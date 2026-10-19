Zlé zprávy z Pardubic: Červenka se hned tak nevrátí, co se mu stalo? Sedlák bude měsíce mimo
Zlé zprávy pro Dynamo, pozitivní pro jejich soupeře v hokejové extralize. Pardubicím se zcela rozpadla elitní ofenzivní formace, kterou zajišťovalo sehrané duo mistrů světa Roman Červenka – Lukáš Sedlák. Východočeši musí vytvořit náhradní plán na nejbližší období, kam vedle ligových bitev zapadá i osmifinále play off Ligy mistrů s finskou Saipou (11. a 18. listopadu). Jak to vypadá?
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Mazák Roman Červenka nedorazil na nedělní duel do Olomouce, podle informací iSport.cz utrpěl zranění při tréninku po ráně kotoučem. Mělo jít o velkou smůlu, střela byla tečovaná, měnila směr a ve finále trefila Červenku do vrchní části těla.
Odhad absence? Podle vyjádření klubu dva až čtyři týdny. Nejproduktivnější hráč soutěže měl sezonu skvěle rozehranou, bodoval ve všech jedenácti partiích, v nichž zapsal bilanci 5+14. Jeho útok na 80 sezonních bodů je tak pasé.
Výrazně horší je situace okolo kapitána Lukáše Sedláka, jenž nedohrál minulý týden duel ve Vítkovicích, následně dostal berle a jeho návrat do sestavy by se měl uskutečnit až někdy v půlce ledna, tedy po tříměsíční pauze.
Dynamu nyní schází šest útočníků
Lehká zranění v horní části těla kurýrují Miloš Kelemen a Vladimír Sobotka. K zápasům by se měli oba zkušení útočníci vrátit brzy, možná už v pátek.
Celkově Dynamu nyní schází šest útočníků, na povoláváky se mohou těšit hráči z úspěšné prvoligové rezervy. Ostatně, v neděli na Hané už áčko jejich služby bohatě využilo. „Díky nastavení fungování našeho béčka jsme zvládli i náročné utkání v Olomouci a znovu jsme si potvrdili, že v rámci organizace Dynama jdeme správnou cestou,“ řekl k aktuální situaci Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama.
Na ledě je zpět už také Jakub Lauko, kterého trápilo zranění kolene. Ten do sezony naskočil poprvé 4. října v duelu se Spartou, stihl však jen šest minut hokeje a opět se musel odebrat z ledu.
Kaut na letošní premiérový start čeká
Dynamo zároveň doufá v brzký comeback Martina Kauta, 27letý střelec do ročníku ještě nenastoupil a na ostrou premiéru čeká. „Velká marodka je velmi pravděpodobně způsobena náročným programem, který jsme v posledních týdnech měli. Věříme, že se s aktuální marodkou dokážeme popasovat a to i díky skvělé spolupráci s B týmem, který nám hodně pomáhá,“ dodal Sýkora.
Tým kouče Filipa Pešána se v pátek představí v Kladně, v neděli přijde na řadu derby v Hradci Králové. Doma se Dynamo ukáže následně v úterý 27. října v rámci slavnostního duelu s Litvínovem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž