Odpočívám, jen když spím. Žabka o mašině z Třince: Je to dream job! Musím držet emoce
Třinec dostal do finále. Udělal s ním rekord v podobě devíti tříbodových výher od startu extraligy. O moc víc už Boris Žabka (49) za deset měsíců ve funkci hlavního trenéra Ocelářů stihnout nemohl. Pod Javorový vnesl svěží vítr, útočnou filozofii a mantru vyhrávat každý den. Týmová práce, dodal by s pokorou. „Neměl jsem ani v plánu být hlavní trenér, prostě se tak stalo. Třinec je dream job, práce za odměnu,“ říká pro deník Sport. A vezme vás do kuchyně dominantní mašiny.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Pokud by slovník současné češtiny hledal příklad rčení chytit šanci za pačesy, nechť se obrátí na Borise Žabku. Povýšený asistent se v extralize okamžitě zapsal stříbrným písmem a nepřestává budovat. Oceláře objektivně přetvořil v ofenzivní a ničivý stroj, byť sám by jistě volil opatrnější slova. „Nepřeceňoval bych to. Chceme udělat maximum, abychom byli úspěšní. Snažíme se podle toho chovat,“ líčí. Co tento recept obnáší? A kolik času spolkne práce na něm?
Každý se vás ptá, co udělal Třinec oproti konkurenci jinak, že bodoval ve všech deseti zápasech a prvních devět vyhrál. Už jste si uspořádal odpověď?
„Samozřejmě jsme se na začátek připravovali tak jako každý jiný tým. Chtěli jsme mít dobrý vstup. Rekord nebo dobře rozběhnutá sezona je jedna věc, ale my se opravdu snažíme jít, jak se říká, den po dni a zápas od zápasu. Chceme využít vnitřní mentální sílu, kterou tým má. Snažíme se ho nastavit směrem, že každý den je nový a může být vítězný. Zatím se dařilo, až na poslední zápas. Jsme proto spokojení.“
Věřím tomu, že vyhrávat chce dalších třináct mančaftů v extralize, ale hlad Třince je prostě jiný. Apelovali jste na tým, aby se hned od začátku ukázal soupeřům?
„Ani nešlo o to se ukázat. Nějakým způsobem jsme se snažili nastavit kabinu, která funguje skvěle od lídrů až po posledního hráče. Věděli jsme, že jsme na sezonu připravení. Nedíváme se, co bylo včera nebo co bude zítra. Záleží na každém daném dni, v tréninku i v zápase. Chceme udělat maximum, abychom byli úspěšní. Snažíme se podle toho chovat.“
Je to víc o vašem soustavném působení na tým, nebo třinecké DNA, zakořeněné v hráčích?
„Určitě to není jenom o mně. Skvěle funguje celý realizační tým, rozhodnutí jsou společná, stejně jako to, co se pak prezentuje mužstvu. Lídři v něm odvádějí taky výbornou práci, což nám situaci hodně ulehčuje. Ale nejde jen o lídry. Celá kabina je nastavená, že každou minutu děláme věci, pro které jsme úspěšní.“
Snažíme se udržet mentální nastavení
Takže jak důležitá je komunikace?
„Kulturu kabiny jsme se snažili nastavit, aby se každý hráč mohl věnovat jenom hokeji. Aby věděli, za jakých okolností se některé věci na střídačce dějí a proč. Abychom byli schopní během zápasu i bez time outu reagovat na změnu v systému nebo v sestavě. Každý hráč je nastavený a ví, co ho čeká. Funguje to.“
Kecáte jim do práce a hledáte chyby, i když předvádějí rekordní start?
(usměje se) „Začnu tím, že série, jakou jsme měli, je parádní věc. Naši hráči kromě toho drží řadu dalších rekordů, jsou to legendy, vyhráli plno titulů. To se nedá popřít. Zkušenosti jsou veliké, vyplývá z nich mentální síla. Ale na sérii jsme se nezaměřovali. Snažíme se udržet mentální nastavení, práci týmu na úrovni, abychom byli schopní vyhrát každý den.“