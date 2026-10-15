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Svozil se v Litvínově uvedl skvěle: Ale měli jsme dát víc gólů. O Kometě promluví jindy

Stanislav Svozil v utkání proti Hradci
Stanislav Svozil v utkání proti HradciZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Stanislav Svozil (vlevo) v utkání proti Hradci
Hokejisté Hradce se radují z branky proti Litvínovu
Alex Tamáši z Hradce se raduje z branky proti Litvínovu
Hokejisté Litvínova se radují z branky proti Hradci
Hokejisté Litvínova v předehrávce jedenáctého kola vyzvali Hradec
Hokejisté Litvínova v předehrávce jedenáctého kola vyzvali Hradec
Hokejisté Litvínova se radují z branky proti Hradci
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Pavel Bárta
Tipsport extraliga
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Měl nástup jako hrom. Stanislav Svozil dorazil do Litvínova večer před zápasem. V době, kdy klub oznámil stěhování 23letého beka z Komety, byl s týmem Vervy na rozbruslení. Ve čtvrtek už diváci na Hlinkově stadionu skandovali jeho jméno. Po necelých šesti minutách hry dal v přesilovce první gól předehrávky jedenáctého extraligového kola s hradeckým Mountfieldem a po zápase byl vyhlášen hvězdou domácí Chezy. Jenže jeho nový tým padl 1:4.

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Dva góly Hradce obstaral v Litvínově útočník Lukáš Radil, ale duel si pro sebe ukradl gólman hostů Stanislav Škorvánek. Fantastický zákrok holí po tyči Michala Moravčíka a ráně Viktora Šámala byl nejlepším číslem zápasu. Možná sezony. „Chytal výborně, přesto jsme měli dát víc gólů. Na tom budeme muset zapracovat,“ řekl nováček v litvínovské obraně Stanislav Svozil. K odchodu z Komety se nevyjádřil, prý se k tomuto tématu vrátí později. 

Jak se vlastně zrodil váš přestup do Litvínova? 
„Všechno proběhlo narychlo. Kluby se mezi sebou domluvily, já to odsouhlasil a bylo hotovo. Vzal jsem si jen to nejdůležitější, dorazil večer před zápasem, zatrénoval si a hned šel na to. Pro věci si ale můžu ještě dojet. Dostěhujeme zbytek a bude to.“ 

Zajímalo se o vás několik klubů. Proč jste se rozhodl zrovna pro Litvínov?  
„Na to asi nemám odpověď. Do hry vstoupilo víc faktorů. Na Litvínovu se mi líbilo, jakým směrem se tady ubírají a jaký prostor dávají hráčům. Proto jsem si ho zvolil.“

Dvacet dní jste nenastoupil do zápasu. Teď jste dostal velký prostor. První obrana, přesilovky. V tomhle ohledu jste spokojený?
„Delší dobu jsem nehrál, což bylo trošku náročnější pro moje tělo. Ale myslím, že jsem to celkem zvládl. S trenéry jsme si něco narychlo řekli, o dalších věcech se budeme teprve bavit. Kabina super, kluci jsou fajnoví. Znal jsem pár spoluhráčů. S Pavlem Čajanem jsem strávil dva roky v Clevelandu, s Tomášem Urbanem a Michalem Gutem jsem hrál v mládežnických reprezentacích. Všichni na mě udělali super dojem. Jsou příjemní a féroví. Nemám si na co stěžovat.“

Na ofenzivě musíme zapracovat

V kabině jsou bratři Kašovi, David Kämpf, na střídačce Robert Reichel, ve vedení Jiří Šlégr. Nepřipadáte si jak v malé NHL?
„Tak bych to neřekl. Spíš je privilegium pro nás mladší hráče hrát s takovými hokejisty a trénovat pod nimi, dostávat rady do hokejového života. Vážím si toho. Je to super.“ 

Byl jste sám překvapený, jak jste se v novém působišti uvedl? 
„Nechci, aby to vyznělo blbě a neskromně, ale ne. Každý den jsem byl připravený, že bych mohl hrát. Takže jsem s tím počítal a myslím, že se to nějak zvládlo. To vám pak dává víc sebevědomí, cítíte se potom pořád líp.“ 

Jak moc vás mrzí, že zrovna po vašem vyloučení Mountfield využil přesilovku a vyrovnal? Navíc jste hasil chybu, k níž došlo předtím. 
„Samozřejmě je nepříjemné, když jste zrovna na trestné lavici. Štvalo mě to, ale nic jsem s tím nemohl udělat.“ 

Litvínov hrál hodně ofenzivně, ale dali jste jen jeden gól. Hradecký brankář Škorvánek si vítězství ukradl trochu pro sebe.  
„Souhlasím, chytal výborně. A myslím, že z tolika šancí jsme měli dát víc gólů. Na tom budeme muset zapracovat.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3Mountfield11520432:2719
4K. Vary9600322:1618
5Plzeň10331325:2216
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov11311625:3212
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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