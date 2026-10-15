Svozil se v Litvínově uvedl skvěle: Ale měli jsme dát víc gólů. O Kometě promluví jindy
Měl nástup jako hrom. Stanislav Svozil dorazil do Litvínova večer před zápasem. V době, kdy klub oznámil stěhování 23letého beka z Komety, byl s týmem Vervy na rozbruslení. Ve čtvrtek už diváci na Hlinkově stadionu skandovali jeho jméno. Po necelých šesti minutách hry dal v přesilovce první gól předehrávky jedenáctého extraligového kola s hradeckým Mountfieldem a po zápase byl vyhlášen hvězdou domácí Chezy. Jenže jeho nový tým padl 1:4.
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Dva góly Hradce obstaral v Litvínově útočník Lukáš Radil, ale duel si pro sebe ukradl gólman hostů Stanislav Škorvánek. Fantastický zákrok holí po tyči Michala Moravčíka a ráně Viktora Šámala byl nejlepším číslem zápasu. Možná sezony. „Chytal výborně, přesto jsme měli dát víc gólů. Na tom budeme muset zapracovat,“ řekl nováček v litvínovské obraně Stanislav Svozil. K odchodu z Komety se nevyjádřil, prý se k tomuto tématu vrátí později.
Jak se vlastně zrodil váš přestup do Litvínova?
„Všechno proběhlo narychlo. Kluby se mezi sebou domluvily, já to odsouhlasil a bylo hotovo. Vzal jsem si jen to nejdůležitější, dorazil večer před zápasem, zatrénoval si a hned šel na to. Pro věci si ale můžu ještě dojet. Dostěhujeme zbytek a bude to.“
Zajímalo se o vás několik klubů. Proč jste se rozhodl zrovna pro Litvínov?
„Na to asi nemám odpověď. Do hry vstoupilo víc faktorů. Na Litvínovu se mi líbilo, jakým směrem se tady ubírají a jaký prostor dávají hráčům. Proto jsem si ho zvolil.“
Dvacet dní jste nenastoupil do zápasu. Teď jste dostal velký prostor. První obrana, přesilovky. V tomhle ohledu jste spokojený?
„Delší dobu jsem nehrál, což bylo trošku náročnější pro moje tělo. Ale myslím, že jsem to celkem zvládl. S trenéry jsme si něco narychlo řekli, o dalších věcech se budeme teprve bavit. Kabina super, kluci jsou fajnoví. Znal jsem pár spoluhráčů. S Pavlem Čajanem jsem strávil dva roky v Clevelandu, s Tomášem Urbanem a Michalem Gutem jsem hrál v mládežnických reprezentacích. Všichni na mě udělali super dojem. Jsou příjemní a féroví. Nemám si na co stěžovat.“
Na ofenzivě musíme zapracovat
V kabině jsou bratři Kašovi, David Kämpf, na střídačce Robert Reichel, ve vedení Jiří Šlégr. Nepřipadáte si jak v malé NHL?
„Tak bych to neřekl. Spíš je privilegium pro nás mladší hráče hrát s takovými hokejisty a trénovat pod nimi, dostávat rady do hokejového života. Vážím si toho. Je to super.“
Byl jste sám překvapený, jak jste se v novém působišti uvedl?
„Nechci, aby to vyznělo blbě a neskromně, ale ne. Každý den jsem byl připravený, že bych mohl hrát. Takže jsem s tím počítal a myslím, že se to nějak zvládlo. To vám pak dává víc sebevědomí, cítíte se potom pořád líp.“
Jak moc vás mrzí, že zrovna po vašem vyloučení Mountfield využil přesilovku a vyrovnal? Navíc jste hasil chybu, k níž došlo předtím.
„Samozřejmě je nepříjemné, když jste zrovna na trestné lavici. Štvalo mě to, ale nic jsem s tím nemohl udělat.“
Litvínov hrál hodně ofenzivně, ale dali jste jen jeden gól. Hradecký brankář Škorvánek si vítězství ukradl trochu pro sebe.
„Souhlasím, chytal výborně. A myslím, že z tolika šancí jsme měli dát víc gólů. Na tom budeme muset zapracovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|4
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|5
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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