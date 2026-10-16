Rýpanec do Daňa: Leží víc, než musí. Asi jsem mu zlomil ruku, utrousil Kubíček
Byl jednou z klíčových postav při desátém vítězství Ocelářů v sezoně. Útočník Marko Daňo vstřelil první a rozhodující gól zápasu 11. kola extraligy, v němž Třinec s Mladou Boleslaví dlouho herně ztrácel, přestože uspěl 3:0. Stejný hráč se zapojil do několika potyček se Šimonem Kubíčkem, na obránci hostů vybojoval přesilovku. „Je to hokej. Ale on leží na ledě víc, než by musel. To by mohl zlepšit. Trochu jsem mu to naznačoval. Stane se,“ rýpnul si zadák zelenobílých do slovenského hráče.
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Při dosavadních deseti vystoupeních se na výkonech lídra extraligové tabulky složitě hledaly chyby. Nebyl to však případ jedenáctého utkání Třince a souboje s Mladou Boleslaví. V úvodní třetině ztráceli Slezané poměrem 1:12 na střely, hodně si oddechli, že je na plichtě držel brankář Marek Mazanec. Ten nakonec pokryl 42 pokusů a vychytal si třetí čisté konto v sezoně.
Podle receptu se řídil Daňo
„Chyběla nám jednoduchost. Často jsme mohli vystřelit, ale ještě jsme hledali jednu lepší přihrávku. Na to jsme u hráčů apelovali. Musím říct, že Boleslav byla velmi houževnatý soupeř, těžko jsme se prosazovali. Věděli jsme, že utkání se může zlomit gólem z předbrankového prostoru,“ popisoval třinecký asistent Jiří Raszka.
Nakonec se podle jeho receptu o klíčovou branku postaral střelec Marko Daňo. V závěru druhé třetiny se ovšem zdálo, že z duelu bude muset předčasně odstoupit. Sudí dokonce na videu zkoumali zákrok Šimona Kubíčka, který Daňa sekl holí do ruky.
Výsledkem byl dvouminutový trest a přesilovka Třince. „Byli jsme na ledě už déle, on vyjížděl, já jsem chtěl jít do hokejky. Bohužel jsem mu při tom asi zlomil ruku,“ prohodil ironicky Kubíček na účet soupeře, který se pro třetí třetinu zase vrátil zpět na plac.
Náročná šichta pro Oceláře
Rozbroje mezi zmíněnou dvojicí pak pokračovaly. Kubíček jasným gestem naznačil, co si o počínání soka myslí. Třinec však záhy rozhodl dvěma góly v průběhu 117 sekund. Musel přesto uznat, že šichta proti 12. týmu tabulky byla jednou z náročnějších. Navzdory tomu, že hosté nevstřelili gól, mohl být jejich kouč Petr Haken relativně spokojený. Cítí, že na výkonu pod Javorovým může jeho mužstvo stavět.
„Stoprocentně! Pokud budeme předvádět s jinými týmy to, co jsme ukázali, pak věřím, že branku dáme. A můžeme sahat na body, což hráči potřebují, jestli odpracují zápas, jak ho odpracovali. Potřebují si sáhnout na nějakou odměnu. Musí tomu věřit,“ vykládal Haken.
Boleslav v největších šancích zastavil Marek Mazanec, branku měli nejblíže Antoine Morand, Pavol Skalický nebo zaskakující junior Patrik Král. „Mám to v sezoně zatím tak, že je to buď svatba, nebo pohřeb. Buď nula, nebo jsem vystřídaný. Je potřeba asi najít něco mezi tím,“ předsevzal si gólman Třince.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
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