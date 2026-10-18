Hit na Spartě: nezastavitelný Třinec, rekordní návštěva i Verstappen! Oceláři dál drtí
Z třinecké kabiny zněly po zápase známé melodie od Karla Gotta, tým se dál veze na vítězné vlně. Zvládl i ostrý test v O2 aréně, do níž přišlo 14 127 lidí, nejvyšší návštěva sezony. Sparta se držela, ale Oceláři nakonec ve 12. kole vyválčili těsné vítězství 2:1. „Teď je to tak, že všechno, co se na ledě stane, jde jejich směrem. To nesnižuje, že hrají fantasticky,“ ocenil lídra extraligy sparťanský kouč Patrik Augusta. Třinecká bilance je úctyhodná: 12 zápasů, 11 výher, skóre 54:24.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Domácí v závěru mocně tlačili, ještě chtěli srovnat. Ale Třinec ukázal, jak si věří, dokázal těsný výsledek ubránit. „Sebevědomí máme, ale je to podpořené prací. Pracujeme na tom každý den,“ řekl kapitán Martin Růžička, jenž vstřelil klíčový gól na 1:0.
Právě 40letý veterán, extraligový inventář a majitel nevídaných sedmi titulů, zažil další skvělý zápas. Ukazuje, že i když mu bude v polovině prosince už jednačtyřicet, pořád rozhodně není do počtu. Naopak. Skvěle si rozumí v útoku s pracantem Danielem Voženílkem a proti Spartě to byl už šestý zápas v řadě, v němž bodoval! Během této série si připsal 10 bodů (3+7).
Rozjetý Růžička? Sebe nechtěl řešit
„Sebe nechci řešit. Mám skvělé spoluhráče,“ řekl k tomu pouze. I tímhle jde příkladem. Na prvním místě staví tým, až potom osobní statistiky. „To je přesně jeho přístup, kterým jde příkladem,“ chválí ho asistent kouče Jiří Raszka.
Byl to právě Růžička, kdo překonal Josefa Kořenáře po 152 minutách a 39 sekundách. Předtím měl sparťanský gólman na kontě dvě vychytané nuly. Ve třech utkáních tak inkasoval pouze dva góly, ale ani jeho další pohotový výkon na tři body nestačil.
Pražský tým si opět zaslouží absolutorium za to, jak se mu daří plnit halu. I když se kolos v sezoně doma spíš trápil a má negativní výsledkovou bilanci (2 vítězství a 4 porážky), teď dorazilo 14 127 fanoušků, což je dosavadní nejvyšší návštěva sezony! A i když mužstvo prohrálo, už to byl lepší výkon než v úvodu sezony.
Výzva a dlouhá chvíle napětí
„Myslím si, že jdeme nahoru. Musíme si z toho vzít to pozitivní,“ přeje si útočník Michael Špaček, jenž srovnal na 1:1.
Sparta mohla jít v úvodu druhé třetiny do vedení, na kostce už svítilo 1:0. Ale hlavní kouč Boris Žabka si zavolal sudího a oznámil mu: Bereme si výzvu! Důvod? Nedovolené bránění v brankovišti. Rozhodčí se na dlouho sklonili nad obrazovku, halu ovládla chvíle napětí.
Potom přišel verdikt, který potěšil třinecký tábor. Podle arbitrů domácí útočník Matěj Blümel opravdu nedovoleně atakoval Marka Mazance. „Od našich videokoučů to byla super práce, že odhalili výzvu,“ pochválil je Raszka.
Oživením pro fanoušky byl tradiční přestávkový program, tentokrát okořeněný tím, že zaplněnou halu z obří kostky pozdravil nizozemský pilot Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa, jenž vzkázal, ať si užijí hokej. A pogratuloval výherci, který zvítězil ve speciálně upravené formuli v rámci soutěže na ledě. Tu nachystal Red Bull, nový globální partner extraligy.
Ve stylu F1 teď frčí za výhrami Třinec, jenž neohroženě vede tabulku. V zápase měl i štěstí, ale to k tomu patří. „Teď se na ledě všechno otočí k nim,“ musel uznat i sparťanský kouč Augusta. Podle něj už jdou výkony jeho týmu nahoru, ale nechtěl o tom moc mluvit. „Je to ošemetné, protože to řeknu a můžeme prohrát. Pracujeme každý den, sezona je proces. Určitě se v maličkostech zlepšujeme, ale pořád nejsme tam, kde bychom chtěli mít,“ dodal.
Vítězný gól trefil v čase 53:58 slovenský útočník Libor Hudáček. Po zápase se z kabiny ozýval Karel Gott, ale nečekejte přehnanou euforii. Tu lídři nedovolí, v čele s kapitánem Růžičkou. „Myslím si, že všichni kluci jsou správně nastavení. Mladí i starší,“ hlásí veterán, jenž se dlouhodobě stará o správně nastavenou pracovní morálku. A uspokojení nedovolí.
Zatím Oceláři šlapou skvěle.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž