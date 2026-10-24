Mikrofony v Kladně zachytily vášnivou rozpravu: Celej zápas si stěžuješ, sjel sudí Tomáška
Rozhodčí jsou součástí hry. V poslední době se fanouškům ještě přiblížili díky mikrofonům, pomocí nichž na stadionech hlásí fauly a verdikty po zkoumání videa. Jejich práci ukazují lidem i kamery na hlavách v televizních přenosech a zvuková zařízení, která zachycují jejich rozmluvy s hráči. Jedna z nich byla ke slyšení během zápasu Kladna s Pardubicemi. V hlavních rolích se potkali sudí Matěj Sýkora a útočník Dynama David Tomášek.
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Před chvílí vyrovnali na 3:3 a z tlaku chtěli vytěžit rozhodnutí. Hráči Dynama měli v Kladně po dotažení ztráty navrch a dál se cpali před branku Adama Brízgaly. Právě tam vznikl dvě minuty před třetí sirénou konflikt. David Tomášek se přetlačoval s Jakubem Konečným, uštědřil mu několik ran hokejkou a po závaru skončili oba na ledě.
A to se nelíbilo útočníkovi Dynama. Ještě vkleče v brankovišti začal diskutovat s rozhodčím Matějem Sýkorou a dočkal se ostré odpovědi. „Ty ho tady celou dobu krosčekuješ. Jste válečníci, tak bojuj a nestěžuj si. Celej zápas si jenom stěžuješ,“ pustil se hlavní sudí do hvězdného forvarda.
Rozhodla krásná akce
„Makej a hraj. Hraješ skvěle, tak to dokonči,“ dodal už mírněji Sýkora směrem k Tomáškovi.
Reprezentant strávil na ledě celkem 17 minut a 40 sekund a týmu pomohl jednou asistencí na branku Vladimíra Sobotky. Dynamo smazalo nejprve jednogólové a pak i dvougólové manko, ale dokončit obrat, jak Sýkora instruoval Tomáška, nedokázalo. V prodloužení rozhodl po pohledné akci kladenský Daniel Audette.
„Byl to vyrovnaný zápas, který se odehrával ve vlnách. Chvíli jsme byli lepší my, chvíli Kladno. Celou třetí třetinu Kladno možná sahalo po navýšení náskoku na 4:2, my po vstřeleném gólu taky měli pár momentů, kdy jsme mohli vyhrát za tři body. Remíza byla spravedlivá, prodloužení rozhodla krásná akce soupeřova útočníka,“ hodnotil po utkání asistent trenéra Václav Kočí.
„Já s tím jednoznačně souhlasím a lépe bych to neřekl,“ reagoval jeho protějšek Radim Rulík. S týmem zastavil rozjeté Pardubice po osmi výhrách v řadě. Pro Kladno šlo o první vítězství proti Dynamu po šestnácti předchozích nezdarech.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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