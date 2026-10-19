Zimák ŽIVĚ: Měl jít Růžička na Spartě ven? Ščotka v Pardubicích, Frodlův konflikt
Byl to moment, který rozdělil hokejové tábory v Česku vedví. Třinecký fantom Martin Růžička, který ve 40 letech nasbíral za 12 zápasů už 16 bodů (4+12), ve třetí třetině šlágru na Spartě atakoval krosčekem Pavla Kousala. Zákrok se nepískal, přičemž Oceláři záhy rozhodli. Nejen bitva extraligových kolosů je tématem pondělního živého vysílání podcastu Zimák ve složení Jaroslav Bednář, Miroslav Horák a Patrik Czepiec. Došlo třeba také na marodku Pardubic nebo netradiční konflikt gólmanů v zápase Litvínov – Karlovy Vary.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10
Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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