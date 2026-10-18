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Kometa: Král králem. Zase pálil Fin, který nepije pivo. Nejsem střelec, namítl Leino

Brněnský obránce Filip Král se raduje z vítězné trefy v prodloužení proti Liberci
Brněnský obránce Filip Král se raduje z vítězné trefy v prodloužení proti LiberciZdroj: ČTK / Šálek Václav
Jakub Flek poslal Kometu ve 36. minutě do vedení 2:1 proti Liberci
Filip Král po pouhých 27 sekundách rozhodl prodloužení a zařídil Kometě výhru nad Libercem
Brněnský brankář Eugen Rabčan se natahuje po puku, na který číhá Adam Najman z Liberce
Brněnský brankář Eugen Rabčan v akci v domácím utkání proti Liberci
Robert Leino a Michal Gulaši se radují z úvodní branky Komety v duelu proti Liberci
Robert Leino poslal Kometu v závěru úvodního dějství do vedení proti Liberci
Liberecký útočník Adam Najman stíhá unikajícího Michala Kunce z Komety
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Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
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Nahrávka večera od Kristiána Pospíšila na hůl Filipa Krále po 27 sekundách ukončila prodloužení a Kometa se těší ze dvou bodů za triumf 3:2 nad velmi dobrým Libercem ve 12. kole Tipsport extraligy. Bílí Tygři přitom krátce předtím způsobili soupeři menší šok, když při power play v šesti proti čtyřem vyrovnali. „Hrál jsem pět let ve Švédsku a rok ve Švýcarsku. Každá soutěž je jiná, v extralize je víc střetů,“ srovnával centr Robert Leino, finský střelec z Brna.

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Odehrát závěr v klidu? S tím má Kometa dlouhodoběji velký problém. Zataženější projev (byť ne tak pasivní jako obvykle) ji stál plnotučné vítězství i tentokrát. „Nemyslím, že je to v hlavě. Je to prostě hra,“ pokrčil rameny asistent Jiří Horáček.

Domácí nakonec byli šťastní, že obránce Filip Král trefil po Pospíšilově dokonalé přihrávce odkrytou libereckou klec. Dva body ale můžou být pro Zábranského partu málo. Měla na dosah tři. „Velká škoda,“ připustil Horáček.

Bílí Tygři si minimálně bod zasloužili

Po ataku beka Luka Witkowského na brankáře Petra Kváču po promarněném přečíslení šli domácí namísto do vedení 3:1 do oslabení, což se jim vymstilo. Hosté odvolali gólmana a zdvojnásobili početní výhodu. Na ledě se to hned promítlo, neboť Radan Lenc měl prostor parádně zacílit ke vzdálenější tyči. Do konce základní hrací doby scházelo minutu a šestadvacet sekund.

Na rovinu, Bílí Tygři si minimálně bod zasloužili. Jezdilo jim to, byli dotěrní, nepříjemní v útočném pásmu, vyslali na bránu i mimo více puků. Na Leinův povedený bekhend z poslední minuty první třetiny, který posvětilo až video, reagoval nenápadným „pašerákem“ Filip Jansa, jehož střela proklouzla Eugenu Rabčanovi mezi betony do sítě.

Pak přišly dva velké momenty brněnského kapitána Jakuba Fleka. Dvakrát během čtyř minut ujel obraně a frčel sám na Kváču. Nejdřív skvostně zvedl puk pod horní tyč, ve druhém případě napálil konstrukci branky. Kdyby proměnil oba úniky, asi by bylo rozhodnuto.

Kdo rozhoduje o nasazení gólmanů?

Takhle se Severočeši udrželi ve hře o body až do konce a jeden si ve finále odvezli. „Bylo to pro nás extrémně těžké. Kometa se cítila komfortněji, byla ve vedení. My jsme na konci s vypětím sil vyrovnali, bod bereme, i když nás prodloužení mrzí. Mohli jsme mít bodů i víc,“ uvedl trenér hostů Jiří Kudrna.

V brněnské brance byl Slovák Rabčan. Kdo o nasazení gólmanů rozhoduje? „Tohle mají pevně v rukou trenér brankářů s hlavním trenérem,“ ukázal Horáček na Jana Švaříčka s Liborem Zábranským. Aktuálně se v zápasech točí Aleš Stezka s Rabčanem, zatímco talent Jan Kavan naskakuje v Maxa lize za Zubry z Přerova.

Střeleckou fazonu chytl finský centr Robert Leino. Dal už šest gólů, nejvíc z týmu. „Začátek v novém prostředí nebyl nejlepší, chce to čas. Každým dnem se to zlepšuje. Snažím se střílet a teď to tam padá. Ale nejsem typický střelec,“ popsal své první měsíce v české extralize. V aklimatizaci mu pomáhá krajan Arttu Ilomäki a jeho rodina. „Je to náš soused,“ usmál se zkušený útočník, který nemá v oblibě český národní nápoj. „Nejsem pivař,“ přiznal.

KonecLIVE Po prodl.
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary11700428:1921
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno11331430:3116
10Liberec11403431:3215
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice11202727:418
14Olomouc121101019:455
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