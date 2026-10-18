Předplatné

Hit na Spartě: nezastavitelný Třinec, rekordní návštěva i Verstappen! Oceláři dál drtí

Sparťanský útočník Matěj Blümel se pustil do roztržky s Danielem Voženílkem z Třince
Sparťanský útočník Matěj Blümel se pustil do roztržky s Danielem Voženílkem z TřinceZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Třinečtí hokejisté slaví jedenáctou výhru v sezoně, triumf v O2 areně zařídil i skvělý brankář Marek Mazanec
Sparta nezvládla šlágr 12. kola Tipsport extraligy, s Třincem doma prohrála 1:2
Sparťanský kouč Patrik Augusta se diví během domácího utkání proti Třinci
Třinečtí hokejisté se radují z gólu Libora Hudáčka, který znamenal tříbodový triumf v O2 areně
Sparťanskému brankáři Josefu Kořenářovi propadá kotouč do branky po zakončení Martina Růžičky
Kotouč po zakončení Devina Shorea sice skončil v brance Marka Mazance, gól ovšem neplatil
Třinečtí hokejisté se radují z úvodní trefy v O2 areně, prosadil se Martin Růžička
12
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Z třinecké kabiny zněly po zápase známé melodie od Karla Gotta, tým se dál veze na vítězné vlně. Zvládl i ostrý test v O2 aréně, do níž přišlo 14 127 lidí, nejvyšší návštěva sezony. Sparta se držela, ale Oceláři nakonec ve 12. kole vyválčili těsné vítězství 2:1. „Teď je to tak, že všechno, co se na ledě stane, jde jejich směrem. To nesnižuje, že hrají fantasticky,“ ocenil lídra extraligy sparťanský kouč Patrik Augusta. Třinecká bilance je úctyhodná: 12 zápasů, 11 výher, skóre 54:24.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Domácí v závěru mocně tlačili, ještě chtěli srovnat. Ale Třinec ukázal, jak si věří, dokázal těsný výsledek ubránit. „Sebevědomí máme, ale je to podpořené prací. Pracujeme na tom každý den,“ řekl kapitán Martin Růžička, jenž vstřelil klíčový gól na 1:0.

Právě 40letý veterán, extraligový inventář a majitel nevídaných sedmi titulů, zažil další skvělý zápas. Ukazuje, že i když mu bude v polovině prosince už jednačtyřicet, pořád rozhodně není do počtu. Naopak. Skvěle si rozumí v útoku s pracantem Danielem Voženílkem a proti Spartě to byl už šestý zápas v řadě, v němž bodoval! Během této série si připsal 10 bodů (3+7).

Rozjetý Růžička? Sebe nechtěl řešit

„Sebe nechci řešit. Mám skvělé spoluhráče,“ řekl k tomu pouze. I tímhle jde příkladem. Na prvním místě staví tým, až potom osobní statistiky. „To je přesně jeho přístup, kterým jde příkladem,“ chválí ho asistent kouče Jiří Raszka.

Byl to právě Růžička, kdo překonal Josefa Kořenáře po 152 minutách a 39 sekundách. Předtím měl sparťanský gólman na kontě dvě vychytané nuly. Ve třech utkáních tak inkasoval pouze dva góly, ale ani jeho další pohotový výkon na tři body nestačil.

Pražský tým si opět zaslouží absolutorium za to, jak se mu daří plnit halu. I když se kolos v sezoně doma spíš trápil a má negativní výsledkovou bilanci (2 vítězství a 4 porážky), teď dorazilo 14 127 fanoušků, což je dosavadní nejvyšší návštěva sezony! A i když mužstvo prohrálo, už to byl lepší výkon než v úvodu sezony.

Výzva a dlouhá chvíle napětí

„Myslím si, že jdeme nahoru. Musíme si z toho vzít to pozitivní,“ přeje si útočník Michael Špaček, jenž srovnal na 1:1.

Sparta mohla jít v úvodu druhé třetiny do vedení, na kostce už svítilo 1:0. Ale hlavní kouč Boris Žabka si zavolal sudího a oznámil mu: Bereme si výzvu! Důvod? Nedovolené bránění v brankovišti. Rozhodčí se na dlouho sklonili nad obrazovku, halu ovládla chvíle napětí.

Potom přišel verdikt, který potěšil třinecký tábor. Podle arbitrů domácí útočník Matěj Blümel opravdu nedovoleně atakoval Marka Mazance. „Od našich videokoučů to byla super práce, že odhalili výzvu,“ pochválil je Raszka.

Oživením pro fanoušky byl tradiční přestávkový program, tentokrát okořeněný tím, že zaplněnou halu z obří kostky pozdravil nizozemský pilot Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa, jenž vzkázal, ať si užijí hokej. A pogratuloval výherci, který zvítězil ve speciálně upravené formuli v rámci soutěže na ledě. Tu nachystal Red Bull, nový globální partner extraligy.

Ve stylu F1 teď frčí za výhrami Třinec, jenž neohroženě vede tabulku. V zápase měl i štěstí, ale to k tomu patří. „Teď se na ledě všechno otočí k nim,“ musel uznat i sparťanský kouč Augusta. Podle něj už jdou výkony jeho týmu nahoru, ale nechtěl o tom moc mluvit. „Je to ošemetné, protože to řeknu a můžeme prohrát. Pracujeme každý den, sezona je proces. Určitě se v maličkostech zlepšujeme, ale pořád nejsme tam, kde bychom chtěli mít,“ dodal.

Vítězný gól trefil v čase 53:58 slovenský útočník Libor Hudáček. Po zápase se z kabiny ozýval Karel Gott, ale nečekejte přehnanou euforii. Tu lídři nedovolí, v čele s kapitánem Růžičkou. „Myslím si, že všichni kluci jsou správně nastavení. Mladí i starší,“ hlásí veterán, jenž se dlouhodobě stará o správně nastavenou pracovní morálku. A uspokojení nedovolí.

Zatím Oceláři šlapou skvěle.

KonecLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary11700428:1921
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno11331430:3116
10Liberec11403431:3215
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice11202727:418
14Olomouc121101019:455
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů