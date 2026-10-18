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ONLINE: Sparta - Třinec. Šlágr kola se hraje v Praze. Pardubice se představí v Olomouci

Hokejisté Sparty se radují z gólu
Hokejisté Sparty se radují z góluZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Pavel Kousal se raduje z branky
Útočník Pardubic Tomáš Vondráček
Michael Špaček gratuluje Pavlu Kousalovi ke gólu
Hokejisté Litvínova se radují z branky proti Hradci
Brankář Sparty Josef Kořenář v Plzni
Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga v neděli pokračuje dvanáctým kolem. Program odstartuje v 16.00 zápasem mezi Spartou a Třincem. Ve stejném čase se představí i Hradec na ledě Mladé Boleslavi. Kladno míří do Českých Budějovic a Pardubice hrají v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport. 

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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec111001052:2331
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary10700327:1621
4Mountfield11520432:2719
5Č. Budějovice11601430:3219
6Sparta11502433:2817
7Plzeň11331425:2416
8Kladno11322430:3415
9Liberec10402429:2914
10Brno10321427:2914
11Litvínov11311625:3212
12M. Boleslav11211723:399
13Vítkovice10201722:357
14Olomouc11110918:415
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