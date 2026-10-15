Třetí v historii! Plzeň ovládla Ligu mistrů bez zaváhání i s mladíky. Kouč: Neztratili se
Plzeň porazila SaiPu a jako třetí klub v historii Champions Hockey League prošla základní částí bez jediného ztraceného bodu.
Asistent trenéra Jiří Veber označil historický úspěch za skvělý výsledek, zároveň však připomněl, že jde teprve o polovinu celé cesty.
V nadcházejícím prvním kole vyřazovacích bojů se západočeský tým utká se švýcarským Davosem.
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Fribourg, Ilves a Plzeň. Západočeský klub se středeční výhrou nad finskou SaiPou stal teprve třetím týmem v historii Champions Hockey League, který v šestizápasové základní části neztratil ani bod. „Skvělý výsledek. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Uvidíme, co přijde, máme na co navazovat,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Veber. Hned v prvním kole vyřazovacích bojů čeká na jeho svěřence švýcarský Davos.
V předchozích sezonách jste se mohli setkat s tím, že některé kluby nebraly Ligu mistrů jako prioritu. Plně se soustředily na domácí soutěž, evropská klání vnímaly spíše jako povinný přídavek k zápasové zátěži. Letos se situace v extralize změnila. Plzeň, Liberec i Pardubice vyhlásily útok na co nejlepší umístění a proklouzly do vyřazovacích bojů. Úctu vzbuzuje hlavně představení Škody, která neztratila ani bod a ovládla základní část soutěže.
Opory dostaly volno
„Neskutečný pocit. Čekal jsem, že budeme dobří, ale nečekal jsem, že vyhrajeme všechny zápasy. Je to výsledkem naší práce a systému, kterým se prezentujeme. Doufám, že na to navážeme i v play off Ligy mistrů a v extralize,“ vykládal po posledním klání útočník Richard Žemlička.
Proti SaiPě, jejíž dres v minulosti oblékal, vstřelil první soutěžní gól za Plzeň. Dvacetiletý útočník těžil z toho, že Škoda už měla jistý postup a do boje vyslala omlazenou sestavu. Opory jako Adam Měchura, Matyáš Filip nebo Christophe Lalancette dostaly volno, šanci ukázat se dostali čekatelé na místo v sestavě. Vedle Žemličky skóroval i osmnáctiletý Jan Fodor, nastoupili i další junioři.
„Vůbec se neztratili. Myslím si, že si přinesli sebevědomí z juniorky, kde jsou vidět, právě proto dostali šanci. Chytili ji za pačesy, což je jenom dobře pro nás i pro celou Plzeň,“ pochvaloval si trenér Veber.
Těžký soupeř v osmifinále
Zápis osmnácti bodů z šesti utkání je napříč Ligou mistrů poměrně unikátní. V systému, kdy se hraje v základní fázi šest zápasů, se povedl podobný kousek jen loni finskému Ilves a před pěti lety švýcarskému Fribourgu. První zmiňovaný klub později vypadl ve čtvrtfinále, Fribourg se se soutěží loučil už o kolo dříve. Plzeň se pokusí na výsledky z dlouhodobé fáze navázat a dojít ještě o kus dál.
„Pokusíme se porazit každého. Těším se, na koho narazíme,“ vykládal Žemlička bezprostředně po zápase pro klubový web. Finální tabulka později Indiánům přisoudila soupeře z nejtěžších.
Švýcarský Davos, jenž letos hrál finále švýcarské ligy. „Těšíme se na to. Myslím, že se těší celá organizace i celá Plzeň,“ hlásil Veber před pokračováním tažení Evropou.
Na zbylé české zástupce čekají rovněž zajímaví soupeři. Dynamo skončilo se 14 body čtvrté a vyzve SaiPu, na Liberec číhá německý klub Kölner Haie. První zápasy jsou na programu 10. listopadu.
Dvojice pro osmifinále Ligy mistrů
- Plzeň – Davos
- Skellefteå – Rögle
- Kolín nad Rýnem – Liberec
- Pardubice – SaiPa
- Eisbären Berlín – KooKoo
- Frölunda – Växjö
- Ženeva – Fribourg
- Mannhein – Tappara
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|6
|6
|0
|0
|0
|30:12
|18
|2
Skellefteå
|6
|5
|0
|0
|1
|24:12
|15
|3
Kölner Haie
|6
|4
|1
|1
|0
|24:13
|15
|4
Pardubice
|6
|4
|1
|0
|1
|22:9
|14
|5
Frölunda
|6
|3
|1
|1
|1
|28:14
|12
|6
Eisbären
|6
|4
|0
|0
|2
|16:20
|12
|7
Genève
|6
|3
|1
|0
|2
|16:14
|11
|8
Tappara
|6
|3
|0
|2
|1
|19:18
|11
|9
Mannheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:20
|11
|10
Fribourg
|6
|3
|0
|1
|2
|21:16
|10
|11
Växjö
|6
|3
|0
|1
|2
|16:11
|10
|12
Liberec
|6
|2
|2
|0
|2
|16:14
|10
|13
KooKoo
|6
|3
|0
|1
|2
|20:19
|10
|14
SaiPa
|6
|3
|0
|1
|2
|19:20
|10
|15
Rögle BK
|6
|3
|0
|0
|3
|13:12
|9
|16
Davos
|6
|2
|1
|0
|3
|19:17
|8
|17
Nitra
|6
|2
|1
|0
|3
|15:19
|8
|18
Storhamar
|6
|1
|1
|1
|3
|14:19
|6
|19
Bordeaux
|6
|1
|0
|1
|4
|16:35
|4
|20
Moser Medical Graz 99ers
|6
|1
|0
|0
|5
|14:24
|3
|21
Salzburg
|6
|1
|0
|0
|5
|13:24
|3
|22
Herning Blue Fox
|6
|0
|1
|1
|4
|10:22
|3
|23
Klagenfurt
|6
|0
|1
|0
|5
|9:16
|2
|24
Tychy
|6
|0
|0
|1
|5
|10:24
|1