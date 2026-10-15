Těžké rány pro Olomouc: Projekt arény padl, k tomu i nejhorší start. GM prosí o trpělivost
- Hokejová Olomouc prožívá nejhorší extraligový vstup do ročníku, když v úvodních deseti kolech utrpěla osm porážek a zapsala pět nezdarů v řadě.
Plánovaná stavba multifunkční haly v Nové Velkomoravské definitivně padla, protože nový vlastník projektu dal přednost bytové výstavbě.
Generální manažer Erik Fürst požádal příznivce o trpělivost a trenéři Petr Fiala s Petrem Svobodou dál drží důvěru vedení před domácím trojbojem.
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V první polovině roku to vypadalo, že nové multifunkční aréně je hokejová Olomouc blíž než kdykoliv předtím. Jenže zdání občas klame, v dohledné době se nic stavět nebude. Kromě nepovedeného startu sezony se tak Hanáci vzpamatovávají z další těžké rány. „Bohužel se nacházíme ve velmi turbulentním období a chtěl bych tímto poprosit o trpělivost,“ vzkázal fanouškům olomoucký jednatel a generální manažer Erik Fürst prostřednictvím klubového webu.
Roky platili za nenápadnou štiku. Takovou, kterou snadno podceníte, ale ona se stejně zakousne. Po návratu do extraligy v roce 2014 hrála hokejová Olomouc pětkrát čtvrtfinále a třikrát padla v předkole. I přes nepříznivé prognózy měla starosti s udržením jen dvakrát, konkrétně v letech 2015 a 2025. V ostatních sezonách si vedla nad plán.
Fanoušci žádají změny
Současná situace Kohoutů je však úplně jiná. V úvodních deseti zápasech seskupili osm porážek, výhru v prodloužení nad Plzní a jediný tříbodový skalp v Kladně. S pěti křížky za sebou zažívají svůj vůbec nejhorší extraligový začátek a fanoušci si žádají změny. Třeba i v realizačním týmu.
„Nesmírně si vážím podpory Vás, fanoušků, a samozřejmě vnímám Vaši nespokojenost s výsledky i postavením v tabulce. Bohužel se nacházíme ve velmi turbulentním období a chtěl bych Vás tímto poprosit o trpělivost. Neberte mé vyjádření jako schovávání se před vzniklou situací. Ujišťuji Vás a věřte mi, že v klubu není nikdo, komu by současný stav byl jedno,“ uvedl Erik Fürst.
Šéfové lavičky Petr Fiala s Petrem Svobodou zatím mají důvěru. Ostatně na Hané se k trenérským rošádám v průběhu rozehraného ročníku zpravidla nesahá. Jen považte, Zdeněk Venera trénoval na Hané tři roky, Zdeněk Moták pět a Jan Tomajko vydržel u A-týmu dohromady deset let.
Všichni končili z vlastní vůle. Buď hledali nové výzvy, nebo odešli za lepším. To platí o někdejším asistentovi Borisi Žabkovi či současném kouči českobudějovického Motoru Róbertu Petrovickém.
Obměna kádru, je potřeba čas
Pokud ovšem Hanáci ztratí několik bodů i v následném domácím trojboji s Karlovými Vary, Pardubicemi a Mladou Boleslaví, situace bude kritická. „Víme, že je na čem pracovat. Myslím, že se tým obměnil natolik, že to potřebuje čas. V Hradci jsme si dokázali, že dokážeme hrát s kýmkoliv. Musíme dodržovat taktiku, kterou máme nastavenou, a hrát zodpovědně,“ nabádal útočník Martin Štohanzl po nedělní porážce 1:3 na ledě Mountfieldu.
S ohledem na budoucnost se ale kolem olomouckého klubu řeší daleko podstatnější věci. Plánovaný projekt nové multifunkční arény ve čtvrti Nová Velkomoravská totiž definitivně padnul.
Přitom na jaře letošního roku schválila olomoucká radnice odeslání žádosti k Evropské komisi, která měla komentovat veřejnou podporu ve výši 51 milionů korun ročně. Ta by byla po dobu třiceti let rozdělena mezi město Olomouc a Olomoucký kraj.
Současný stadion dosluhuje
Velkolepý projekt měl zaštítit dnes už zesnulý podnikatel Richard Morávek. Zakladatel investiční skupiny Redstone ovšem v červnu uzavřel dohodu o prodeji projektu Nová Velkomoravská s Pavlem Hubáčkem z Creditas Group.
Jak tato společnost potvrdila, s plánovanou stavbou multifunkční haly se už nepočítá. „Hala byla od počátku pouze jednou z možných variant využití lokality. Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme zde vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem,“ sdělila Olomouckému deníku Lucie Brunclíková, ředitelka marketingu a komunikace Creditas Group.
Žádný plán B teď na stole není. Olomoucký zimní stadion, současný domov Kohoutů, už postupně dosluhuje. Jak dlouho bude v šestém nejlidnatějším městě Česka vůbec extraligový hokej udržitelný?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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