Karviná přejela Duklu a zvýšila náskok. Šustr vzkazuje fanouškům: Kalhotky nenosím
Karviná suverénně našlápla k návratu! Po suverénním vítězství v komunálních volbách (63 procent!) musí mít primátor Jan Wolf, jenž je policií vyšetřován v kauze týkající se ovlivňování zápasů, po pár dnech znovu extrémní radost. Tentokrát z dominantní výhry městského klubu ve šlágru proti Dukle (3:0). „O volbách jsme se nebavili, ale za mě je to fascinující výsledek. A naše výhra je taky fantastická a zasloužená,“ sršel spokojeností a úsměvy trenér Roman West.
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Jestli chce Dukla s takovou defenzivou pomýšlet na postup mezi elitu, tak hodně štěstí... Už pondělní konfrontace proti agilnímu béčku Baníku ji v obranné činnosti svlékla do naha a od Karviné dostala ještě o gól víc. Kotel domácích fanoušků si jednoznačnou show náležitě užíval a kouče Pražanů Pavla Šustr „ocenil“ několika pokřiky. Dalo se to vzhledem k jeho letním výrokům o MFK čekat, průběh i výsledek příznivcům za bránou nahrál, devadesátiminutovku si užívali.
Kalhotky nenosím, vzkázal Šustr
„Když se hraje o první místo, musíte do toho dát daleko víc emocí. Není možné prohrávat všechny souboje, hráči si chodili po hřišti, jako že se jich to netýká. To je nepřípustné. Přitom my máme dostatek takových zkušených hráčů – Hanousek, Mikuš, Plšek... Svozil má bohužel zdravotní problém. Před autem prohrajeme souboj, který rozhodne celý zápas? Mladého Zamazala mám rád, ale musí si uvědomit, že je to profi fotbal,“ štval Šustra přístup.
„A fanoušci? Děkuju těm našim, že za námi jeli přes celou republiku a povzbuzovali. Co se těch domácích týče, pobavilo mě, že používali moje hlášky. Třeba slabej, slaboučkej. A taky zpívali, že nosím kalhotky, tak jim vzkazuju, že nenosím. Ukázal bych jim to, ale radši ne...“ dodal trenér.
West: Dukla dozadu nemá kvalitu
Skvěle nachystaným Slezanům vyšla sázka na dynamický útok, zkušený středopolař Radim Breite narýsoval mladším rychlíkům dvě parádní asistence a nebylo co řešit. Ale minipříběhů nabídlo utkání daleko více. Štěpán Míšek se poprvé trefil v novém dresu, stopeři Nino Milič a Sayibu Yakubu snad neprohráli souboj, na hrotu makal coby falešná devítka Adam Kronus... Zkrátka fakt povedený podvečer. I sportovní ředitel Lubomír Vlk si v útrobách stadionu pochvaloval: „Náš nejlepší zápas.“
„Dukla je výborný tým, ale dozadu úplně kvalitu nemá. S Prostějovem, Opavou, Baníkem B mohla dostat mnohem víc gólů. Věděli jsme, že náš aktivní kombinační fotbal může uspět,“ popisoval kouč Roman West, jehož hoši po reprezentační pauze do období pravdy vykročili skvěle. „Teď narážíme na vynikající týmy, odkrývá se, na co máme a nemáme. S Táborskem a Duklou máme šest bodů, skóre 4:0. Jsme spokojení. To, jak jsme to zvládli, je výborné zjištění. Jen pokračovat,“ uvedl.
Míšek si chválí hostování
West našel optimální sestavu, sahat do ní teď nechce, byť kvůli zranění Alexe Markoviče možná bude muset. Nicméně výborně ho zastoupil Jan Chytrý, mužstvo celkově funguje. „V kabině nám to šlape,“ přikývl Míšek, jenž se vydal do MFK sbírat praxi z Pardubic. „Bylo to pro mě nové, ale důvěřoval jsem agentům i vedení. A jak se zatím ukazuje, byla to dobrá volba,“ pochvaloval si talentovaný středopolař, který v každém mači odběhá kolem dvanácti až třinácti kilometrů.
Což se například o přístupu dvoumetrového hrota Dukly Bouboua Dialla říci nedá... Dal poločas, v něm provedl snad všechno špatně a šel logicky dolů. „Kdysi dávno jsem hrál s Liborem Doškem, obránci brečeli, protože je mydlil hlava nehlava. A vždycky věděl, kde má být, proto nastřílel tolik branek. Musíme se tohle naučit,“ uzavřel Šustr.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|11
|8
|0
|3
|23:12
|24
|2
Jihlava
|11
|6
|2
|3
|19:12
|20
|3
Dukla
|11
|6
|2
|3
|21:18
|20
|4
Ústí
|11
|5
|4
|2
|19:13
|19
|5
Vlašim
|11
|5
|3
|3
|20:14
|18
|6
Příbram
|11
|4
|5
|2
|20:18
|17
|7
Baník B
|11
|4
|2
|5
|19:16
|14
|8
Slavia B
|11
|3
|4
|4
|20:19
|13
|9
Kladno
|10
|3
|4
|3
|14:14
|13
|10
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|11
Opava
|11
|3
|4
|4
|17:20
|13
|12
Žižkov
|10
|4
|1
|5
|10:17
|13
|13
Prostějov
|11
|1
|7
|3
|15:16
|10
|14
Třinec
|11
|2
|4
|5
|13:20
|10
|15
Č. Lípa
|10
|2
|3
|5
|11:18
|9
|16
Kroměříž
|11
|1
|3
|7
|9:23
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup