovenské extraligy vylovili Indiáni před třemi lety Igora Merežka, jenž patří k pilířům obrany. Před touto sezonou odtud přišel 192 cm vysoký kanadský chasník. Plzeň trefila úderníka z druhé vlny. Nenastupuje v prvním obranném páru, ale podílel se na všech pěti gólech (1+4), které dosud Škodovka dala v početní převaze. Je nejproduktivnějším hráčem týmu. V neděli byl strůjcem vítězství nad Motorem se dvěma trefami a nahrávkou. Ale zvládá všechno, spočítali mu 17 bloků.
Kdo se povedl
Felikss GAVARS
útočník, 24 let, Lotyšsko
BK Mladá Boleslav
Zápasy: 10
Body: 9 (3+6)
Čas na ledě: 16:02
Nenápadný dovoz, který má okamžitý dopad. Předchozí čtyři sezony působil v univerzitní NCAA, Lotyšsko předloni reprezentoval na mistrovství světa v Praze. Ve čtvrté formaci Bruslařů dostává velmi slušnou porci ledu. Mezi Lichtagem a Gardoněm na křídlech sbírá v průměru téměř bod na zápas. Za deset kol vyšel naprázdno jen dvakrát, je lídrem týmové produktivity. I z hlediska defenzivy si vede líp, než kanadské importy Jandric, Morand nebo Martel, kteří jsou v minusu.
Kdo se povedl
Anders KOCH
obránce, 29 let, Dánsko
Mountfield HK
Zápasy: 10
Body: 9 (2+7)
Čas na ledě: 21:58
V přípravě se zranil, ale start sezony stihl. Účastník olympiády v Miláně a čtyř šampionátů dobře zapadl do hradecké šablony. Není žádná velká hvězda, ale má sílu jak tažný kůň a umí kopnout. Jako správný Dán trápil favority. Začal úvodním gólem a dvěma áčky v prvním kole s Pardubicemi, tři body si připsal i proti Spartě. Po Davidu Kämpfovi z Litvínova a vítkovickém Jakubu Zbořilovi je třetím nejvytíženějším hráčem soutěže. Z devíti bodů si připsal čtyři na přesilovce.
Kdo se povedl
Daniel BRICKLEY
obránce, 31 let, USA
BYD Energie Karlovy Vary
Zápasy: 9
Body: 2 (0+2)
Čas na ledě: 21:02
V soutěži tvrdosti střely mu naměřili rychlost 153 km/h. S výsledkem nebyl úplně spokojený, ale o to, jakou umí dát pecku, u něj tolik nejde. Jako dispečer na modré čáře má za úkol se starat, aby se puk dostal k brance. Vypálit a způsobit chaos. Jeho strýc Andy Brickley hrál 11 sezon NHL, sám prošel i švédskou a finskou ligou. Pohybuje se zvolna, moc nebodoval a v přesilovce se ještě neprosadil. Ale v Energii dostává největší prostor. Má dobrý přehled, rozehrávku a šikovné ruce.
Kdo se povedl
Filip WESTERLUND
obránce, 27 let, Švédsko
Rytíři Kladno
Zápasy: 7
Body: 5 (2+3)
Čas na ledě: 18:24
Občas to trochu zavrzalo, ale už se stal klíčovou postavou defenzivy Rytířů. Všestranný, produktivní bek moderního střihu, který umí výborně podpořit útok a rozdávat puky. Je využíván v klíčových momentech i při přesilovkách. Je schopen rozhodnout zápas. Jako začátkem října v Litvínově, kdy se vrátil po zdravotním výpadku. Gólem v prodloužení ukončil kladenskou sérii čtyř porážek v řadě. Kolega Pietroniro se trefil už čtyřikrát, bodově jsou oba nastejno.
Kdo se povedl
Robert LEINO
útočník, 33 let, Finsko
Kometa Brno
Zápasy: 8
Body: 8 (3+5)
Čas na ledě: 15:18
Do sezony naskočil s drobným zpožděním, ale plní co se čekalo. Po příchodu se okamžitě zařadil mezi klíčové hráče Komety. Začínal jako první centr, než si prohodil pozici s krajanem Arttu Ilomäkim. Zažil tříbodový večer v Olomouci a v prodloužení rozhodl zápas na Spartě. Výkonnostně velmi vyrovnaný, je nejlepším nahrávačem a nejproduktivnějším hráčem týmu, dobrý na vhazování. Sbírá bod za zápas, při svém tempu má našlápnuto na padesát, což by byla jeho nejlepší sezona.
Od koho se čeká víc
Danny KATIC
útočník, 26 let, Kanada
Škoda Plzeň
Zápasy: 7
Body: 1 (1+0)
Čas na ledě: 12:02
Nejlepšímu střelci zámořské ECHL se víc daří v Lize mistrů než v české soutěži. I proto, že Indiáni nehráli vždy v plné síle a dostal víc prostoru. V každém z prvních šesti zápasů buď skóroval, nebo měl asistenci. V extralize se trefil jen v Třinci. V sestavě spadl níž, třikrát nenastoupil. V prvním útoku ho v roli předbrankového bijce nahradil efektivnější Adam Měchura. Katic zatím probouzí vzpomínky na Coltona Yellow Horna či Turnera Elsona, za nimiž se brzy zavřela voda.
Od koho se čeká víc
Zach SENYSHYN
útočník, 29 let, Kanada
Olomouc
Zápasy: 4
Body: 0 (0+0)
Čas na ledě: 12:27
Přišel, aby pozvedl produktivitu. Ale čekalo se výrazně víc. Začínal v základu, ale jeho icetime klesal, než na šest zápasů vypadl ze sestavy úplně. Před jedenácti lety ho draftoval Boston v prvním kole, v NHL se neprosadil. Kvůli nadváze a nedostatečné kondici strádal herně a rychlostně i na českém ledě. Po pauze, kdy jen trénoval a doháněl manko, se začal znovu objevovat v nominaci k zápasům. Měl i smůlu, jeho první zásah v Hradci Králové neuznali kvůli hře vysokou holí.
Od koho se čeká víc
Ryan McGREGOR
útočník, 27 let, Kanada
Rytíři Kladno
Zápasy: 4
Body: 0 (0+0)
Čas na ledě: 14:52
Marodkou stíhaní Rytíři sáhli po Kanaďanovi, jehož draftovalo Toronto, ale posledních šest sezon strávil na farmě Utahu v AHL. Po bleskovém nástupu do Kladna hrál v centru třetího útoku, kde střídal spoluhráče. Nezapře v sobě důraz a tvrdost, umí rozdávat hity a vyhrávat vhazování, chodil na oslabení. Celkově dosáhl na icetime téměř 15 minut. Tím výčet pozitiv končí. V nedělním střetnutí v Karlových Varech se dopustil hrubky, po níž vstřelila Energie rozhodující gól.
Od koho se čeká víc
Elmeri ERONEN
obránce, 31 let, Finsko
BYD Energie Karlovy Vary
Zápasy: 9
Body: 0 (0+0)
Čas na ledě: 15:22
U kanónu stál a pořád ládoval. Tohle byl v předminulé sezoně pro Vary finský bek Tarmo Reunanen. Jestli v Energii hledali jeho dvojníka, můžou na to zapomenout. Od Eronena se nedala čekat až taková produktivita. Nicméně fakt, že je stále na nule, znamená největší zklamání. Tvořivý obránce strávil celou dosavadní kariéru ve Skandinávii, musí si zvykat na svázanější hokej a odlišný styl bránění. Nápomocný je týmu třeba v oslabeních a zodpovědnou hrou dozadu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž