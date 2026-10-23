Cienciala už pálí v modrém, zase složil Kometu. Pokorný: Hokej se hraje na góly, ne na xG
V našlapané třinecké sestavě se v závěru minulé sezony postupně propadal, proto poté zamířil o zhruba 40 kilometrů dál za větším herním vytížením. Od vítkovického trenéra Yoricka Treilleho dostává prostor od začátku, góly ale doteď nedoručoval. Vše se změnilo až v utkání 13. kola extraligy s Kometou, v němž se prosadil David Cienciala dvakrát. „Těžší byl druhý gól. Jsem ale strašně rád, že se mi to povedlo trefit a bereme tři body,“ radoval se třicetiletý útočník po výhře 3:2.
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Nebyl to běžný přesun mezi dvěma velkými rivaly. Proběhl bez emocí a jakékoliv zloby. Oceláři nechtěli bránit svému odchovanci Davidu Ciencialovi v hokejovém štěstí. Sami věděli, že u nich by si nezahrál tolik jako ve Vítkovicích. Přesun uvítal i hráč, nové působiště má v dojezdové vzdálenosti.
„Potřeboval jsem nějakou změnu, jsem za ni rád. Je tady super kolektiv, s kluky v šatně si sedíme, akorát je to o tom zvládat zápasy. Zatím jsem spokojený,“ pokývl Cienciala po povedeném večeru s Kometou.
Znovu dvougólový
Tu složil dvěma góly. První vstřelil po osmadvaceti sekundách, další přidal necelé tři minuty po druhé přestávce. Třetí vítkovická trefa byla klíčová a rozhodující. Navíc dvoubrankové utkání zažil David Cienciala poprvé od 23. ledna 2024, tehdy rovněž proti Kometě.
„Pamatuju si to, protože gólů zas tolik nedávám. Podle mě to bylo hned, když jsem přišel do Třince po výměně z Pardubic,“ culil se střelec zlatého gólu Třince z finálové série 2024.
Teď už ale válčí za Vítkovice, které poprvé v sezoně bodovaly potřetí za sebou. „Zlepšuje se to, ale pořád jsme v nějakém procesu. Lepší se to každý zápas, ale nesmíme přestat hrát a pořád se musíme zlepšovat,“ nabádal Cienciala.
„Klukům jsem řekl, že to mělo k dokonalosti daleko, ale hokej není nikdy o tom. Líbilo se mi, že tam byla ochota zaplatit cenu, blokovat střely a ubránit oslabení, když jsme to potřebovali,“ těšilo trenéra Yoricka Treilleho, jenž bude mít daleko klidnější spaní než před týdnem.
Kometa se hledá
Naopak Kometa se hledá dál. Víc než dva góly v řádné hrací době nedala už v pátém utkání za sebou. „V šedesáti minutách jsme odvedli spoustu práce. Vytvořili jsme si i dostatek šancí, ale udělali jsme chyby, které k naší DNA vůbec nepatří,“ mrzelo asistenta Kamila Pokorného.
„Soupeř jel třikrát dva na jednoho a všechno proměnil. Měli jsme dostatek samostatných nájezdů a tlaku do brány, ale góly jsme nedali. Všichni víte, že hokej se hraje na góly a ne na nějaké xG. Proto domácí vyhráli,“ povzdechl si devětapadesátiletý kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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