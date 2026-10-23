Kundrátek se vrátil parádním blokem. Fanoušci Třince ho i přes vysokou prohru vytleskali
Jedni hráli, druzí zpívali. Tak by se dal ve zkratce shrnout páteční souboj Třince a Českých Budějovic. Hosté vyválčili výsledek 6:2, když přežili množství šancí lídra tabulky. Ve druhé třetině puk z brankové čáry duchapřítomně vytáhl Marek Zachar, po polovině zápasu před prázdnou klecí zastavil Miloše Romana obětavým skokem Tomáš Kundrátek. Bývalý Ocelář se při návratu v pozici soupeře mohl radovat. „Zachránil nás. Už bych tu střelu neměl,“ přiznal brankář Milan Klouček.
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Motor téměř v dokonalé podobě ukázal Ocelářům obsah klišé lekce z efektivity. Zejména ve druhé části zápasu hosté navštěvovali brankáře Ondřeje Kacetla sporadicky, přesto při poměru střel 4:18 třetinu zakončili pozitivním výsledkem 1:0. Josef Koláček trefil parádní vingl v přesilovce, Jihočechy uklidnil. Domácí stejně kvalitní zakončení postrádali.
Už předtím ukázali střely pro výstavku Renars Krastenberg nebo Nick Olesen. Švéd Filip Ahl zase při trefě na 2:0 provedl puk od mantinelu na střed hřiště, akce nesla vysoké estetické známky. V závěrečné třetině nádhery doplnili Matěj Toman a Josef Koláček. Oceláři si sice herně směrem dopředu nemohli mnoho vyčítat, přesto zůstávali bezzubí a skončili s šesti inkasy.
Obětavost k hokeji patří
„Předvedli jsme skvělý výkon. Sám jsem toho v Třinci odehrál hodně, kluci se na zápas těšili i kvůli mně. Obětavost k hokeji patří, dobře jsme se nastavili. Kloudy chytal výborně, podržel nás. Jsem rád, jak jsme proměnili šance a potrestali jejich chyby,“ vykládal navrátilec Tomáš Kundrátek.
Oceláři lamentovali nad spálenými příležitostmi. „Kundrc mi do jedné střely skočil, výborně je zachránil. Pouštěli jsme Motor do nebezpečných šancí, pak už se těžko dotahuje. Máme smíšené pocity. Obraty se nedají zvládat stále. Nebyli jsme důslední v obraně,“ mrzelo Miloše Romana.
Poprvé bez bodu
Třinec si ve třináctém kole prožil první porážku bez bodového zisku. Zároveň vůbec poprvé ztratil na domácím ledě, kde byl dosud stoprocentní s výkazem sedmi vítězství. Motor pro změnu oslavil návrat Milana Kloučka mezi tyče, osmadvacetiletý gólman ke skalpu přispěl soustředěným výkonem s 41 zásahy. Nebezpečné šance odrazili také Marek Zachar a Tomáš Kundrátek.
Až se zdálo, že domácí poprvé v ročníku nepolíbila štěstěna. „Jedna věc je smůla, druhá ta, proč jsme ji měli. Nebyli jsme prostě nastavení, jak jsme potřebovali být. Nepadlo nám to. Víme, že ofenzivní síla je obrovská, ale měli jsme být trpěliví, počkat si na gól a klidně vyhrát 1:0. Nemůžeme udělat tolik defenzivních chyb, ty rozhodly,“ hodnotil trenér Ocelářů Boris Žabka.
V šatně hostů se po cenném úspěchu dlouho zpívalo. „Věděli jsme, že Třinec ještě doma neztratil. Kluci toho dost zablokovali, stojíme jeden při druhém. Každý gólman vám řekne, že víc střel je super, já jsem hrál poprvé po zranění. I Kundrc nás zachránil,“ dodal brankář Klouček.
Děkovačka pro navrátilce
Domácí fanoušci beka Motoru vytleskali v úvodní komerční přestávce. Zadák ve Slezsku získal tři extraligové tituly. „Bylo to pěkné, na konci jsem měl na krajíčku. Hrozně příjemný, vážím si toho. Chtěl bych poděkovat,“ komentoval Kundrátek nevšední moment, při němž na kostce běžel speciální medailonek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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