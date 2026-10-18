ONLINE: Sparta - Třinec. Šlágr kola se hraje v Praze. Pardubice se představí v Olomouci
Tipsport extraliga v neděli pokračuje dvanáctým kolem. Program odstartuje v 16.00 zápasem mezi Spartou a Třincem. Ve stejném čase se představí i Hradec na ledě Mladé Boleslavi. Kladno míří do Českých Budějovic a Pardubice hrají v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
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