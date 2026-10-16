V Plzni se dvakrát zkoumalo video. Sparta ubránila sedm oslabení, Kořenář čaroval
Sparta vyrazila na Západ, na zápas s týmem, který dobývá hokejovou Evropu. V Plzni přišla na 11. kolo extraligy nejlepší návštěva sezony. V elektrizující atmosféře vyrovnaného utkání létali hráči po ledě i za hrazení. Indiáni dali dva góly, ani jeden však nebyl uznán. Pražané se skvělým Josefem Kořenářem v zádech ubránili všech sedm oslabení a vyhráli 2:0. „Možná to nebylo bůhvíjak krásné vítězství, ale udrželi jsme čisté konto a odvážíme si tři body, což je nejdůležitější,“ shrnul sparťanský obránce Ronald Knot.
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Soupeři se naposledy střetli v sedmém čtvrtfinále play off. Duel na horkém plzeňském ledě jako by na sérii volně navázal osmým dílem. „Musím říct, že jsem měl docela retrospektivy, že to pokračuje. Zápasy jsou hodně podobné. Takové urputné, hodně soubojů. A zvládli jsme to, takže určitě jsme spokojení,“ líčil hostující bek Ronald Knot.
Zabiják Sparty má jméno Adam Měchura. Nejvíc gólů vstřelil v extralize právě pražskému týmu. Za dvě sezony působení v Plzni jich nasypal celkem devět. Po první akci zápasu mohl slavit malé jubileum. Natlačil se do branky a po 16 sekundách hry dorážel puk, který se pod tělem Josefa Kořenáře došoural za čáru. Střídačka hostů si vzala trenérskou výzvu. Rozhodčí sporný moment zkoumali šest minut, zatímco hráči rejdili po ledě. Gól neplatil, neboť Měchura šel hokejkou do brankáře.
Druhý gól neplatil kvůli kopnutí
„Od videokouče jsme měli informaci, že jde o hraniční situaci. Doufal jsem, že to uznají, což nedopadlo. Ovšem neřekl bych, že rozhodnutí ovlivnilo zápas. Naopak nás to mohlo trochu nabudit,“ povídal plzeňský útočník. Druhý zásah Indiánů nebyl uznán kvůli kopnutí kotouče. „Tam už jsme byli víc přesvědčení, že neplatí,“ přiznal Měchura.
Hráči časovou ztrátu z prvního přezkumu rychle dohnali. Dlouhé pasáže jezdili na zelenou bez přerušení sem a tam. Skóre otevřel Pavel Kousal střelou do odkryté branky, kdy se po Chlapíkově střele puk odrazil přímo k němu. „Padl mi přesně na hokejku, byl jsem rád, že mi to konečně vyšlo. Ráno jsme jezdili na tréninku dva na jednoho a šlo to metr přede mě. V zápase se mi to vrátilo,“ usmíval se Kousal.
Hlavně ve druhé třetině se šlo na ostří nože. A právě Kousal názorně ilustroval, jak bitva na západní frontě vypadala. Kromě krásného gólu poslal v prostřední části tvrdým hitem za mantinel mezi fotografy plzeňského Iva Sedláčka a pak se šťouchal s Matyášem Filipem, který taky není žádný ranař. Bitka z toho nebyla, oba však dostali vyšší trest.
Bitka? Nikdy jsem se nepopral
„Kdyby si nevyskočil, asi bych ho nepřehodil,“ popisoval střet se Sedláčkem. „Takových hitů tam bývá hodně, ale tohle byla shoda náhod. Vypadalo to asi hezky, musím se ještě podívat. A bitka? Ani jsme se pořádně nechytli. Nikdy jsem se nepopral, takže to byla taková premiéra i pro mě, i pro něj. Myslím, že je na tom podobně jako já. Ani jsme nestihli shodit rukavice a už jsme vlastně skoro dvakrát spadli, pak jsme od sebe odjeli. Nic velkého,“ povídal Kousal.
Plzeň měla plno příležitostí vyrovnat, hrála sedm přesilovek. Proti Spartě jich neproměnila dohromady už sedmnáct v řadě. Josef Kořenář měl spoustu těžkých zákroků a pár gólů ještě chytil. Podruhé v řadě udržel čisté konto, hodně díky němu předvedla Sparta loupež za bílého dne. Výsledek 0:2 zpečetil precizní střelou přes celé hřiště Jiří Sekáč do opuštěné plzeňské branky. Sparta až v 11. kole vyhrála druhý duel za sebou.
„Všichni víme, že to nebylo na začátku úplně ideální a že jsme dostávali dost zbytečných gólů. Na tom jsme si trošku teď dali záležet. Kořen nás podržel, ale myslím, že je pořád dost na čem pracovat. Až si začneme víc věřit, snad budeme dávat taky víc gólů,“ shrnul Kousal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
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