Šmíd zvedá Spartu a vrací se domů: Vyčítat něco hráči umí kdejaký blbec. Jak vidí Blümela?
Libereckou arénu výborně zná, jen do ní dnes vkročí jinými dveřmi. Těmi pro hosty. Někdejší dlouholetý a oddaný kapitán Bílých Tygrů Ladislav Šmíd (40) doveze pod Ještěd Spartu s Patrikem Augustou, který zdejší prostředí také důvěrně zná. Bývalý skvělý obránce strávil v libereckém áčku devět sezon, jeho nynější šéf pět. Páteční šlágr dostává specifické grády. „Po letech přijdou i táta s mámou,“ těší se jeden z trenérů pražského týmu, jenž má pod palcem defenzivní složku týmu.
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V Liberci nebyli nadšení, když jim jednoho dne Ladislav Šmíd zavolal, že míní následovat Patrika Augustu do Sparty. Ikona Bílých Tygrů, lídr a válečník každým coulem je teď v táboře velkého rivala. Navíc trenér, od nějž se všeobecně čekají velké věci. Nemálo ze svého potenciálu předvedl u reprezentace do 18 a 20 let. Hráči hltali každé jeho slovo, na konci brali medaile. Áčko je jiná lopota, ale v základu v podstatě totožná. A o ní trenér vypráví v rozhovoru pro Sport.
Vracíte se domů k velkému, možná vyprodanému zápasu. Dokážete zůstat nad věcí a brát duel jako jeden z mnoha?
„V prvé řadě se těším. Bude to trochu speciální a divné zároveň. Po letech se přijdou podívat na hokej i táta s mámou. Jsem za to rád. Liberec je výborný soupeř, pro nás perfektní test.“
V jakém dresu přijde táta, bývalý vynikající hokejista? Je z něj teď trochu sparťan?
„Na to jsem se ho neptal. Podle mě bude fandit dobrému hokeji a věřím, že i mně… (usmívá se) Myslím, že už si zvykl, že jsem ve Spartě. Máma s tátou nebyli na hokeji spoustu let, o to víc si vážím, že přijdou. Vychovali mě do velkého hokeje, vždycky mě maximálně podporovali.“
Víte, kde budou sedět?
„Netuším. Ale zjistím si to. Aby mi táta nezkoušel posílat nějaké pokyny na střídačku… (směje se) On je toho schopný.“
Na Spartu se každý vybičuje
Dali jste s Patrikem Augustou kabině najevo, že vás čeká speciální bitva?
„To ne. Pro nás je to hlavně další hodně důležitý zápas v tom ohledu, že se nenacházíme v úplně komfortní zóně. Máme to nahoru dolů, potřebovali bychom našim výkonům dodat větší konzistenci. Jdeme do boje s cílem vyhrát. Víme, že Tygři jsou hlavně doma nepříjemní, ale my se nechceme vracet bez bodů.“