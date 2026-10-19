Nestárnoucí fenomén a jeho mantra: Mám to rád. Růžičku chválí i Bednář: Asi tím účesem!
Vydolovat z něj pár slov o tom, jak je rád, že se mu daří? To spíš přemluvíte Monu Lisu, aby zavřela oči. Z třineckého kapitána Martina Růžičky nic nedostanete. Odpověď hned stočí k týmu: „Mám skvělé spoluhráče a tak nějak to je.“ V posledních 6 zápasech získal 10 bodů (3+7). Když odcházel po rozhovoru do kabiny, pousmál se: „Sorry, ale znáte mě.“ V prosinci mu bude 41, ale zůstává svůj. Právě tohle jeho nastavení vysvětluje, proč už má ve sbírce sedm extraligových titulů.
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Podle narostlých vlasů a vousů byste možná na chvilku zaváhali, jestli je to on. Ale podle hokejového rukopisu se plést nemůžete. Ne, že nestárne. Ale podle toho, jak mu to aktuálně jezdí, to vypadá, že dokonce mládne.
„S tím novým účesem mu to zase jde,“ říká v nadsázce někdejší útočník Jaroslav Bednář. „Ale teď vážně – musím ho fakt pochválit, hraje výborně. Na ten jeho věk, paráda,“ dodává expert pořadu Zimák, který sám hrával do pokročilého věku. Takže dobře ví, co znamená se takhle držet v top formě.
Růžička zařídil při nedělním šlágru v O2 areně v duelu se Spartou úvodní gól hostů, který pro něj byl čtvrtý v sezoně. Třinec jako správný lídr dostal do vedení a extraligový válec přidal další vítězství. Jedenácté z dvanácti utkání.
Na vlně úspěchu se veze i extraligový veterán, jenž v posledních šesti utkáních posbíral 10 bodů (3+7). Celkově už jich v sezoně má 16 (4+12) ve dvanácti utkáních. Na čtyřicátníka slušné, ne?
Trenér: Na prvním místě má tým
„Sebe nechci řešit,“ s díky odmítl novinářskou pobídku, aby se pochválil. Nezlomil ho ani další dotaz, Růžička si jel pořád to své… Mluvil o týmu. Což je přesně to, co ho vystihuje. „Nechce se mu o sobě mluvit, protože to má nastavené tak, že je na prvním místě mužstvo. Podle toho se chová on i všichni ostatní v kabině,“ uvedl po vítězství na Spartě třinecký asistent Jiří Raszka.
„Sezonu začal výborně, má skvělý pohyb. Určitě mu sedla spolupráce s Danem Voženílkem,“ dodal kouč.
Právě faktor Voženílek je důležitý. Na ledě tenhle univerzál, jenž umí bořit i tvořit, odvede spoustu práce. „Ten pomáhá hodně. Je skvělý, ten by pomohl komukoliv. Prostě skvělý hráč,“ dává mu kredit i sám Růžička, jenž je duší třinecké kabiny.
Muž, který spolu s dalšími veterány před lety vybudoval klubovou kulturu, která z Ocelářů udělala mašinu na tituly. U žádného z nich nechyběl právě osvědčený extraligový kanonýr, jenž v elitní lize odehrál už 1023 zápasů a získal 835 bodů (373+462). Drží několik střeleckých primátů, ale i tak nepolevuje. Nikdo v historii play off nezískal víc bodů než on: 137 (64+73) ve 193 utkáních.
Když ho na ledě vidíte, máte přitom pocit, že hraje první sezonu a bojuje o místo. Jak se sráží i bruslí. Přitom v extralize už má za sebou 18 ročníků a sedm titulů (jeden se Spartou, šest s Oceláři).
Čím to?
„Mám to prostě rád,“ reaguje Růžička. Takže nejdůležitější roli hraje láska k hokeji? „Asi jo. Člověk musí mít rád to, co dělá. V tom případě ho to všeobecně baví. Máme skvělou partu v kabině. Žijeme jeden pro druhého, snažíme se neustále pracovat,“ popisuje muž, jenž se čtyřikrát stal nejlepším střelcem play off.
I mladí už poznávají, jak to chodí
Na první pohled to zní jako fráze. Ale právě v tom je kouzlo nejen jeho, ale celých třineckých Ocelářů. Ne nadarmo se označují jako Familia. Poslední dvě sezony se museli obejít bez titulu, ale skvělý vstup do sezony jasně ukazuje, že je trůn opět láká.
V kabině ani po výtečném startu nehrozí uspokojení. Právě Růžička se o to postará. Nikomu nedovolí, aby se vezl na vlně euforie. „Občas do toho člověk musí píchnout, ale moc ne. Myslím si, že všichni jsou tady dobře nastavení. Jak mladí, tak starší. Hlavně mladí už poznávají, jak to tady funguje. Doufám, že to bude pokračovat,“ hlásí 40letý útočník.
Mluví o vnitřním nastavení organizace, která dlouhodobě okupuje čelo extraligy. Růžička převzal kapitánské céčko po Petru Vránovi.
Také ostatní pro Růžičku mají slova chvály. „Kapitán, legenda. V šatně má rozhodující slovo. Může radit nám, ale i mladším klukům. Je super, že pokud přijdou hráči z juniorky nebo z dorostu, mohou se od něj učit. Nic lepšího si nemůžou přát,“ říká o něm Voženílek, aktuálně jeho pravá ruka v úspěšné formaci. Tu výborně doplňuje Miloš Roman.
Právě to, že se daří celému mužstvu, je i pro Růžičku to podstatné. Když na tohle téma dostane otázku, vrátí se do svého módu, kdy mluví výhradně o mužstvu. „Nejdůležitější je, že se nám daří. Člověk může mít body, ale když se nedaří týmu, tak si myslím, že by upřímně neměl být šťastný,“ vypočítává duše Ocelářů.
On je spokojený pouze v případě, kdy šlape celá jejich Familia.
Růžička v sezoně
- Zápasy: 12
- Body: 16 (4+12)
- Průměrný čas na ledě: 17:09
- Střely: 26
- Body v přesilovce: 6
- Plus/minus: +9
- Trestné minuty: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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