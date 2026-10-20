VYSVĚDČENÍ po měsíci extraligy: Třinec září, Olomouci se vrací silná slova. Kdo chybí Spartě?
Extraliga si odškrtla první měsíc sezony, a jak už to bývá, najdete víc nespokojených týmů než druhých. Má to logiku, do první šestky chce aspoň deset týmů a zbytek minimálně do předkola. Z velkých favoritů se pokaždé někdo ocitne níž či o dost níž, než plánoval. Ale najdou se i celky, které si jedou svoje a pěkně zlobí. Deník Sport přináší školní vysvědčení za vstup do nového ročníku. Kdo se doma nemusí doučovat, který tým potřebuje biflovat a kdo je na propadnutí?
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OCELÁŘI TŘINEC
- 1. místo, 34 bodů, 54:24
známka: 1*
Od plné kořisti po 12 zápasech je v Pardubicích dělilo 16 sekund. I tak Oceláři stanovili rekordní start v podobě devíti výher v řadě. Mužstvo s totožnou bilancí 4+12 táhnou osvědčení veteráni Libor Hudáček (36 let) a Martin Růžička (40), který působí jako znovuzrozený. Nejvyšší známky sbírá líbivý, ofenzivní styl trenéra Borise Žabky. Rozdíl ve skóre +30 vytvořily zejména debakly Olomouce (9:0) a Vítkovic (8:2). Třinec mimo ně nabídl všechny možné způsoby, jak vyhrát – od náročných obratů ze skóre 2:5 proti Kometě až po trpělivě vydřené skalpy, jakým byl ten poslední na Spartě (2:1). Nastavení všech jedinců je namířené týmově, v tomto směru si klub zachovává vzácnou mentalitu. A ta nese výsledky i famózní individuální počiny. Třeba dvacetiletý Matěj Kubiesa buší na dveře od kabiny nároďáku.
94
Tolik procent ze všech dostupných bodů získal během dvanácti utkání Třinec, lídr extraligy.
DYNAMO PARDUBICE
- 2. místo, 29 bodů, 51:32
známka: 1-
Minusové znaménko zůstává jako pozůstatek nevalného vstupu do ročníku, před nímž se na všech frontách řešilo, jak se nové hvězdné přírůstky porovnají do ofenzivních složek a kdo přetlak veskrze ambiciózních útočníků odnese. Porodní bolesti trvaly čtyři zápasy, po nichž se zasáhlo umně do sestavy, stroj se rozjel a motor začal melodicky bublat jako mustang Františka Koudelky cestou na Konopiště. Výsledkem je osm výher v řadě, včetně skládek Třince (5:4p) či Sparty (6:4), jako efektní bonus se skví využívání přesilovek v každém dosavadním duelu a celková úspěšnost kolem 35 procent. To bylo, nyní totiž přichází druhá fáze fungování bez zraněné elity Romana Červenky a Lukáše Sedláka. Speciální týmy dostanou jiné schéma a obsazení, více prostoru získají další hráči. Tlak produktivity půjde na jiné, což je pro trenéry malé štěstí v neštěstí.
11
Speciální brigády přinesly 11 gólů do plusu při 16 vstřelených v přesilovce a 5 inkasovaných v oslabení. Konkurent z Třince je na 7 plusových gólech (13/6).
ENERGIE BYD KARLOVY VARY
- 3. místo, 21 bodů, 28:19
známka: 2
Začali tam, kde minulou sezonu skončili. V Karlových Varech nechali útok beze změny, zásadně překopali obranu, pořád přitom dokážou hrát účelný hokej a sbírat body. Na nich má obrovský podíl brankář Dominik Frodl. Až při devátém startu inkasoval víc než jeden gól za utkání a kraluje gólmanským statistikám. Nebýt jeho, Energie by byla níž. Za 11 zápasů inkasovala jen 19krát a je v tomto ohledu nejlepší napříč soutěží. V nastřílených gólech jsou ale svěřenci Pavla Patery až desátí. Tým táhnou útočníci z druhé a třetí lajny, přidat musí tradiční lídři Jiří Černoch (3+2) a Ondřej Beránek (2+2). Do horních pater tabulky dostal Západočechy funkční systém, kvalitní defenziva a Frodl. Hodně za očekáváním naopak zůstává hra v početní výhodě, z níž dala Energie jen pět branek.
97,3 %
Taková je úspěšnost zákroků brankáře Dominika Frodla. Nebýt jeho, Energie by měla v tabulce méně bodů.
MOUNTFIELD HK
- 4. místo, 19 bodů, 35:31
známka: 2
Tahle hradecká kočka má mnohem víc než devět životů. Pro fanoušky je důležité vědět, že rok co rok se Martincova armáda prokouše do play off. Po přechodu z Budějovic pod Bílou věž v roce 2013 se tak stalo pokaždé a na stejný počin zadělal Mountfield i letos. Na jednu stranu úctyhodné, na tu druhou nelze nevidět, že stabilní klus začal místní příznivce paradoxně poněkud unavovat a návštěvnost mívá klesající úroveň. Cítíte, že Hradec potřebuje hřmotný impuls v podobě nové arény, což je však běh na dlouhou trať. Jisté je jen jedno. Až se otevře, na střídačce bude stát Tomáš Martinec. V jeho notesu jako obvykle najdete mraky vad a nedostatků na kráse, například předbrankový prostor a hodně vyloučení je dlouhodobé téma, ale k mání je i jeden veskrze pozitivní element. Úspěšnost přesilovek přes 24 procent v klubu nepamatují. Tak jen vydržet. Pak z toho může být i víc než čtvrtfinálová klasika.
2+8
Takový výkaz po 12 utkáních najdete u dánského beka Anderse Kocha, nejproduktivnějšího hráče týmu.
ŠKODA PLZEŇ
- 6. místo, 18 bodů, 31:29
známka: 2-
V nedělním duelu padlo ze hry 10 gólů. Škodovka udolala Vítkovice až v nájezdech, ačkoli vedla o dvě branky. Spartě dala dvě, obě však nebyly uznány. Takže za nula. I proto, že Indiáni nedokázali využít sedm přesilových her. V nich patří v extralize do slabší poloviny, spalují dost šancí. Na druhou stranu vyrostla a zkvalitnila plzeňská defenziva. Nick Malík patří znovu mezi brankářskou špičku. Trenér Josef Jandač po operaci achillovky vede tým z povzdálí, ze střídačky koučují jeho asistenti. Na projevu Západočechů, kdy je obrana na prvním místě, se nic nezměnilo, znovu mají blízko k elitní čtyřce. V CHL neztratili jako třetí tým v historii ani bod. Je trochu paradox, že v okleštěné sestavě si proti evropské elitě vedli líp než v plné palbě v české soutěži.
7
Tolik výher z 11 představení má na kontě Nick Malík, z dalších brankářů to samé předvedli už jen Frodl (9 zápasů) a třinecký Kacetl (8).
BANES MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
- 5. místo, 19 bodů, 32:35
známka: 2-
Není velkým tajemstvím, že nový sportovní manažer Václav Nedorost mění za pochodu tým k obrazu svému. Hráče, kteří se dovedou umně mazlit s pukem a vykonat gólovou potřebu, vítá, ale nikoli přehršel a na úkor tvrdě pracujících obousměrných hokejistů. Když to Motoru sedne, vidíte odfárané představení, jen nepřijde vždy. Petrovického svěřenci si aktivním pojetím vyžádali 51 přesilových her, nejvíc ze všech týmů. Je to trochu schovaná, ovšem důležitá a leccos naznačující položka. K dobudování je obrana, na extraligové poměry příliš průchozí či málo mobilní. V průměru na gólmany Motoru projde přes 32 střel na zápas, horší je jen Kometa a Mladá Boleslav. Přes to všechno Motor vystartoval slibně.
4+7
Tolik gólů a nahrávek dosud zapsal Jan Štencel, nejproduktivnější bek celé extraligy.
RYTÍŘI KLADNO
- 7. místo, 18 bodů, 33:36
známka: 3
Pod vedením Radima Rulíka odstartovali slibně. První tři zápasy znamenaly tři výhry a bodovat dokázali Rytíři čtyřikrát v řadě. Pak se ukázaly nedostatky. V aktivní hře Kladna se pořád objevují individuální chyby, které stojí body. Stalo se tak proti Plzni, Olomouci i Karlovým Varům. Bývalý reprezentační štáb trenérů nutně potřebuje vyztužit domácí pevnost. Zatímco venku urvali Rytíři čtyři výhry, doma se radovali jen dvakrát. Potenciál ale mužstvo má. Září zahraniční tahouni Niko Ojamäki (6+4) s Danielem Audettem (2+8), daří se i Jakubovi Konečnému (4+5) a Filipu Přikrylovi (2+7). Jiní musí přidat, nejvíc za očekáváním zůstává Marcel Marcel. Po 12 zápasech je bez kanadského bodu a ve statistice účasti na ledě má hrozivou hodnotu -8. Brankáři střídají lepší a horší zápasy.
7
Pouze tolik bodů zatím získalo Kladno na domácím ledě. Jednou vyhrálo v základní hrací době, jednou na nájezdy a dvakrát bralo bod.
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
- 10. místo, 15 bodů, 31:32
známka: 3
Pokud dnes Tygři tříbodově vybrakují Vítkovice, poskočí na šestou příčku a hned se na jejich fungování budete dívat jinak. Desátá figura v našlapaném středu lehce mate, Severočeši mají o zápas méně než drtivá většina ostatních. Po dietním začátku se Tygři postupně zvedají, vracejí ke své hře z minulého ročníku, v němž patřili mezi skokany roku. Ale pořád to není na bití se v prsa, že vše špatné odvál čas. Dostat se do elitní šestky bude tvrdá dřina, bez skvělých výkonů gólmanů a ofenzivní podpory od všech hráčů to nepůjde. Liberec je navíc úzký v kádru a představa, že někdo z trojice Lenc, Rychlovský, Galvas lehne, musí představitele klubu budit ze spaní. Tým potřebuje vylepšit oslabení, úspěšnost 73 procent patří k horším v lize.
35
Až na tolikátém místě extraligové produktivity najdete nejlepšího libereckého hráče – Jakuba Rychlovského (5+3).
KOMETA BRNO
- 9. místo, 16 bodů, skóre 30:31
známka: 3-
Brno tradičně rozjelo sezonu rozpačitě. Výkonnost týmu je kolísavá, sestava nestabilní. Hledají se v něm lídři Jakub Flek a Kristián Pospíšil, trápí se Tomáš Zohorna i Michal Kunc, v útlumu byl Filip Král. Vysněný bek Stanislav Svozil odehrál po návratu ze zámoří dva zápasy a už je v Litvínově. Reprezentant Jan Ščotka byl před pár dny nečekaně vyměněn do Pardubic za Tomáše Vondráčka. Byť majitel a už zase hlavní trenér Libor Zábranský najal na přesilovky bývalého skvělého útočníka Martina Erata, početní výhody má Kometa nejhorší v celé soutěži. Pozitiva? Ukázalo se, že slovenský brankář Eugen Rabčan má extraligovou úroveň a může tlačit na dosavadní jedničku Aleše Stezku. Chytil se také finský útočník Robert Leino, s 12 body nejproduktivnější hráč týmu. Kometa vyhrála tři z posledních čtyř partií a postupně snad nachází svou identitu.
6
Tolik gólů má na svém kontě finský centr Robert Leino, nejlepší střelec týmu.
SPARTA PRAHA
- 8. místo, 17 bodů, skóre 34:30
známka: 3-
Vstup do sezony vypadal děsně. Až v 11. kole vyhrála Sparta druhý zápas po sobě. Tým si zvykal na systém nového trenéra, pár jedinců potřebovalo probudit. Gigant se zlepšuje v obraně, má nejlepší oslabení. Drželi ho i brankáři. V Praze chodí největší návštěvy, naposledy přes 14 tisíc. Doma však Sparta ztratila čtyři ze šesti zápasů, byť tři jen těsně. Útok táhne první brázda v čele s Filipem Chlapíkem, se 14 asistencemi nejlepším nahrávačem vedle Romana Červenky. Většina střelců se však stále hledá, přesilovkami si Pražané taky moc nepomohli. Momentálně nejlepší bek Ronald Knot umí rozehrát i vystřelit, ale na modré chybí pěst typu Aarona Irvinga v jeho nejlepších časech. Na výměnu má Sparta koho nabídnout, těžko se však shání hráč, který by mohl výrazně pomoci.
90,9
Tolik procent úspěšnosti oslabení má pražský tým. V tomto ohledu si vede nejlíp v extralize. Z posledních šestnácti neinkasoval.
VERVA LITVÍNOV
- 11. místo, 15 bodů, 28:33
známka: 3-
Z mužstva sálá odhodlání. Robert Reichel se svým štábem dokáže hráče připravit a nabudit. Verva předvádí bruslivý, agresivní hokej. Pár bodů navíc jí však proteklo. Buď se Litvínov neprosadil v zakončení a zápas pak ztratil, nebo selhal v závěru. Po měsících nejistoty se klub stabilizoval a posílil. David Kämpf se stal vedle Ondřeje Kašeho příkladným tahounem týmu a lídrem kabiny. Z extraligových útočníků tráví na ledě nejvíc času. Po letech v obranářské roli v NHL zase předvádí, jak skvělý je centr. Janis Jaks přidal údernost od modré čáry. Ve Stanislavu Svozilovi, jenž přišel z Brna, našla Cheza obránce se zajímavým potenciálem. Stále však stojí a padá především s první lajnou. Prosazovat se opět začal Petr Koblasa, je však potřeba, aby produktivitou přispívali i jiní.
5
Tolik gólů dal za Litvínov ve dvanácti zápasech David Kämpf. Je nejlepším střelcem mužstva.
BK MLADÁ MBOLESLAV
- 12. místo, 12 bodů, 27:42
známka: 4
Do sezony vstoupili solidně, hned ve třetím kole vyhráli za tři body na ledě Sparty. Pak ale Boleslav naskočila na šňůru šesti porážek a propadla se tabulkou dolů. Ke vzedmutí přispěl příchod Tomáše Hyky (2+2), který pozvedl chabou produktivitu Bruslařů – 27 nastřílených branek je druhý nejhorší počin v extralize, o produktivitu se navíc zásadně starají hráči, od nichž se to tolik nečeká. Nejproduktivnější je Felikss Gavars (4+6), druhé místo patří Matěji Gardoňovi (3+4) a až pak následuje prověřený Petr Zámorský (1+5). Víc se čekalo od Radka Koblížka (2+1), Dávida Grígera (1+1) i Tomáše Fořta (0+1). Pozitivem jsou výkony obou brankářů, kteří drží, i když čelí největšímu počtu střel napříč soutěží. Kdyby se přidali lídři a začaly by fungovat speciální týmy, mohli by Bruslaři pomýšlet na klidný střed tabulky.
32,4
V průměru tolika střelám za 60 minut hry čelí brankáři Mladé Boleslavi. V rámci extraligy mají nejvíce práce.
VÍTKOVICE RIDERA
- 13. místo, 8 bodů, skóre 27:41
známka: 4-
Aby v jedenácti zápasech získali jen osm bodů? Tak špatný start ve Vítkovicích nepamatují. Leckdo si řekne, že jasná pětka, ta by ale byla s ohledem na některá utkání přísná. Pár bodů navíc měli Ostravané sebrat minimálně proti Kladnu, Litvínovu a Pardubicím, naopak úplně propadli v Třinci (2:8) či doma s Českými Budějovicemi (1:3). Nedělní návštěva Plzně jim nicméně přinesla naději. Zisk bodu a dotáhnutí dvoubrankového manka může Rideru psychicky nakopnout. Treilleho trenérský kvartet má však práce jako na kostele. Většina opor se trápí a oslabení znovu nefungují. V čem mají Vítkovičtí největší problém? Bez debat v domácích zápasech. V nich uhráli jen tři body z osmnácti možných, což už pořádně dráždí i nejvěrnější fanoušky. Ti teď s napětím čekají, co přinesou duely s Libercem a Kometou.
11
Tolik gólů z dvaceti oslabení dostaly Vítkovice při venkovních zápasech. Na stadionech soupeřů mají v početních nevýhodách jen 45% úspěšnost.
OLOMOUC
- 14. místo, 5 bodů, skóre: 19:45
známka: 5
Hanáci se dostali do situace, v níž bylo v historii extraligy jen pět dalších týmů. Tři spadly, jeden hrál baráž. Jen Kometa se s totožným „ziskem“ po 12 kolech vyhrabala výš, před 16 lety jí pomohly investice do kádru. S nimi ovšem v Olomouci počítat nemohou, tým krvácí výsledkově i ekonomicky. Nesou se zprávy, že dva Petrové (trenéři Fiala a Svoboda) nenašli společnou řeč. Mužstvo zároveň v šesti kláních v řadě nedalo gól při hře pět na pět… Pokud se bavíte o tom, proč by Olomouc měla povstat, hrabete se kufrem plným cetek s nadějí, že na dně třeba zasvítí diamant. I když spíš ne. „Vždycky jsme tipovaní na sestup nebo baráž. A trefili se jednou. Přestal jsem to sledovat,“ kasal se trenér Fiala ještě před sezonou. Silná slova se mu nyní trochu vrací. Klasik by řekl: Stejné chyby, stejné známky. A tady je to za pět.
173:57
Tak dlouho musela Olomouc čekat na gól před vlastními fanoušky, než se ve třetí třetině posledního zápasu s Dynamem trefil v oslabení Jakub Kos.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž