Fejesův krutý příběh: smrt mámy, rakovina, oživování, pak titul a konec po kolapsu
- Americký útočník Hunter Fejes oficiálně ukončil profesionální kariéru ze zdravotních důvodů.
V minulosti úspěšně překonal těžkou autonehodu, zhoubný lymfom i zástavu dechu.
Po kolapsu na zlínském tréninku uposlechl jednoznačné doporučení lékařů.
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Klučinovi Hunteru Fejesovi bylo deset, když jej máma vezla jako obvykle autem na hokejový trénink. Domů se vrátil jen on. Jakmile se totiž po pár dnech ve špitále dostal z nejhoršího po ošklivé bouračce, řekli mu, že jeho matka právě zemřela na následky těžkých zranění. Nebylo to zdaleka poprvé, kdy letošní extraligový mistr s Pardubicemi unikl smrti. V tomto týdnu svou profesionální kariéru oficiálně ukončil. Ze zdravotních důvodů a ve 32 letech. Tady je jeho příběh.
Na děsivý zážitek z dětství stráveného na Aljašce si Hunter Fejes pamatuje dodnes a nikdy jej z hlavy nevymaže. „Předjíždělo nás dost agresivně jedno auto, málem nás vytlačilo ze silnice. Máma na toho řidiče zatroubila, on ještě víc zrychlil, a když se dostal před nás, najednou začal brzdit,“ vykládal před pár lety během štace v Košicích. Hunterova máma strhla volant na stranu, trefila roh auta před sebou a nabourala. Oba pasažéry odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Malý hokejista utrpěl frakturu lebky a řezné rány, pět dní ležel v bezvědomí.
Byl zázrak, že jsem tam neumřel
O sedm let později se sám vyboural na stejné silnici, jen sto metrů před místem, kde mohl jako kluk zemřít. S autem skončil v příkopě, z nehody naštěstí vyvázl bez škrábnutí. „Myslím, že na mě tenkrát máma dohlídla a ochránila. Byl zázrak, že jsem tam neumřel. Tyhle věci vám změní pohled na život,“ povídal.
„Moje máma byla mou největší kamarádkou, bavili jsme se o všem možném, pořád jsme vtipkovali,“ napsal Fejes do své seminární práce na střední škole. Měl kliku, že jeho oporou zůstal starostlivý otec, pro nějž byla tragická smrt manželky rovněž zdrcující.
Fejes patřil nejen mezi šikovné hokejisty, ale byl i sečtělý, měl velký rozhled. Suše prošel draftem NHL i studiem a hraním hokeje na Colorado College v NCAA, jen se mu nepovedlo prorazit do nejlepší ligy. Od roku 2016 čtyři roky pendloval mezi týmy AHL a ECHL, načež se vydal do Evropy zkusit EBEL, později přejmenovanou na ICEHL.
Nejprve se usadil v Linci, pak ve Štýrském Hradci a nakonec se mihl i ve Znojmě. Mezitím ještě zkusil druhou švédskou ligu. Před sezonou 2021/22 se vrátil do USA, sehnal si štaci v Orlandu v třetí nejvyšší severoamerické soutěži.
Bulka nad klíční kostí
Jenže schytal další drsnou ránu, s níž se musel vyrovnat. Když se dostal z nejhoršího, popsal svou story na stránkách týmu Orlanda. „Stalo se něco, co mi otevřelo oči a ukázalo, jak důležité je zvyšovat povědomí o zdraví. Asi před sedmi měsíci jsem seděl u jídelního stolu, když jsem si nahmatal bulku těsně nad pravou klíční kostí. Zpočátku jsem tomu nevěnoval velkou pozornost. Přesto mi bylo doporučeno, abych vyhledal odborníka. Týmový lékař pro jistotu nařídil všechna možná vyšetření. Stále jsem si opakoval: Jsem v pořádku… Když si to totiž říkáte dostatečně často, nakonec tomu sami uvěříte,“ rozepsal se ve svém sloupku.
Několik dnů nato mu v sedm ráno zavolal lékař. „Ten hovor mi navždy změnil život. Když jsem pak seděl v jeho ordinaci, všiml jsem si, že vchází dovnitř dosti váhavě. Posadil se naproti mně a řekl: Nevím, jak vám to říct, ale CT vyšetření ukázalo, že máte v hrudníku tři útvary. Nemohu to říct s jistotou, ale vypadá to na rakovinu. Budeme muset provést další vyšetření, abychom diagnózu potvrdili…“
V tu chvíli se mu obrazně řečeno zastavilo srdce. Okamžitě upadl do šoku. „Nic jsem neslyšel, nic jsem necítil. Jako by celé mé tělo znecitlivělo. Zaplavily mě slzy a já netušil, kudy se bude má cesta ubírat dál. Později téhož týdne výsledky biopsie potvrdily, že jde o Hodgkinův lymfom.“
V tu chvíli se do popředí dostala Hunterova bojovná nátura. Ostatně své jméno nenosí náhodou. Rozhodl se, že ohrožený život pro sebe uloví. „Řekl jsem si, že je na čase přejít k akčnímu plánu. Nepátral jsem po své diagnóze na internetu; prostě jsem se odhodlal k boji a rozhodl se, že nad nemocí zvítězím. Onkolog mi předepsal léčbu zahrnující čtyři měsíce chemoterapie. Když jsem s ní začínal, netušil jsem, co to obnáší. Sledoval jsem sestřičky, jak přicházejí a odcházejí z pokoje a napojují mě na čtyři různé látky – v podstatě jedy, které měly působit v mém těle. Už jen to, jak se oblékaly do ochranných oděvů, než se těch látek vůbec dotkly, bylo znepokojující. Po první dávce jsem potřeboval nějaký impuls, abych dokázal myslet pozitivněji. Tehdy jsem si stanovil cíl: chtěl jsem dál hrát hokej,“ pokračoval otevřeně v líčení svých zkušeností.
Chemoterapie a zástava dechu
Garáž si přebudoval na posilovnu, na zimáku v Orlandu zjišťoval, zda a kdy mají volné ledové plochy, které by si mohl rezervovat. „V období mezi jednotlivými dávkami chemoterapie jsem se každý den snažil být aktivní – chtěl jsem si udržet bystrou mysl a kondici. Jakmile jsem měl před sebou jasný cíl, začalo se na konci tunelu objevovat světlo. Tato cesta však nebyla bez těžkých chvil.“
Co měl přesně na mysli? Druhá dávka chemoterapie s sebou přinesla vedlejší účinky, s nimiž nepočítal. „Lékaři vás varují, že člověku vypadají vlasy nebo že se může dostavit nevolnost, ale rozhodně jsem nečekal, že mě přítelkyně najde v posteli v křečích, po nichž následovala zástava dechu. Během následujících čtyř hodin se to stalo dvakrát. Druhý den jsem se probudil s pocitem, jako bych měl v hlavě mlhu. Vůbec jsem si nepamatoval, co se stalo. Dozvěděl jsem se, že jsem přestal dýchat, zmodral a že mi přítelkyně prováděla masáž srdce. Upřímně řečeno, bylo snad i dobře, že si z toho nic nepamatuji – jediné, po čem jsem toužil, byl návrat na led.“
Povedlo se. „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem nejšťastnějším člověkem na světě. Dny plné nevolnosti, neustálé bolesti těla a každodenní nejistoty konečně skončily. Dne 28. října 2022 jsem oznámil světu, že jsem vyléčen z rakoviny! Byl to úžasný pocit.“
A pomohl mu hokej. „Po celou dobu mé cesty byl velkou motivací a počítám s ním i do budoucna. Bez své vášně pro tento sport si nejsem jistý, co jiného by mi pomohlo léčbu zvládnout. Byla to divoká jízda plná zvratů a doufám, že si z mé zkušenosti někdo vezme ponaučení – třeba ho to přiměje více naslouchat vlastnímu tělu a zajít na lékařskou prohlídku. Měl jsem štěstí, že se na nemoc přišlo včas a že jsem měl kolem sebe tak pevnou oporu. Nebýt lidí, kterými jsem se obklopil, nebyl bych dnes tam, kde jsem.“
Kolaps na tréninku a nové příznaky
Dva dny před Štědrým dnem 2022 se vrátil k ostrému zápasu ECHL. Za Orlando Solar Bears si hned připsal gólovou nahrávku. Jednoho dne se pak rozhodl, že se vydá znovu do Evropy, přijal nabídku Košic, jimž hned pomohl k titulu. Na Slovensku si vedl velmi zdatně, zapisoval bod na zápas jak v Košicích, tak v Žilině i v Prešově, odkud loni zamířil do Pardubic. Na svou nejlepší štaci.
V těžké konkurenci sice neměl tolik prostoru, ale bojoval, nebrblal, dřel o šanci a ta přišla. V cestě za extraligovým titulem se zařadil mezi hráče, kteří skvělým způsobem zaskakovali za nemocné či zraněné spoluhráče. Správně nastavený buldok.
Po mistrovské sezoně a dalších nákupech Dynama se Fejes dohodl na hostování v prvoligovém Zlíně, kde však už nenastoupil, znovu jej zastavily zdravotní potíže. Na jednom z tréninků Beranů měl zkolabovat, objevily se příznaky epilepsie. Na doporučení lékařů proto skončil s hokejem. Tentokrát definitivně.
„Je to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy udělal, protože můj život se celý točí kolem hokeje,“ zmínil v emotivní rozlučce pro pardubické fanoušky. Fejesův příběh nevšední nemalé niterní bolesti i velkého zadostiučinění je velkou inspirací pro všechny.