Ščotkova reakce na přestup z Komety do Pardubic: Byl to fičák! Měl jsem jisté tušení
Vrátil se na známé místo. Obránce Jan Ščotka po výměně z Komety do Pardubic za Tomáše Vondráčka našel v kabině spoustu známých. „Hrál jsem s ním před osmi lety. Zavzpomínali jsme, že se kruh uzavírá, a dobří holubi se vracejí. Bude přínosem,“ řekl k nové akvizici ofenzivní lídr Dynama David Tomášek. I obnovená spolupráce stála za nedělní výhrou 4:1 v Olomouci. Co čeká sám Ščotka od působení na adrese, kde strávil čtyři ročníky? A jak se jeho přesun zrodil?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Nakolik jste si ulevil, že pardubická mise začíná rovnou vítězně?
„Skvělá výhra. Člověk přece jen přechází do takového kolosu s pokorou a respektem ke městu, klubu i klukům. Jsem rád, že to nevyšlo a vyhráli jsme.“
Nadřeli jste se vůbec proti poslednímu týmu tabulky?
„Určitě ano, Olomouc měla taky spoustu šancí. Je ale vidět, že kluci v Pardubicích mají klid v zakončení, když se do něj dostanou, umí se trefit. Třeba se to ještě naučím!“ (směje se)
Všichni jsou fajn, ochotní pracovat
Jak jste se tedy osobně cítil zpátky v červenobílé?
„Ze začátku to bylo těžší v tom, že jsem vynechal poslední dva zápasy v Brně. Trvá, než se do tempa dostanete. Potom jsem se ale rozdýchal, bylo to lepší. Musím říct, že Willík chytal skvěle. Dali jsme pak góly, to je to hlavní.“
Platí, že se nemusíte dlouho seznamovat?
„Určitě. Díval jsem se už předem, že skoro všechny kluky z Česka nějak znám, jenom cizince jsem musel trošku poznat. Všichni jsou fajn, ochotní pracovat, což je nejdůležitější.“
Jak se tedy seběhl váš přestup?
„Je to fičák. Jste v Brně, druhý den už se musíte hlásit v Pardubicích. Jsem za to rád, ne každému se poštěstí hrát za Dynamo. Kluci z Brna mi samozřejmě už teď chybí, třeba Flíček (Flek), ale nejen on. Takový je hokej a obecně sport. Budu makat a pracovat pro Pardubice, ať to dotáhneme co nejdál.“
Nechci přímo říct, že umím počítat, ale...
Šlo z části o vaší iniciativu?
„Těžko říct. Nechci přímo říct, že umím počítat, ale tak nějak jsme v Brně věděli, že nás tam je jako obránců moc. Měl jsem tušení, že by to mohlo padnout na mě, stalo se. A jak říkám, udělám teď všechno pro to, ať jsou Pardubice úspěšné.“
Jsou také asi dost jiné, než když jste z klubu před osmi lety odcházel.
„Obměnilo se toho spoustu. Z kluků zůstal asi jenom Poula (Poulíček), což je super, jak se tady jako odchovanec drží. Hraje skvěle, jsem za něj hrozně rád. Je to v něčem jiné. Předtím jsme nehráli tak nahoře, naopak spíš dole, ale i na ty roky vzpomínám v dobrém. Pardubice jsem si oblíbil už tehdy. Byl jsem mladý kluk, taky jsem dělal vylomeniny. Ale teď se vracím jako dospělý muž s větším rozumem.“
Vnímáte to tak, že i po výměně pořád bojuje o vlastní triko?
„Je to tak. Stejné to bylo v Kometě. Musíte si místo vybojovat. Když chcete vyhrávat, zdravá konkurence musí být. A vrátím se na začátek: beru to s pokorou, respektem k týmu. Je potřeba pracovat den po dni.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž