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Zlé zprávy z Pardubic: Červenka se hned tak nevrátí, co se mu stalo? Sedlák bude měsíce mimo

Roman Červenka slaví gól s Lukášem Sedlákem
Roman Červenka slaví gól s Lukášem SedlákemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Roman Červenka v akci proti Spartě
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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Zlé zprávy pro Dynamo, pozitivní pro jejich soupeře v hokejové extralize. Pardubicím se zcela rozpadla elitní ofenzivní formace, kterou zajišťovalo sehrané duo mistrů světa Roman Červenka – Lukáš Sedlák. Východočeši musí vytvořit náhradní plán na nejbližší období, kam vedle ligových bitev zapadá i osmifinále play off Ligy mistrů s finskou Saipou (11. a 18. listopadu). Jak to vypadá?

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Mazák Roman Červenka nedorazil na nedělní duel do Olomouce, podle informací iSport.cz utrpěl zranění při tréninku po ráně kotoučem. Mělo jít o velkou smůlu, střela byla tečovaná, měnila směr a ve finále trefila Červenku do vrchní části těla.

Odhad absence? Podle vyjádření klubu dva až čtyři týdny. Nejproduktivnější hráč soutěže měl sezonu skvěle rozehranou, bodoval ve všech jedenácti partiích, v nichž zapsal bilanci 5+14. Jeho útok na 80 sezonních bodů je tak pasé.

Výrazně horší je situace okolo kapitána Lukáše Sedláka, jenž nedohrál minulý týden duel ve Vítkovicích, následně dostal berle a jeho návrat do sestavy by se měl uskutečnit až někdy v půlce ledna, tedy po tříměsíční pauze.

Dynamu nyní schází šest útočníků

Lehká zranění v horní části těla kurýrují Miloš Kelemen a Vladimír Sobotka. K zápasům by se měli oba zkušení útočníci vrátit brzy, možná už v pátek.

Celkově Dynamu nyní schází šest útočníků, na povoláváky se mohou těšit hráči z úspěšné prvoligové rezervy. Ostatně, v neděli na Hané už áčko jejich služby bohatě využilo. „Díky nastavení fungování našeho béčka jsme zvládli i náročné utkání v Olomouci a znovu jsme si potvrdili, že v rámci organizace Dynama jdeme správnou cestou,“ řekl k aktuální situaci Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama.

Na ledě je zpět už také Jakub Lauko, kterého trápilo zranění kolene. Ten do sezony naskočil poprvé 4. října v duelu se Spartou, stihl však jen šest minut hokeje a opět se musel odebrat z ledu.

Kaut na letošní premiérový start čeká

Dynamo zároveň doufá v brzký comeback Martina Kauta, 27letý střelec do ročníku ještě nenastoupil a na ostrou premiéru čeká. „Velká marodka je velmi pravděpodobně způsobena náročným programem, který jsme v posledních týdnech měli. Věříme, že se s aktuální marodkou dokážeme popasovat a to i díky skvělé spolupráci s B týmem, který nám hodně pomáhá,“ dodal Sýkora.

Tým kouče Filipa Pešána se v pátek představí v Kladně, v neděli přijde na řadu derby v Hradci Králové. Doma se Dynamo ukáže následně v úterý 27. října v rámci slavnostního duelu s Litvínovem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary11700428:1921
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno11331430:3116
10Liberec11403431:3215
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice11202727:418
14Olomouc121101019:455
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