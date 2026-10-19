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Zimák ŽIVĚ: Měl jít Růžička na Spartě ven? Ščotka v Pardubicích, Frodlův konflikt

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Měl jít Růžička na Spartě ven? Ščotka v Pardubicích, Frodlův konflikt | Zimák ŽIVĚ • Zdroj: isport.tv
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Byl to moment, který rozdělil hokejové tábory v Česku vedví. Třinecký fantom Martin Růžička, který ve 40 letech nasbíral za 12 zápasů už 16 bodů (4+12), ve třetí třetině šlágru na Spartě atakoval krosčekem Pavla Kousala. Zákrok se nepískal, přičemž Oceláři záhy rozhodli. Nejen bitva extraligových kolosů je tématem pondělního živého vysílání podcastu Zimák ve složení Jaroslav Bednář, Miroslav Horák a Patrik Czepiec. Došlo třeba také na marodku Pardubic nebo netradiční konflikt gólmanů v zápase Litvínov – Karlovy Vary.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary12710430:2023
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno12332431:3317
10Liberec12404433:3516
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice12212730:4310
14Olomouc121101019:455
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