Dva góly zrušilo video, Karlovy Vary přesto vyhrály. Pokorný: To byla placírka jak od Messiho
Dvakrát se radovali z gólu, dvakrát jejich euforii zchladilo zkoumání u videa. Jednou branku Karlových Varů smazala trenérská výzva na ofsajd, podruhé sudí po vlastní intervenci odhalili kopnutí Petra Tomka. Energie přesto dovedla utkání s Kometou do vítězného konce. „Vyjadřovat se k tomu nemůžeme, ale kluci chtěli prostě vyhrát. Zápas byl krásný a jsem rád za dva body,“ pochvaloval si trenér Pavel Patera po výhře 2:1 v prodloužení.
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Využil chybného vyhození obránce Luka Witkowskiho a Energii poslal už do dvougólového vedení. Nick Jones skvěle stáhl puk ze vzduchu, vzápětí zůstal sám mezi kruhy a propálil Eugena Rabčana v brance Komety. Střídačka hostů ale zareagovala. Vyžádala si výzvu na ofsajd, který o třináct sekund předcházel vstřelenému gólu, a čároví sudí jí museli dát za pravdu. Asistent Jiří Horáček mohl jen pochvalně zdvihnout nad hlavu palec a poslat do horních pater poděkování videoanalytikovi Štěpánu Kučerovi a trenérovi brankářů Janu Švaříčkovi.
„Bylo to pět centimetrů, možná míň. Opravdu ostré oči kluků nahoře. Zaslouží dík,“ přikývl po utkání uznale asistent kouče Kamil Pokorný.
Placírka jak od Messiho
Zásah kolegů u monitoru byl pro Brno zásadní. Energie vedla od první třetiny po přesné teči Jakuba Minárika. Ve druhém dějství mohla odskočit, jenže místo toho přesně o dvě minuty později Kometa srovnala. Střela Aarona Irvinga skončila za Danielem Králem, gól sudí nejprve přiznali Silvesteru Kuskovi před brankou, pak označili za autora Irvinga. „Cítil jsem, že mě něco bouchlo do hokejky, takže předpokládám, že jo,“ reagoval Kusko, když padla otázka, zda tečoval. „Je to velká psychická vzpruha. Škoda, že jsme toho nevyužili víc,“ dodal na konto úspěšné výzvy.
Videozáznam pak pomohl hostům i ve třetí části. Petr Tomek přebruslil Irvinga, nadvakrát v úniku překonal Rabčana a emotivně juchal po ledě. Jenže hlavní sudí tentokrát zamířili k obrazovce sami a podruhé museli zchladit nadšení domácího publika. Tomek poslal puk do sítě bruslí, muži v pruhovaném pohyb nohy vyhodnotili jako úmyslný. „To byla placírka jak od Messiho. Strašně mě zaráželo, proč to zkoumali tak dlouho,“ divil se Pokorný.
Na konci to bylo fakt dost vybičované
Ve chvíli druhého neuznaného gólu už na ledě hodně plály emoce. Ještě víc je rozproudily další souboje. Po střetu s Kristiánem Pospíšilem zůstal ležet na ledě Jan Bambula a předčasně zamířil do kabiny. Úplně fit nebyl ani Robin Sapoušek po další srážce. Fandy na tribunách ještě rozparádilo vzájemné vyloučení, když rozhodčí potrestali jak Kuska za podrážení, tak Tomka za držení hole. Hlavní trenér domácích Pavel Patera několikrát sestoupil k mantinelu a emotivně se sudími rozmlouval. „Nabíralo to grády. Na konci to bylo fakt dost vybičované,“ přiznal Minárik.
Hodně rozkouskovaný a natahovaný duel rozsekl až v prodloužení přesnou střelou Roberts Mamčics. Napotřetí branka Energie platila, bod navíc zůstal na západě Čech. „Brno je silný soupeř, takže dva body jsou super,“ prohlásil Minárik.
„Do prodloužení to šlo zaslouženě. Minulý zápas jsme potrestali chybu soupeře v prodloužení, dneska jsme ji udělali my a Vary to zvládly za dva body. Vážíme si bodu. Musíme pracovat dál,“ hodnotil za hosty Pokorný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10
Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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