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Třetí v historii! Plzeň ovládla Ligu mistrů bez zaváhání i s mladíky. Kouč: Neztratili se

Plzeňská radost
Plzeňská radostZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Plzeňská radost
Souboj Plzně se Skellefteou
Radost hráčů Plzně
Radost hráčů Plzně
Radost hráčů Plzně
Plzeňský gól neplatil kvůli ofsajdu
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Filip Ardon
Tipsport extraliga
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  • Plzeň porazila SaiPu a jako třetí klub v historii Champions Hockey League prošla základní částí bez jediného ztraceného bodu.

  • Asistent trenéra Jiří Veber označil historický úspěch za skvělý výsledek, zároveň však připomněl, že jde teprve o polovinu celé cesty.

  • V nadcházejícím prvním kole vyřazovacích bojů se západočeský tým utká se švýcarským Davosem.

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Fribourg, Ilves a Plzeň. Západočeský klub se středeční výhrou nad finskou SaiPou stal teprve třetím týmem v historii Champions Hockey League, který v šestizápasové základní části neztratil ani bod. „Skvělý výsledek. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Uvidíme, co přijde, máme na co navazovat,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Veber. Hned v prvním kole vyřazovacích bojů čeká na jeho svěřence švýcarský Davos.

V předchozích sezonách jste se mohli setkat s tím, že některé kluby nebraly Ligu mistrů jako prioritu. Plně se soustředily na domácí soutěž, evropská klání vnímaly spíše jako povinný přídavek k zápasové zátěži. Letos se situace v extralize změnila. Plzeň, Liberec i Pardubice vyhlásily útok na co nejlepší umístění a proklouzly do vyřazovacích bojů. Úctu vzbuzuje hlavně představení Škody, která neztratila ani bod a ovládla základní část soutěže.

Opory dostaly volno

„Neskutečný pocit. Čekal jsem, že budeme dobří, ale nečekal jsem, že vyhrajeme všechny zápasy. Je to výsledkem naší práce a systému, kterým se prezentujeme. Doufám, že na to navážeme i v play off Ligy mistrů a v extralize,“ vykládal po posledním klání útočník Richard Žemlička.

Proti SaiPě, jejíž dres v minulosti oblékal, vstřelil první soutěžní gól za Plzeň. Dvacetiletý útočník těžil z toho, že Škoda už měla jistý postup a do boje vyslala omlazenou sestavu. Opory jako Adam Měchura, Matyáš Filip nebo Christophe Lalancette dostaly volno, šanci ukázat se dostali čekatelé na místo v sestavě. Vedle Žemličky skóroval i osmnáctiletý Jan Fodor, nastoupili i další junioři.

„Vůbec se neztratili. Myslím si, že si přinesli sebevědomí z juniorky, kde jsou vidět, právě proto dostali šanci. Chytili ji za pačesy, což je jenom dobře pro nás i pro celou Plzeň,“ pochvaloval si trenér Veber.

Těžký soupeř v osmifinále

Zápis osmnácti bodů z šesti utkání je napříč Ligou mistrů poměrně unikátní. V systému, kdy se hraje v základní fázi šest zápasů, se povedl podobný kousek jen loni finskému Ilves a před pěti lety švýcarskému Fribourgu. První zmiňovaný klub později vypadl ve čtvrtfinále, Fribourg se se soutěží loučil už o kolo dříve. Plzeň se pokusí na výsledky z dlouhodobé fáze navázat a dojít ještě o kus dál.

„Pokusíme se porazit každého. Těším se, na koho narazíme,“ vykládal Žemlička bezprostředně po zápase pro klubový web. Finální tabulka později Indiánům přisoudila soupeře z nejtěžších.

Švýcarský Davos, jenž letos hrál finále švýcarské ligy. „Těšíme se na to. Myslím, že se těší celá organizace i celá Plzeň,“ hlásil Veber před pokračováním tažení Evropou.

Na zbylé české zástupce čekají rovněž zajímaví soupeři. Dynamo skončilo se 14 body čtvrté a vyzve SaiPu, na Liberec číhá německý klub Kölner Haie. První zápasy jsou na programu 10. listopadu.

Dvojice pro osmifinále Ligy mistrů

  • Plzeň – Davos
  • Skellefteå – Rögle
  • Kolín nad Rýnem – Liberec
  • Pardubice – SaiPa
  • Eisbären Berlín – KooKoo
  • Frölunda – Växjö
  • Ženeva – Fribourg
  • Mannhein – Tappara

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň6600030:1218
2Skellefteå6500124:1215
3Kölner Haie6411024:1315
4Pardubice6410122:914
5Frölunda6311128:1412
6Eisbären6400216:2012
7Genève6310216:1411
8Tappara6302119:1811
9Mannheim6310220:2011
10Fribourg6301221:1610
11Växjö6301216:1110
12Liberec6220216:1410
13KooKoo6301220:1910
14SaiPa6301219:2010
15Rögle BK6300313:129
16Davos6210319:178
17Nitra6210315:198
18Storhamar6111314:196
19Bordeaux6101416:354
20Moser Medical Graz 99ers6100514:243
21Salzburg6100513:243
22Herning Blue Fox6011410:223
23Klagenfurt601059:162
24Tychy6001510:241

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