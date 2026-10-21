Rutta-ta-bum! Rýsuje se přestup podzimu. Sparta tlačí na příchod beka ze Švýcarska
Sparta měla po víkendu potlučenou půlku obrany. Zranil se Ronald Knot, který v poslední době povýšil na ministra sparťanské obrany a vrchního rozehrávače na přesilovce. Chybět prý může víc týdnů. Nedělní utkání s Třincem nedohrál Mark Pysyk, k úhoně přišel Niko Seppälä. Jde spíš o drobnosti, nicméně v nouzi musí Pražané sáhnout do rezerv. Podle informací deníku Sport se rýsuje taky možnost příchodu Jana Rutty ze Švýcarska. Se zdravotním stavem zadních řad to úplně nesouvisí. Nicméně návrat mistra světa a dvakrát šampiona Stanley Cupu do extraligy by se stal přestupovou událostí podzimu.
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Zvěst, že by Jan Rutta mohl posílit Spartu, kolovaly už loni, kdy písecký rodák po osmi sezonách ukončil svou zámořskou misi. Podepsal se Servette Ženeva a stal se pilířem obrany špičkového týmu jedné z nejlepších soutěží v Evropě. Plánoval, že se jednou vrátí a kariéru dokončí v Česku, ale patrně až po této sezoně. Události však nabraly spád. Rutta-ta-bum!
Sparta se rozhlíží po trhu pořád. Není jediným klubem, který brousil kolem 36letého mistra světa, ale dostala se blízko. Záleží, jak rychle a za jakých podmínek Ženeva uvolní jednoho ze svých zásadních a nejvíc vytěžovaných beků. Rutta trávil na ledě kolem dvaceti minut za zápas.