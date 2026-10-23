Chtěl jsem ukázat, že na to mám! Konečný o Kladnu, Rulíkovi i drsném konci v Kometě
Věřil ve vlastní schopnosti a nebál se udělat nepopulární kroky. Jakub Konečný nejprve opustil Spartu, aby získal větší prostor v Kometě, po oslavách mistrovského titulu v rodném městě se stěhoval podruhé. „Pro kluby jsme prostě zboží. Musíme se v některých momentech dívat na sebe, abychom sami mohli růst,“ ohlíží se čtyřiadvacetiletý útočník za loňským odchodem z Brna. Prostor pro růst našel v Kladně, kde zažívá průlomovou sezonu a patří mezi nejproduktivnější hráče Rytířů.
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Měli jste ho zaškatulkovaného jako talentovaného hráče, který odvede skvělou práci ve spodních formacích a umí zneškodnit přesilovky soupeře. Jenže pořád tomu chyběla větší produktivita. Doručit ji dokázal Jakub Konečný až v aktuální sezoně. Po devíti zápasech drží průměr bodu na utkání a roli u Rytířů si pochvaluje. „Jsem spokojený, že takhle můžu pomoct týmu a že se daří. Věřím, že budu pomáhat dál, co nejvíc to půjde,“ říká v rozhovoru pro iSport a nezapomene zaklepat na stůl, aby svá slova nezakřikl.
Jste spokojený se začátkem sezony?
„Pocity jsou trošku smíšené. Začátek nebyl vůbec špatný, první tři duely jsme vyhráli, ale bohužel se nám nevyhnula zranění. Začalo nám chybět víc a víc kluků, což bylo na start sezony nepříjemné. Nějak jsme se tím ale probojovali a věřím, že teď už se nám zranění budou vyhýbat.“
Důvěra je mnohem větší
Kvůli zraněním se nemohla ustálit ani sestava. Byl to velký problém?
„Mixovalo se s tím dost. Byl to fakt každý zápas někdo. Jeden den jsme seděli u fyzioterapeutů v místnosti a bavili jsme se o tom. Měli jsme za sebou deset utkání a z nich osm, ve kterých někdo vypadl. Bohužel. Na druhou stranu se s tím musí počítat. Nebrat to tak, že nám někdo chybí, ale nějak se s tím poprat i v oslabené sestavě.“
Z osobního hlediska musíte být spokojený.Maximum jste si vytvořil v sezoně 2023/24, kdy jste ve Spartě bodoval dvanáctkrát (5+7) ve 48 zápasech. Co se změnilo před touhle sezonou, že jste o tolik produktivnější?
„Začal jsem cítit mnohem větší důvěru. I přístup organizace celkově se mi líbí. Komunikují s námi, baví se o věcech, které mi předtím trošku chyběly. Sám jsem si začal víc věřit už v minulé sezoně. Vygradovalo to v play off, kdy jsem cítil, že důvěra je mnohem větší. Pak byla velmi kvalitní příprava před sezonou a začal jsem mít v některých věcech větší sebedůvěru. To jde ruku v ruce s tím, jaký jsem dostával čas na ledě, jak se mnou trenéři komunikovali. Takhle se všechno seběhlo.“
Co jsou ty věci, které vám chyběly?
„Jsou to spíš detaily. Trenér si mě vezme, ukáže mi video, co přesně ode mě čeká, jakou roli budu mít a co by po mně chtěl, abych hrál. Jak bych se měl třeba pohybovat. Zpětně mi na videu ukazuje napadání nebo nedostatky. Jsou to detaily, které mně samotnému dodávají sebevědomí. Když trenéři vidí, na čem by se dalo zapracovat, přijdou za mnou. Není to tak, že mě seřvou a tím pro mě končí zápas a už skoro nehraju.“