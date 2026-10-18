Ouuu! Pavlát na konci spasil Kladno, zářil Ojamäki. Musíš střílet, popsal Fin
Kdepak, navázat na poslední výhry s Vítkovicemi a Libercem se Motoru nepodařilo, bylo to Kladno, které se po dvou porážkách v řadě muselo nahodit a na jihu Čech mu to vyšlo. Osmý tým byl ve 12. kole extraligy na ledě pátého lepší, nebezpečnější. Rychlí, aktivní Rytíři odvezli zasloužený triumf 3:2. Ale málem se jim vymstil zlý závěr a děkovali Dominiku Pavlátovi za zákrok večera v posledních sekundách.
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Zdálo se být hotovo, hráči Motoru působili poraženě. Když však v čase 57:36 Nick Olesen u tyčky snížil na 2:3, šlo cítit, že se domácí ještě porvou o nastavení. Ve finální mele Olesenova zadovka vybídla Róberta Lantošiho k dorovnání, slovenský borec pálil hned z první, ale Pavlát se stihl výtečně přesunout a kotouč odrazil. Bravurní počin a razítko na tři body, za nimiž si Kladno šlo.
Dostali jsme nervozitu na hokejky
Pokud se mohou Budějovičtí na něco extra spolehnout, jsou to vstupy do zápasu. V prvních třetinách patří mezi nejlepší extraligové soubory, z jedenácti pustili jednu jedinou Karlovým Varům. A až teď Kladnu v poměru 1:2. Právě úvodní část udala ráz dalším minutám. „Kdybychom v první třetině proměnili dvě přečíslení, uklidnili bychom se. Místo toho jsme dostali nervozitu na hokejky,“ vypozoroval trenér Valdemar Jiruš.
Dalo se čekat, že Kladno na jihu zabere. Muselo, potřebovalo. Po porážkách ve Varech (1:3) a v pátek doma s Kometou (1:2) se do zázemí týmu vloudila nemalá nespokojenost. Šéf týmu Tomáš Plekanec upozorňoval na časté a soupeři potrestané úniky hráčů ze systémové šablony.
V Budějovicích se hráčská disciplína výrazně zvedla, Rytíři znovu zformulovali účinný jednoduchý hokej v tempu a s důrazem. Díky tomu si vybojovávali přesilové hry, nakonec jich bylo pět a ze dvou dokázali udeřit. Pravdivé klišé o nutnosti pomáhat si góly v početní převaze opět platila.
O dva góly se postaral pohotový Niko Ojamäki. „Cítil jsem se skvěle, celá naše formace zahrála opravdu dobře. Máme za sebou spoustu zápasů, které končily rozdílem jediného gólu, a je důležité z nich alespoň něco vytěžit. Teď jsme získali plný počet bodů, což je super,“ radoval se Fin.
Na odstranění chyb pracujeme
K tomu ještě hosté pálili řadu kvalitních příležitostí. Proti byla špatná muška nebo spolehlivý 20letý gólman Matyáš Mařík. „Odehráli jsme slušný zápas, potřebovali jsme to a pro nás jde o strašně důležité body. Až na pár chyb jsme to odehráli dobře. Na odstranění chyb pracujeme, doufám, že se budeme dál zlepšovat a sbírat body,“ přál si Plekanec, pravá ruka kouče Radima Rulíka.
Ojamäki to vidí podobně jako vládci střídačky. „Myslím, že máme hru momentálně velmi dobře pod kontrolou. Jde spíš jen o drobné úpravy podle toho, proti komu zrovna hrajeme, ale jinak hrajeme pořád svou hru,“ těší Ojamäkiho.
Finský šikula se trefil v sezoně už šestkrát. Při deseti utkáních výborný průměr. Jak zní jeho recept? „Někdy prostě vystřelíš a puk skončí v bráně. Musíš si věřit, střílet, střílet a zase střílet. Když to tam zkrátka pošleš, občas to tam spadne,“ usmíval se.
Jihočeši až v šestém duelu na vlastním stadionu poprvé nebrali ani bod. „Pro nás je to ztráta. Málo jsme se prosadili ve hře pět na pět, byli jsme málo nebezpeční a zápas se nakonec lámal v přesilovkách,“ připomněl Jiruš čtyřminutovou marnost mezi 53. a 58. minutou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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