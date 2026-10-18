Shore o zlepšující se Spartě: Jdeme správným směrem. Oslabení? Hmm, jen to nezakřikněte
Hokejová Sparta se zlepšuje. Třinec v sezoně Tipsport extraligy ještě neprohrál v normálním čase a souboj byl pro oba velkou výzvou. Devin Shore dal ve 23. minutě krásný gól. Jenže rozhodčí dali po zhlédnutí videa za pravdu námitce střídačky hostů a branku neuznali. „Věděli jsme, že to bude těžké rozhodování, ať dopadne tak, nebo tak. Výsledek nedopadl v náš prospěch,“ konstatoval Shore.
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Po výpadu z rohu umotal Devin Shore třineckého obránce Patrika Kocha, naštrádoval si to s pukem před branku a prostřelil Marka Mazance. Oceláři si vzali trenérskou výzvu, protože sparťan Matěj Blümel, do nějž se tlačil obránce, ještě předtím do brankáře strčil.
Třinec si nakonec po náhodném odrazu odvezl tři body. „Rozdíl mezi výhrou a porážkou je velmi malý. Tentokrát jsme se o tom znovu přesvědčili,“ řekl sparťanský Kanaďan po porážce 1:2.
Oba týmy do toho šly pořád naplno
K situaci došlo ve chvíli, kdy se Sparta nadechovala. Podepsalo se na vás, když gól nebyl uznán?
„Vždycky je frustrující, když k něčemu takovému dojde. Ale tohle nemůžeme ovlivnit, takže nemá smysl se tím příliš zabývat. Jo, byla to škoda.“
Probíral jste situaci s Matějem Blümelem, co se stalo?
„Trochu. On se snažil, jak mohl, aby nezasáhl jejich brankáře a vyhnul se mu. Věděli jsme, že to bude těžké rozhodování, ať dopadne tak, nebo tak. Bohužel výsledek nedopadl v náš prospěch.“
Proč jste nakonec nevyhráli?
„Zápas byl hodně vyrovnaný. Rozhodla jediná střela. Mají skvělý tým, ale v nasazení jsme se jim vyrovnali a vytvářeli si šance. Oni měli víc o jednu, která skončila gólem. Ale bylo to dobré utkání, oba týmy do toho šly pořád naplno.“
Myslím, že jdeme správným směrem
V posledních dvou minutách, kdy jste usilovali o vyrovnání, se vám nedařilo vytvářet si moc příležitostí. Až na posledních deset sekund. Bránil Třinec tak dobře?
„Ano, jsou to dobří hokejisti. Dobře brání a znemožnili nám vytvářet si šance. Takže nám to hodně ztěžovali. Ale jak jsem už řekl, myslím, že to byl dobrý zápas. Mohl dopadnout jakkoli, překlopit se na tu či onu stranu. Nevyšlo to podle našich představ.“
Co řeknete k vítěznému gólu? Pomohla šťastná náhoda, kdy se puk odrazil od zad obránce?
„Když je zápas vyrovnaný jako tenhle, oba týmy důsledně brání, velmi často záleží, kam se zrovna puk odrazí. Vy se jen snažíte dělat správné věci, držet se svého systému, abyste sami měli šanci dostat se k těm odrazům, protože je to tak těsné a rozhodnout může cokoli. Rozdíl mezi výhrou a porážkou je velmi malý. Znovu jsme se o tom přesvědčili.“
Prohráli jste, nicméně myslíte, že se hra Sparty zlepšuje? Jdete správným směrem?
„Ano. Myslím, že ano.“
Oslabení? Hmm, jen to nezakřikněte
Třinec v normálním čase ještě neprohrál. Byla o to větší výzvou Oceláře porazit?
„Byla to pro nás obrovská výzva. Těšili jsme se na to. Věříme, že jsme taky dobrý tým. Výsledky zatím úplně nejsou, jaké bychom si přáli. Ale sezona je dlouhá. Soustředíme se hlavně na to, abychom se každý den zlepšovali.“
Ubránili jste už 16 oslabení v řadě. Jak důležité to je?
„Hmm, jen to nezakřikněte. Zaklepu na dřevo. Jo, šlo to dobře.“
Proč fungovala tak dobře?
„Nemůžu přece prozradit tajemství. Sorry.“ (usměje se)
Je to tak, že začínáte hlavně od obrany, abyste se zlepšili?
„Máme plán a všichni se jím řídí. Všichni, kdo jsou na ledě, což je určitě dobré. Samozřejmě nechcete trávit příliš mnoho času v oslabení, ale pokud vydrží, taky to pomůže a dodá celému týmu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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