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Rulík zastavil Dynamo: Ozdoba českého hokeje. Škoda, že jsou takoví hráči v jednom klubu

Kladenští hokejisté slaví branku
Kladenští hokejisté slaví brankuZdroj: Ondřej Deml / ČTK
Hokejisté Kladna se radují z výhry nad Pardubicemi
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Hráči Kladna slaví, uprostřed Adam Rulík
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Filip Ardon
Tipsport extraliga
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Doma se zatím soužili, což si uvědomoval i hlavní trenér Radim Rulík. V pátek ale Kladno vyslalo výrazné varování ostatním soupeřům, když na vlastním ledě přetlačilo úřadujícího mistra z Pardubic 4:3 po prodloužení. Ze vzájemných soubojů odešli Rytíři vítězně po dlouhých 16 porážkách. „Zaregistrovali jsme to, ale vůbec jsme o tom nemluvili. Přečetl jsem si to v novinách, v nějakém nadpise, protože články nečtu,“ reagoval kouč na utnutí černé šňůry.

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Před působením u reprezentace si střihl epizodu na lavičce Dynama, po návratu na klubovou scénu se předchozímu zaměstnavateli poprvé postavil. Radim Rulík přesto nevnímal souboj s úřadujícím mistrem jako speciální příležitost. Po výhře 4:3 v prodloužení si víc cenil ukončené série Kladna proti Pardubicím a výhry nad hráči, které dobře zná z národního týmu.

Škoda, že jsou hvězdy v jednom týmu

„Je ozdoba českého hokeje, když se hráči téhle kvality vrací do české soutěže. To je úplně skvělé,“ přikyvoval zkušený trenér. „Jen škoda, že jsou jenom v jednom týmu. Ale třeba to do budoucna dopadne tak, že zbyde i na jiné kluby a vyrovná se to. Uvidíme,“ dodal.

Dynamu stále scházeli hlavní tahouni Roman Červenka s Lukášem Sedlákem. Po kalamitě zranění se ale vrátili do akce Jakub Lauko, Miloš Kelemen a Vladimír Sobotka, po vypršení disciplinárního trestu šel do akce i Jan Košťálek. Přesto Pardubice nedokázaly proti houževnatému soupeři natáhnout sérii osmi výher. V extralize naposledy padly před více než měsícem. 

„Chvíli jsme byli lepší my, chvíli Kladno. Remíza byla spravedlivá, prodloužení rozhodla krásná akce soupeřova útočníka,“ hodnotil asistent hostujícího trenéra Václav Kočí a ocenil rozhodující akci v podání Daniela Audetta. 

Gól z půlky hřiště

Kladno soupeři dvakrát odskočilo, podruhé dokonce o dvě branky. Zejména třetí gól si bude určitě dlouho přehrávat v hlavě brankář Malcolm Subban. Při nastřelení od Phila Pietronira ze středního pásma pustil puk do své sítě a střídal. „Asi očekával, že to bude nahazovat kolem prken. Strhl to a vystřelil na něj. Už jsem takový gól viděl. Stane se. Občas je někdo schopný někoho nachytat,“ zastával se gólmana Lauko. 

Sám odehrál v sezoně první kompletní zápas. Po trablech s kolenem naskočil jen proti Spartě, kde si poranil stejný kloub na druhé noze. „Za deset dní to bude půl roku od operace. První třetina byla těžká, od druhé se to zlepšovalo,“ řekl k návratu do zápasového tempa. 

Návraty marodů byly přes porážku pozitivním vzkazem do dalších kol. „Je to pro nás dobrá zpráva. Budeme počítat, že se budou kluci vracet dál,“ prohlásil Kočí. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec131101156:3034
2Pardubice13911254:3630
3K. Vary13720434:2325
4Č. Budějovice13701538:3722
5Mountfield13521538:3520
6Kladno13432437:3920
7Liberec13504436:3619
8Plzeň13341531:3118
9Litvínov13511630:3318
10Sparta13502635:3317
11Brno13332533:3617
12Vítkovice13312733:4513
13M. Boleslav13311829:4612
14Olomouc132101023:478
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