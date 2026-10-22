Učitel Šimek o „flegmouši“ Galvasovi či kometě Kachlířovi (17): Můžu mu jenom závidět
První gól v sezoně vstřelil pořádně kuriózně. „Viděl jsem prostor, tak jsem vypálil, ale puk šel asi metr vedle brány. Naštěstí jsem trefil hokejku jejich bránícího hráče a spadlo to do šibenice. Není ranky, není branky,“ vrací se s úsměvem liberecký Radim Šimek k úternímu vyrovnání ve Vítkovicích. Ve správnou chvíli zavelel jako příkladný kapitán, ostatně ve čtyřiatřiceti letech je jednoznačně nejzkušenějším bekem Tygrů. Z prvního obranného páru navíc dohlíží na obrovské talenty.
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V průměru má jednadvacet a půl minuty na ledě, dispečerskou roli v přesilovkách a pro trenéry je i jasnou volbou do oslabení. Radim Šimek znovu splňuje ta nejpřísnější lídrovská kritéria. Snad jen ve statistice +/- zatím mírně pokulhává, momentálně je na čtyřech záporných bodech.
Kachlíř (17) pod jeho křídly
Trenéři Jiří Kudrna s Davidem Kočím na něj ale právem spoléhají. Takového poctivce v týmu chcete. Vedle bývalého hráče San Jose navíc rostou další obrovské naděje v čele s teprve sedmnáctiletým Lukášem Kachlířem.
„Klobouk dolů před ním. Já mu můžu jenom závidět, protože takový pohyb jsem v životě neměl,“ usmívá se Šimek. „Je radost se na něj koukat. Zápas od zápasu má větší a větší sebevědomí. Je to navíc strašně pokorný a skromný kluk.“
Liberecký benjamínek nastoupil do všech dvanácti utkání, v nichž seskupil čtyři branky a jednu asistenci. Na tak mladého obránce opravdu parádní čísla. „Já mu jenom fandím. Jsem strašně rád, když okolo nás vyrůstají takhle mladí hráči. Věřím, že jednou bude budoucností českého hokeje,“ hlásí kapitán Severočechů.
Hlavně Galvase nebrzdit
V prvním obranném páru Šimek nyní nastupuje s Tomášem Galvasem. Dalším nadaným klučinou, který má už za sebou i seniorský světový šampionát. Pokračovatel slavné hokejové rodiny se vrátil pod Ještěd koncem září poté, co v Pittsburghu nezískal trvalé místo. „Přijde mi furt stejný, takový flegmouš,“ glosuje Šimek. „Pořád má rád útočení. Hraje se mi s ním dobře, byla by škoda tak mladé kluky brzdit nějakým systémem.“
Galvas platí za obránce, které baví útočit. „To k tomu patří. Má víc do ofenzivy než do defenzivy, ale druhý obránce je tam od toho, aby bránil. Teď to jsem já,“ pokyvuje Šimek, jenž se v úterý ve Vítkovicích dočkal své první branky v sezoně. Paradoxně mířil vedle, avšak jeho ránu smolně tečoval do kasy domácí Anthony Nellis.
„Samozřejmě jsem rád, že jsem dal gól, protože v jiných zápasech jsem své šance měl. Už jsem ale dost starý na to, abych si dělal hlavu z toho, kdybych měl náhodou na konci sezony nulu. Bylo by to nepříjemné, ale určitě bych se nevěšel,“ povídá Šimek.
Liberci se v Ostravě nedaří
„Pro mě je prioritní, aby tým získával body. Bylo plno sezon, kdy jsem měl dobré statistiky, ale můj tým se třeba nedostal ani do play off. K čemu to pak člověku je? Po kariéře stejně budete vzpomínat, jestli jste udělal týmový úspěch a ne jestli jste dal deset nebo nula gólů,“ říká český reprezentant.
Liberec padl s Vítkovicemi v nájezdech, v Ostravě ale získal vůbec první bod od 10. února 2022. „Nevím, proč tomu tak je. Mně osobně se tam hraje dobře. Jestli je to týmová křeč? Fakt nevím,“ nechápe extraligový mistr z roku 2016.
Přitom právě v titulovém období Bílí Tygři ve Vítkovicích pravidelně vítězili. „To si taky pamatuju. Jednu sezonu jsme s nimi měli extraligu i Ligu mistrů a dokázali jsme vyhrávat. Teď to asi bylo jedno z horších utkání, které jsme v této sezoně odehráli. Oproti jiným zápasům tam byl horší pohyb a okolo modrých čar jsme ztráceli puky,“ hodnotí „kápo“.
„Když tým ale prohrává 1:2 a nakonec srovná, bod je cenný. Letos jsme navíc ještě nevyhráli prodloužení nebo nájezdy, což je škoda. Kdybychom uhráli i druhý bod, z tripu (předtím prohrál Liberec 2:3 po prodloužení v Brně) bychom sebrali dohromady tři body. Bylo by to veselejší,“ doplňuje Šimek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10
Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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