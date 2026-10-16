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Vítkovice kupí porážky. Strašně nás to se*e, říká Macias. Štencel vládne produktivitě beků

Jan Štencel se raduje z gólu
Jan Štencel se raduje z góluZdroj: ČTK / Václav Pancer
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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Takhle to určitě nepůjde. Vítkovičtí hokejisté prohráli popáté za sebou a po deseti zápasech jim v extralize stále patří předposlední flek. Tentokrát propadli i herně, domácí špíl v 11. kole s Českými Budějovicemi jim vůbec nevyšel. Další zkázu modrobílých režíroval Jan Štencel, s jedenácti kanadskými body vůbec nejproduktivnější obránce soutěže. „Honza má v týmu jasnou roli a zatím ji potvrzuje,“ těšilo asistenta Motoru Valdemara Jiruše.

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V hale se hlasitě pískalo. A nutno dodat, že oprávněně. Stejně jako v předešlých sezonách padají Vítkovice do propasti. Začátek ročníku nezachytily a po deseti odehraných zápasech získaly jen sedm bodů.

„Pro nás je to těžká domácí prohra. Máme očekávání, my jako klub, fanoušci a taky kluci v kabině. Bylo to hlavně o tom najít způsob, jak vyhrát, jenže to se nepodařilo. Problém je, že nedáváme góly. V této lize je každý zápas těsný, ale my zkrátka nenacházíme způsoby, jak puk dostat do sítě,“ lamentoval kouč Yorick Treille.

Se*re nás to, pardon štve

Pod jeho vedením Vítkovice odehrály včetně přípravy už šestnáct utkání, z nichž dohromady uspěly jen třikrát. Proč navíc Ostravané předvedli v porovnání s předešlým domácím duelem s Pardubicemi diametrálně odlišný výkon? „Strašně nás to se*e, pardon štve,“ ulevil si útočník Krzysztof Macias, proti Motoru jediný úspěšný střelec Ridery.

„Těžko se dá k tomu něco říct. Nemyslím si, že by byl problém, že by se někdo nesnažil. Do každého zápasu jdeme na sto procent, i když to tak občas nemusí vypadat. Všichni se tam snažíme nechat srdce, ale bohužel. Jsme si vědomi, že to nebylo ono, nemůžeme se plácat po zádech,“ doplnil polský útočník.

„Pár špatných výkonů jsme už měli. Ale jak jsem říkal, tentokrát to není o tom, abychom všechno hodili za hlavu. Chybí nám dotažení akcí a tlak do branky, v tom je náš problém,“ zopakoval Treille.

Hra asi celkem nekoukatelná

Naopak Jihočeši přidali k několika domácím bodům i důležitý venkovní skalp. Teprve druhý v sezoně. Řídil jej obránce Jan Štencel, jenž na první branku přihrál a rozhodující sám dal. Se čtyřmi góly a sedmi asistencemi je momentálně vůbec nejproduktivnějším extraligovým obráncem.

„Samozřejmě jsem rád, že se něco takového děje. Na druhou stranu je jedno, kdo sbírá kanadské body, hlavní je, abychom sbírali týmové body. To je daleko důležitější. Jsem však rád, že týmu můžu pomoct,“ pokývl bývalý hráč Vítkovic.

„Před zápasem jsme si řekli, že jednoznačným cílem bude všechno dostávat na bránu. Padly z toho dva góly, takže v tomhle jsme splnili cíl. Tohle je pro nás cesta. Taky jsme potřebovali už konečně zabrat. Věděli jsme, že utkání to bude velice těžké, což se potvrdilo. Chvílemi to bylo nahoru dolů, hra asi celkem nekoukatelná, ale tři body z toho máme. Takové zápasy prostě někdy jsou,“ dodal šťastný Štencel.

KonecLIVE
13

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec111001052:2331
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary10700327:1621
4Mountfield11520432:2719
5Č. Budějovice11601430:3219
6Sparta11502433:2817
7Plzeň11331425:2416
8Kladno11322430:3415
9Liberec10402429:2914
10Brno10321427:2914
11Litvínov11311625:3212
12M. Boleslav11211723:399
13Vítkovice10201722:357
14Olomouc11110918:415
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