Konflikt brankářů v Litvínově, Frodl vrazil do Tomka: Lidem se to asi líbilo, připustil
Podeváté v sezoně se postavil do branky Karlových Varů, poprvé inkasoval víc než gól. Dominik Frodl zažil v Litvínově těžkou šichtu, z 18 střel dostal dvě branky a přes herní převahu musel se spoluhráči kousat porážku 1:3. „Ale tahle prohra byla absolutně se vztyčenou hlavou. Jsou prohry a prohry a my odehráli dobrý zápas,“ nezoufal třicetiletý gólman. Ocenil i výkon kolegy Mateje Tomka, s nímž se ve druhé třetině dostal do konfliktu ve středním pásmu.
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Běžela druhá komerční přestávka druhé třetiny a na ledě bylo pořádně horko. Jen o malou chvíli dříve pacifikoval Adam Polášek před brankou Litvínova Ondřeje Beránka a vysloužil si trest na dvě minuty. Bouřili se fanoušci na tribunách, dusno bylo i mezi hráči. Emoce pak poměrně neobvykle vyeskalovali brankáři.
Na cestě k vlastním střídačkám se potkali ve středním pásmu a Dominik Frodl pravačkou vrazil do Mateje Tomka, který důrazně rozmlouval s Nickem Jonesem. Domácímu gólmanovi spadla maska z hlavy, na ledě bylo okamžitě živo a ze střídaček naskákalo do akce okolo deseti hráčů z každého týmu.
Polášek pacifikoval Beránka
„Šlo o situaci předtím. Nick Jones jel sám na bránu a spadl na Mateje Tomka. Ten mu tam dal dost nevybíravou sekeru. Kdyby se trefil trošku výš, nezbude mu podle mě žádný zub. Pak jel na střídačku, zase se chytli s Jonesem. Já se jenom zastavil a vrazil do něj. Lidem se to asi líbilo, ale nic zásadního nebo podlého to nebylo,“ vysvětloval po utkání Frodl.
„Byl jsem v trošku emotivnější komunikaci s Nickem Jonesem o jeho pádu do mého brankoviště. Frodlík tam přišel, dá se říct třetí do souboje. Ale nic vážného. Trošku trash talk, to k derby patří. Maska spadla spíš sama od sebe, protože byla mokrá. Nebylo to kvůli konfliktu nebo roztržce,“ přidal s úsměvem Tomek.
Vyhrocenou situaci nakonec uhasili rozhodčí dříve, než došlo k větší potyčce. K trestným lavicím si pozvali oba kapitány a dlouho jim domlouvali, aby se nálada uklidnila. Bitky se fanoušci nedočkali. Ani mezi hráči v poli, ani mezi brankáři. „To by asi muselo být vidět, že i druhý gólman chce. Člověk má v zápase adrenalin, tak třeba. Ale že bych tam přijel já, shodil rukavice a šel někoho mlátit, to určitě ne. Ale když člověk do někoho takhle žďuchne, nemůže se blbě schovávat,“ vyprávěl Frodl, když padla otázka, zda by se pustil do pěstního konfliktu.
Desítky hráčů na ledě
„Já osobně bych se do toho asi nepouštěl. Mám rukavice dost utažené, takže by to asi nebylo úplně férové. Nějaké vyšší tresty bych za to určitě nechtěl dostávat,“ odpověděl na stejný dotaz Tomek.
Z něj po utkání čišela spokojenost. Po zranění naskočil do extraligy v této sezoně poprvé a hned měl zásadní podíl na výhře. Ze 38 střel nedosáhl na jedinou. „Po zápase jsem mu gratuloval, že předvedl super výkon. První zápas, měl plno těžkých zákroků a vítězství Litvínova jde za ním, protože jsme byli lepším týmem,“ připustil Frodl. „Jsem rád hlavně za tři body. Pro mě to byl samozřejmě důležitý zápas po dlouhé době, ale tři body jsou tři body,“ dodal skromně litvínovský hrdina.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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