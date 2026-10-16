Vondráček o odchodu z Pardubuic: Umím počítat do pěti. Těžký debut? Spánku moc nebylo
Dozvěděl se o trejdu, stihl se přesunout, absolvovat trénink a rovnou šel do akce. Tomáš Vondráček nastoupil v Kladně ve třetím útoku Komety a při výhře 2:1 naplnil očekávání trenérů. Odehrál necelých sedmnáct minut, dobře pracoval na oslabení a neměl daleko k prvnímu gólu po výměně. „Třeba řeknete, že je brzo po prvním zápase, ale Tomáš dneska odehrál výborný zápas. Přesně to, co jsme chtěli,“ chválil novou tvář asistent trenéra Kamil Pokorný.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Na jaře zažíval potřetí v kariéře mistrovskou euforii. Tomáš Vondráček pomohl Dynamu k vysněnému titulu, v průběhu aktuálního ročníku se však musel stěhovat. Po jedenácti zápasech zamířil do Brna, kde v minulosti pozvedl nad hlavu pohár rovnou dvakrát. Vedení si ho vytipovalo jako protihodnotu za oblíbence Jana Ščotku. Dres s Vondráčkovým jménem se do Komety vrátil o sedmi letech. Zkušený útočník se ale rychle cítil jako doma. „Děkovačka je pořád stejná. Jak na ledě, tak v kabině. Vzpomínky hned naskočí,“ vykládal po návratu do známé kabiny.
Spánku moc nebylo
Zápas proti Kladnu jste museli otáčet. Byl hodně těžký?
„Byl docela náročný. Měl jsem to teď docela turbulentní. Ještě ve středu večer se dořešovaly nějaké věci k výměně. Někdy v šest hodin se to dotáhlo, rychle jsem se sbalil a jel jsem včera na trénink. Spánku moc nebylo. Jsem ale rád, že je premiéra vítězná a doufám, že takhle budeme pokračovat.“
Věděl jste, že se chystá trejd? Nebo to bylo i pro vás překvapení?
„Překvapení to bylo. Ale nebudu lhát. Když jsem viděl podpisy, jaké byly v Pardubicích, v létě podpis Tomáše Noska… Umím počítat do pěti a věděl jsem, že jestli někdo v Pardubicích bude mimo sestavu, budu to já. Podvědomě jsem s tím počítal. Až tak překvapený jsem nebyl.“
Náročné skrz rodinu
Bylo hodně náročné pro hlavu si po výměně rychle zvyknout?
„Náročné to je skrz to, že mám rodinu. Přemýšlení, jak to bude, jak se přestěhujeme, je náročné. Ale šel jsem do známého prostředí a jsem rád. Když u mě nastala nějaká výměna z Pardubic, věděl jsem, že Kometa je jediný tým, kam bych eventuelně chtěl jít. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Budu rád, když se nám bude dařit a sám budu mít z hokeje radost.“
Z Pardubic přicházíte s titulem. Dá se říct, že je mise splněna?
„Přesně tak. Užil jsem si tam parádní roky, čtyři skvělá play off. Jsem rád, že aspoň jeden titul jsem s Pardubicemi získal. Vzpomínám na to skvěle. Teď se soustředím už jenom na Kometu.“
Góly přijdou!
Co od vás očekávají trenéři v Kometě? To, co od vás známe, tedy dobrá defenziva, oslabení a schopnost uštknout v úniku?
„Jo, doufám, že to takhle bude.“
Mluvili s vámi hodně trenéři i spoluhráči, aby vám usnadnili zvyknutí na nový tým a systém?
„Jo, vždycky když se přijde do nového týmu, systém se musí vysvětlit. Něco jsme si řekli, ale sezona je dlouhá a určitě komunikace ještě bude probíhat. I když jsou systémy podobné, něco tam je rozdílné. Furt se to bude pilovat a budu rád, když to bude fungovat.“
Gól by byl hezká ozdoba při prvním zápase, ne? Jel jste dokonce sám na branku.
„Jo, byl. Ale hlavní je, že jsme vyhráli. Když budeme vyhrávat, věřím, že i já budu v klidu a nějaké góly přijdou.“
Očima asistenta trenéra Pokorného
„Vynikající na oslabení, vnesl nám tam drajv, vnesl nám tam důraz. Ještě bych mu přál nějaký gól. Měl dvě střely, které umí trefit, ale zatím mu není přáno. Ale splnil naprosto přesně to, co jsme si přáli.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž