Kouč Olomouce Fiala pálí do vlastních řad: Vybrali jsme špatné posily. Lidi pískali
Smutný pohled je na hokejisty Olomouce, hodně smutný. A ponurá už je i nálada na zimním stadionu. Není se čeho chytit. Hanáci v pátečním extraligovém kole neměli nárok na Karlovy Vary, hosté si solidní hrou, která na opařené domácí stačila, odvezli všechny body po výhře 5:0. „Budíček! Znělo z tribuny po zápase. Přišel i ostřejší nápad od jednoho z fanoušků. „Se na to rovnou vyse…“ zadunělo na konci duelu. Kouč týmu Petr Fiala pak trpělivě, leč logicky otráveně odpovídal na otázky typu, co s tím a jak dál. „Pro diváky určitě nelehké dívat se na takové utkání,“ trefil se přesně.
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Co vidíte za tak vysokou porážkou?
„Zase se potvrdilo, že jsme hrozně zranitelní v bezprostředním okolí brány. Chtěli bychom tam být v pěti, přesto nám tam soupeř dává góly. To se nám zatím nedaří odstranit. Tím pádem, když se prohrává, tak upadají nám i situace dopředu. Hráči klesají na mysli, není tam potřebný pohyb a důraz v útočném pásmu. Frodla jsme neohrozili, byla tam jen jedna šance Navrátila, do šancí jsme se nedostávali, měli jsme i málo střel. Nulu jsme mu trošku usnadnili. Pro diváky určitě nelehké dívat se na takové utkání. Někdy to tak ve sportu je.“
Z posledních pěti zápasů máte dva vstřelené a 22 inkasovaných gólů. Nedaří se vůbec nic. Co vás na samotné hře nejvíc trápí?
„Vyjmenoval jste to. Nedaří se nic. Můžu to jen potvrdit. Zápasy venku jsou paradoxně z naší strany povedenější než poslední utkání doma. Hráči si uvědomují, že to doma nestojí za nic. Jsou z toho pak víc nervózní, venku bývají uvolněnější, hraje se jim líp. I když to tam nedopadlo, zápasy nebyly tak špatné jako ty poslední dva doma.“
Posily? Vybrali jsme špatně
Z nových posil se zatím nikdo výrazně neprosazuje. Vybrali jste špatně, anebo věříte, že v nich něco je?
„U některých si nejsme jisti. Řekl bych, že to v nich není a vybrali jsme špatně. U těch zbývajících si myslíme, že se vezou v tom, jak se hraje. Pokud není herní pohoda v mužstvu, tak i šikovný hráč znejistí a nehraje se mu dobře.“
Dají se očekávat hráčské změny? Nebo i trenérské?
„To vám neřeknu. Víte, že tady se moc kotrmelců v sezoně nikdy nedělalo, takže se asi dělat nebudou. Myslím si, že jsme schopni vystřídat si pět hráčů, možná se něco stane na trenérském místě, diváci si to přejí. Já nejsem z těch, co by jim to bylo jedno, jsem tady devatenáct let a jsem asi ten poslední člověk, který by si přál, aby Olomouc hrála tak, jak hraje a byla tam, kde je. I když to tak nevypadá, určitě děláme všechno pro to, aby se to zlepšilo.“
Člověk je nas*anej...
Jak osobně koušete nejhorší start Olomouce do extraligy?
„Špatně se to kouše. Člověk je nasranej. Ani ne tak na hráče, jako na to, co by měl udělat líp. Ono se to dost dobře nedá ani definovat. Něco v tréninku funguje, ale pak to nejde v zápase. Je jiná atmosféra tréninková a je jiná i zápasová. Bohužel. My to neumíme do zápasu přinést. Což je chyba nás všech.“
Diváků ubývá, na konci pískali. Asi i tohle se poslouchá hodně špatně…
„Mě to nepřekvapilo. Když nejsou výsledky a nejsou výkony, je jasné, že lidi radši zůstanou doma v klidu, než aby se nervovali na hokeji. A že se píská… Proti Třinci (0:9) na nás nepískali, teď už dali najevo svou nespokojenost.“
Jsme moc hodní...
Nechybí vám trochu, když už to nejde hokejově, že nikdo z hráčů nepřinese něco ostřejšího, co by mohlo zlomit zápas nebo děj na vaši stranu?
„Jsme moc hodní. Máme docela dost trestných minut za něco, co soupeře moc nebolí. Tuhle odvahu a to srdce musí najít hráči sami. Já bych už byl asi třikrát vyloučený do konce zápasu… Každý je nějaký, bohužel jsme asi nevybrali tolik těch správných typů, co by byli za hajzly. A kteří by svým počínáním na ledě probrali mužstvo. To nám chybí. Jsme moc hodní.“
V neděli přijedou Pardubice, což asi není zrovna soupeř, na kterém byste se měli chytit. Nebo?
„Pokud budeme hrát takhle, není nikdo na chycení. Musíme absolutně změnit výkonnost, přístup hráčů k zápasu. Já nechci říkat, že nebojují, oni bojují. Jen není důvod být nervózní. Když jste poslední, tak jste poslední. Ale nějaký argument, že jsou hráči nervózní, tam být nemůže. Dáme si špatnou přihrávku, protože je nervozita? Nesmysl. V tom případě by neměli dělat sport.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
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